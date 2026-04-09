Dieselpriset kapas nästan tre kronor

I spåren av vapenvilan, om än bräcklig, mellan Iran och USA/Israel rasade oljepriset på världsmarknaden under onsdagen.

Efter att dieselpriset först sänkts med måttliga 60 öre kom den stora sänkningen på torsdagen.

Enligt drivmedelskedjornas företagspriser, som är en indikation på hur mycket även privatkunder får betala vid pump, är nedgången på torsdagen 2,70 kronor litern till cirka 22 kronor.

Bensinpriset sänks samtidigt med 90 öre till strax över 18 kronor litern.

På torsdagen stiger världsmarknadspriset på olja igen, upp cirka 4 procent till över 98 dollar.

Innan kriget bröt ut kostade dieseln och bensinen runt 17 respektive 15 kronor.