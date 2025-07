Efter fiaskot: Nissan och Honda avslöjar hemliga projektet

Aktier

Hög utlåning lyfter storbanken SEB:s resultat

Den svenska storbanken SEB drar fortfarande nytta av de tidigare höjda räntorna och det bidrar till att resultatet för andra kvartalet överraskar. SEB (börskurs) är, skriver Bloomberg, Sveriges största långivare sett till marknadsvärdet. Tack vare ökade in- och utlåningsvolymer kommer banken nu in med ett resultat som är bättre än väntat. "Även om räntenettot under …