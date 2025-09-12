Dagens PS
Din bil avslöjar din verkliga personlighetstyp

Vilken bil har du på uppfarten? Vad säger den om dig? (Foto: Erik Mclean on Unsplash)
Vilken bil har du på uppfarten? Vad säger den om dig? (Foto: Erik Mclean on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Enligt en ny undersökning säger bilmärket mer om en person än vad man kan tro. Den döljer djuplodande hemligheter.

Man ska aldrig döma någon efter bilen den kör – eller ska man?

En ny undersökning ger en intressant inblick i svenskarnas fördomar om bilförare, och resultatet kan överraska dig.

Det visar sig att vi har starka uppfattningar om vilken typ av person som gömmer sig bakom ratten, baserat enbart på bilmärket.

Vad tror ni att en Alfa Romeo säger om sin ägare? (Foto: Tyler Casey on Unsplash)
Vad tror ni att en Alfa Romeo säger om sin ägare? (Foto: Tyler Casey on Unsplash)

Hemligheten med grannens bil

Enligt en Sifo-undersökning utförd av bilförmedlaren Kvdbil associerar en stor majoritet av svenskarna specifika bilmärken med vissa personlighetsdrag.

Enligt studien har en överväldigande del, närmare bestämt nio av tio svenskar, en uppfattning om ägare till prestigemärken som Porsche och Ferrari.

Undersökningen visar att människor ser ett tydligt samband mellan bilmärke och personlighet, även om det sker på en omedveten nivå.

Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg menar att: “Vi människor har en tendens att välja bilar som speglar vår självbild eller den bild vi vill att andra ska ha av oss. Det kan handla om allt från status till trygghet eller en önskan att sticka ut”.

Detta förklarar varför vissa märken väcker starkare reaktioner än andra. Det mest anonyma märket i undersökningen var kinesiska BYD, där endast en fjärdedel av de tillfrågade hade en uppfattning om personligheten hos ägarna.

Gamla synder och dolda avsikter

Undersökningen grävde djupare i vilka personlighetsdrag som är mest framträdande.

Att vara ekonomisk var det vanligaste epitetet och tio olika märken fick denna association.

Ägare till märken som Kia, Toyota och Skoda uppfattas ofta som ekonomiska, medan de som kör en BMW, Mercedes eller Jaguar anses vara mer prestigefyllda.

Motsägelsefullt nog verkar få svenskar koppla bilägande till ungdomlighet, endast Mini fick den kopplingen. Vill gärna här poängtera att undertecknad kör en Mini.

Kör man Mini är man ungdomlig. Man tackar. (Foto: Jonas Denil on Unsplash)
Kör man Mini är man ungdomlig. Man tackar. (Foto: Jonas Denil on Unsplash)

Men det finns även märken som får mindre smickrande associationer. De som kör franska bilar som Renault, Peugeot och Citroën riskerar att bli stämplade som “gammaldags” av sina medmänniskor.

Däremot signalerar en Volvo eller Volkswagen att du är trygghetssökande. Det kan vara en tröst att veta, nästa gång du kör till mataffären i din trygga familjebil.

Att tolka bilens språk

Så vad betyder då allt detta?

Nästa gång du står inför valet att köpa en ny bil, eller bara funderar över vad din grannes fordon säger om dem, kan du använda denna lista som en guide.

Även om undersökningen visar att vi associerar vissa personlighetsdrag med bilmärken, är det viktigt att komma ihåg att det handlar om generella uppfattningar.

Enligt Odsberg på Kvdbil: “Många kanske inte tänker på hur bilen man kör påverkar hur man uppfattas. Men det är tydligt att vi lägger in värderingar i olika bilmärken – även om det sker omedvetet.”

Kanske är det dags att tänka en extra gång på vilken signal du sänder ut på vägarna, medvetet eller inte.

Bilmärkena som förknippas med olika personligheter:

Trygghetssökande: Volvo, Volkswagen

Ekonomisk: Kia, Toyota, Skoda, Nissan, Seat, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Dacia

Prestigefull: BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar

Sportig: Audi, Porsche, Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, MG

Gammeldags: Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Opel, Saab

Teknikintresserad: Tesla, Polestar

Äventyrlig: Subaru, Land Rover, Jeep

Ungdomlig: Mini

Miljömedveten: BYD, Lynk & Co

BilBilarPersonligheter
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Senaste nytt

