Din bil avslöjar din verkliga personlighetstyp

Man ska aldrig döma någon efter bilen den kör – eller ska man?

En ny undersökning ger en intressant inblick i svenskarnas fördomar om bilförare, och resultatet kan överraska dig.

Det visar sig att vi har starka uppfattningar om vilken typ av person som gömmer sig bakom ratten, baserat enbart på bilmärket.

Vad tror ni att en Alfa Romeo säger om sin ägare? (Foto: Tyler Casey on Unsplash)

Hemligheten med grannens bil

Enligt en Sifo-undersökning utförd av bilförmedlaren Kvdbil associerar en stor majoritet av svenskarna specifika bilmärken med vissa personlighetsdrag.

Enligt studien har en överväldigande del, närmare bestämt nio av tio svenskar, en uppfattning om ägare till prestigemärken som Porsche och Ferrari.

Undersökningen visar att människor ser ett tydligt samband mellan bilmärke och personlighet, även om det sker på en omedveten nivå.

Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg menar att: “Vi människor har en tendens att välja bilar som speglar vår självbild eller den bild vi vill att andra ska ha av oss. Det kan handla om allt från status till trygghet eller en önskan att sticka ut”.

Detta förklarar varför vissa märken väcker starkare reaktioner än andra. Det mest anonyma märket i undersökningen var kinesiska BYD, där endast en fjärdedel av de tillfrågade hade en uppfattning om personligheten hos ägarna.