"Din nya Volvo är ett säkerhetshot", larmar norsk minister

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Tusentals bilar samlar in data anser han

Den tidigare transportministern uttrycker en stark misstro mot de kinesiska bilmärkena, inklusive de europeiska märken som de har köpt upp, som Volvo.

Volvo räknas in i de kinesiska bilarna. (Foto: Volvo)

Han pekar på att det finns tusentals kinesiska bilar som kör runt, alla utrustade med kameror och liknande, och ifrågasätter var all data hamnar.

ANNONS

Enligt Solvik-Olsen kan kinesiska myndigheter indirekt subventionera bilindustrin, vilket ger dem en kostnadsfördel som gör deras bilar oemotståndliga för många konsumenter. Han menar att marknadsekonomin fungerar på det sättet att de flesta köper det som är billigt och bra nog för att tillfredsställa deras behov.

Litar inte på löften om dataskydd

Kinesiska biltillverkare betonar ofta att de följer alla EU:s dataskyddsregler. Solvik-Olsen ger dock inte mycket för dessa löften. Han tvivlar på deras äkthet eftersom de representerar ett helt annat samhällssystem än det vi har i Europa.

Byd Sealion 7 (Foto: Byd)

Han ställer sig frågan om hur man med hundra procents säkerhet kan veta vem som har tillgång till denna datainsamling och att den inte delas med kinesiska myndigheter. Han är orolig att all insamlad data kan hamna på en server i Peking och användas till att kontrollera dissidenter, och att den inte nödvändigtvis behöver användas mot Europa.

Kontroll över råvaror

Ett annat stort orosmoment är Kinas dominans över råvaror till bilindustrin. Solvik-Olsen påpekar att landet kontrollerar en stor del av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller som litium och kobolt.

MG 5 (Foto: MG)

Denna kontroll ger dem en enorm makt över framtida produktion och tillgänglighet, vilket kan påverka den europeiska bilindustrin negativt. Han är rädd att Europa kan förlora all kompetens och erfarenhet inom bilproduktion om vi blir allt för beroende av Kina.

ANNONS

Han menar att den europeiska inställningen att alla länder vill varandra väl kan vara en farlig väg att gå.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Sker medvetet

Den tidigare ministern anser att den situation vi ser med de kinesiska bilarna är ett uttryck för Kinas strategi att få mer kontroll globalt. Han menar att den ökande marknadsandelen och den potentiella förlusten av arbetsplatser och kompetens i Europa är en del av en större plan.

Han anser att det är politikernas uppgift att föra den här diskussionen och göra en riskanalys för att se om vi kan lita på Kina. Han drar en parallell till Ryssland och menar att Europa borde ha gjort en bättre riskanalys tidigare, i samband med bland annat Krim.

Missa inte:

”Jag vittnade mot min egen mamma” – Amanda Fors berättar om livet i skuggan av Arbogakvinnan. News 55

”Fanns uppskruvade förhoppningar”. E55

ANNONS

Anmäl en snattare – få pengar av butiken. Realtid