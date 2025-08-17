Dagens PS
"Din nya Volvo är ett säkerhetshot", larmar norsk minister

Norges tidigare transportminister Ketil Solvik-Olsen är orolig. (Foto: Terje Pedersen/NTB/TT)
Norges tidigare transportminister Ketil Solvik-Olsen är orolig. (Foto: Terje Pedersen/NTB/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Norges tidigare transportminister Ketil Solvik-Olsen utfärdar en skarp varning till alla som överväger att köpa en elbil från Kina.

Han drar paralleller till ett nytt kallt krig och uttrycker stark oro.

Datainsamling väcker tydligen oro

I en intervju med norska mediet Motor.no, vars rapportering ligger till grund för denna artikel, ger Norges tidigare transportminister Ketil Solvik-Olsen sin syn på kinesiska bilar. Han varnar särskilt för var all data hamnar när nya fordon från Kina rullar ut på vägarna i Norden.

Märken som MG och BYD vinner snabbt mark, och enligt Solvik-Olsen finns det stor anledning till oro. Han jämför situationen med ett nytt kallt krig där Kina är motståndaren.

Solvik-Olsen är skeptisk till tekniken, säkerheten och den massiva datainsamlingen som sker genom de kameror och sensorer som numera är standardutrustning i moderna bilar.

Tusentals bilar samlar in data anser han

Den tidigare transportministern uttrycker en stark misstro mot de kinesiska bilmärkena, inklusive de europeiska märken som de har köpt upp, som Volvo.

Volvo räknas in i de kinesiska bilarna. (Foto: Volvo)
Volvo räknas in i de kinesiska bilarna. (Foto: Volvo)

Han pekar på att det finns tusentals kinesiska bilar som kör runt, alla utrustade med kameror och liknande, och ifrågasätter var all data hamnar.

Enligt Solvik-Olsen kan kinesiska myndigheter indirekt subventionera bilindustrin, vilket ger dem en kostnadsfördel som gör deras bilar oemotståndliga för många konsumenter. Han menar att marknadsekonomin fungerar på det sättet att de flesta köper det som är billigt och bra nog för att tillfredsställa deras behov.

Litar inte på löften om dataskydd

Kinesiska biltillverkare betonar ofta att de följer alla EU:s dataskyddsregler. Solvik-Olsen ger dock inte mycket för dessa löften. Han tvivlar på deras äkthet eftersom de representerar ett helt annat samhällssystem än det vi har i Europa.

Byd Sealion 7 (Foto: Byd)
Byd Sealion 7 (Foto: Byd)

Han ställer sig frågan om hur man med hundra procents säkerhet kan veta vem som har tillgång till denna datainsamling och att den inte delas med kinesiska myndigheter. Han är orolig att all insamlad data kan hamna på en server i Peking och användas till att kontrollera dissidenter, och att den inte nödvändigtvis behöver användas mot Europa.

Kontroll över råvaror

Ett annat stort orosmoment är Kinas dominans över råvaror till bilindustrin. Solvik-Olsen påpekar att landet kontrollerar en stor del av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller som litium och kobolt.

MG 5 (Foto: MG)
MG 5 (Foto: MG)

Denna kontroll ger dem en enorm makt över framtida produktion och tillgänglighet, vilket kan påverka den europeiska bilindustrin negativt. Han är rädd att Europa kan förlora all kompetens och erfarenhet inom bilproduktion om vi blir allt för beroende av Kina.

Han menar att den europeiska inställningen att alla länder vill varandra väl kan vara en farlig väg att gå.

Sker medvetet

Den tidigare ministern anser att den situation vi ser med de kinesiska bilarna är ett uttryck för Kinas strategi att få mer kontroll globalt. Han menar att den ökande marknadsandelen och den potentiella förlusten av arbetsplatser och kompetens i Europa är en del av en större plan.

Han anser att det är politikernas uppgift att föra den här diskussionen och göra en riskanalys för att se om vi kan lita på Kina. Han drar en parallell till Ryssland och menar att Europa borde ha gjort en bättre riskanalys tidigare, i samband med bland annat Krim.

Ny chef får nyckelroll i Volvo Cars

I en oväntad vändning stärker Volvo Cars sin organisation med en hemvändande chef. Den nya strategin syftar till att konsolidera styrkan inom företaget,

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

