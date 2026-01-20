Den dödförklarades – nu mullrar V8:an igen

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Det finns bilmärken som försvinner utan ett spår. Och så finns det de som vägrar dö, oavsett hur lång tystnaden blir. Jensen tillhör den senare sorten.

Efter mer än två decennier utan nya modeller planerar nu Jensen International Automotive att återuppliva Interceptor – bilen som en gång blandade italiensk form, brittiskt hantverk och amerikansk kraft på ett sätt få andra vågade.

En första teaserbild har släppts och visar en tydligt igenkännbar silhuett. Lång motorhuv, svepande taklinje och ett formspråk som nickar mot sextiotalets GT-era.

Samtidigt är det uppenbart att det inte handlar om någon nostalgisk kopia. Det här är något nytt, med gamla ideal som ledstjärna.

Uppgifterna kommer från Chip.de, som rapporterar att den nya modellen ska lanseras 2026.

En strålande vacker Jensen Interceptor S. (Foto: Jensen)

Analog körglädje i digital tid

Planen är att skapa en helt nyutvecklad lyxig grand tourer, byggd för långa resor och föraren i centrum. Enligt Jensen International Automotive ska bilen få ett aluminiumchassi och en specialutvecklad V8-motor.

Exakta siffror hålls hemliga, men ambitionen är tydlig: körkänsla före skärmar.

ANNONS

Företaget talar öppet om ett medvetet analogt upplägg, utan teknisk överlast. Det är ett uttalande som sticker ut i en tid då även handskfacket gärna kräver uppdateringar.

Om det dessutom blir manuell växellåda återstår att se, men signalerna pekar mot en bil för entusiaster snarare än app-användare.

Car and Driver beskriver projektet som en helt ny bil, inte en restomod. Allt ska byggas från grunden i Storbritannien, i mycket begränsad upplaga.