Domstolen friar film-Mustangen: En seger för Shelby

En federal appellationsdomstol har nyligen avgjort en uppmärksammad tvist som berör den ikoniska filmbilen “Eleanor” från filmen Gone in 60 Seconds. Beslutet kastar nytt ljus över gränserna för upphovsrätt och ger klarhet för samlare och byggare av replika bilar, skriver Carscoops.

Juridisk seger för shelby öppnar nya dörrar

Carroll Shelby Licensing, Inc. har vunnit en betydande seger i en juridisk process mot änkan till regissören bakom den ursprungliga filmen Gone in 60 Seconds.

GT 500E ELEANOR (Foto: 先従隗始 Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Tvisten har kretsat kring huruvida den omtalade Mustang-modellen “Eleanor”, som spelade en central roll i filmerna, kan betraktas som en upphovsrättsligt skyddad karaktär.

Denna dom, som är den andra stora förlusten i domstol för filmregissörens änka, Denice Halicki, markerar ett viktigt prejudikat. För Shelby, företaget bakom de legendariska Mustang-modellerna, innebär det en ökad frihet att utveckla och licensiera bilar som liknar den berömda filmbilen.

Det ger även klarhet kring att Shelby inte gör intrång i Halickis rättigheter, något som kan lugna många som önskar äga en bit av filmhistorien.