Omställningen till eldrift går nämligen inte lika snabbt överallt. Världens olika marknader utvecklas i olika takt, och det faktumet är tillräckligt för att Mercedes ska fortsätta investera i såväl bensin- som dieselmotorer.

Företaget har redan anpassat sina dieselmotorer till de kommande Euro 7-kraven. Dessutom utvecklas en ny V8-motor som ska hitta in under huven på kommande SUV-modeller, enligt Car Expert.

Källenius ser framför allt en fortsatt roll för dieseln bland bilister som kör riktigt långt. Han lyfter fram förare som avverkar 6 000–7 000 mil om året och menar att diesel fortfarande är ett attraktivt alternativ för den typen av körning.

Škoda slaktar dieselversionen av storsäljaren

Hos Škoda ser framtiden lite annorlunda ut. Den tjeckiska tillverkaren planerar att sluta sälja Octavia med dieselmotor omkring mitten av 2027.

Modellen är märkets vanligaste i Sverige, med totalt 77 000 registrerade bilar – bland dem är det 1,6-dieseln som dominerar. Sett till de senare modellåren har dock laddhybriden tagit ledarposition, och knuffat ner dieselversionen till en andraplats.

Beskedet kommer från Jiří Maláček, försäljningschef för Škoda på hemmamarknaden, skriver Auto Evolution. Bakgrunden är enligt honom en minskad efterfrågan på dieselbilar. Enligt tillverkarens egna siffror ska diesel-Octavian nu endast stå för drygt en tredjedel av nybilsförsäljningen på hemmaplan – hos privatpersoner är siffran istället en på tio.

Den som vill ha en snål Octavia får i stället titta på tillverkarens nya fullhybrid. Drivlinan bygger på en 1,5-liters bensinmotor som arbetar tillsammans med två elmotorer. Effekten landar på antingen 136 eller 170 hästkrafter och systemet ska kunna driva bilen på enbart el under kortare sträckor men behöver aldrig laddas via någon extern laddare.

Släpper inte diesel helt

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Med utfasningen av diesel hos Škoda är dock inte absolut. Superb, Kodiaq och Karoq kommer att fortsätta erbjudas med TDI-motor, och enligt ett pressmeddelande från förra veckan är nya dieselhybrider att vänta av samma modeller – några tidslinjer eller tekniska detaljer delade man dock inte med sig av.

Och den som suktar efter en dieseldriven Octavia har ytterligare några månader på sig, planen är som sagt att sätta spiken i kistan för modellen i mitten av nästa år.