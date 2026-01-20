En klassisk brittisk GT-bil skakar av sig dammet. Nu planeras en ny tolkning som blickar bakåt – men rullar in i framtiden.
Den dödförklarades – nu mullrar V8:an igen
Det finns bilmärken som försvinner utan ett spår. Och så finns det de som vägrar dö, oavsett hur lång tystnaden blir. Jensen tillhör den senare sorten.
Efter mer än två decennier utan nya modeller planerar nu Jensen International Automotive att återuppliva Interceptor – bilen som en gång blandade italiensk form, brittiskt hantverk och amerikansk kraft på ett sätt få andra vågade.
En första teaserbild har släppts och visar en tydligt igenkännbar silhuett. Lång motorhuv, svepande taklinje och ett formspråk som nickar mot sextiotalets GT-era.
Samtidigt är det uppenbart att det inte handlar om någon nostalgisk kopia. Det här är något nytt, med gamla ideal som ledstjärna.
Uppgifterna kommer från Chip.de, som rapporterar att den nya modellen ska lanseras 2026.
Analog körglädje i digital tid
Planen är att skapa en helt nyutvecklad lyxig grand tourer, byggd för långa resor och föraren i centrum. Enligt Jensen International Automotive ska bilen få ett aluminiumchassi och en specialutvecklad V8-motor.
Exakta siffror hålls hemliga, men ambitionen är tydlig: körkänsla före skärmar.
Företaget talar öppet om ett medvetet analogt upplägg, utan teknisk överlast. Det är ett uttalande som sticker ut i en tid då även handskfacket gärna kräver uppdateringar.
Om det dessutom blir manuell växellåda återstår att se, men signalerna pekar mot en bil för entusiaster snarare än app-användare.
Car and Driver beskriver projektet som en helt ny bil, inte en restomod. Allt ska byggas från grunden i Storbritannien, i mycket begränsad upplaga.
Ett arv med både toppar och fall
Jensen har en historia som är lika fascinerande som skakig. Märket grundades redan på 1920-talet och blev känt för Interceptor på 1960-talet – en bil som lockade både kungligheter och kändisar.
Prinsessan Anne ägde ett exemplar, vilket säger en del om bilens status.
Men oljekrisen och sjuttiotalets tuffa år blev början på slutet. Flera återupplivningsförsök har sedan dess strandat, senast med S V8-projektet som aldrig tog fart. Det gör att skeptikerna är många.
Skillnaden nu är att Jensen International Automotive faktiskt har byggt upp ett rykte genom att restaurera klassiska Interceptors sedan 2010.
Det ger tyngd åt löftet om att detta inte bara är ännu ett pressmeddelande.
Faktaruta: Jensen Motors
Grundat: 1920-talet
Ursprung: Storbritannien
Känd för: Interceptor, FF (fyrhjulsdrift med ABS redan på 1960-talet)
Status: Nyproduktion planeras till 2026
Filosofi: Hantverk, kraft och långfärdskomfort
Bilmärket dog två gånger – ingen märkte något
Ett tyskt bilmärke som dog två gånger. Historien om Borgward rymmer ambition, teknikglädje – och en smula självironi. Det finns bilmärken som försvinner i
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
