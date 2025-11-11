Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Dags för vinterdäck? Här är det viktigaste att tänka på

Ute i sista minuten? Här är det viktigaste att tänka på när du ska byta till vinterdäck. Foto: Daniel Foster/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

När temperaturen kryper nedåt och väglaget skiftar snabbt är det hög tid att byta till vinterdäck. För många kommer insikten lite för sent. Men du kan vara lugn, här är en enkel guide för dig som står inför däckbytet just nu och behöver veta vad som faktiskt är viktigast.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

1. Dubbat eller dubbfritt – vad ska du välja?

Det finns två huvudtyper av vinterdäck, och valet beror främst på var och hur du kör.

  • Dubbdäck
    Passar dig som ofta kör på isiga eller hårt packade snövägar. Dubbarna ger bäst grepp på blankis och kortare bromssträcka under riktigt hala förhållanden.
  • Dubbfria vinterdäck (friktionsdäck)
    Utmärkta om du mest kör i stadsmiljö eller på vägar som ofta är plogade. De ger bra komfort och fungerar särskilt bra i torrt eller blött vinterväglag. Perfekt för mildare vintrar.

Grundregel: Kör du mycket norrut eller på landsbygd: Välj dubbat. Kör du mest i södra Sverige: Dubbfritt går oftast bra.

Hitta rätt däck för dig genom att fylla i bilens registreringsnummer

För vinterdäck gäller ett mönsterdjup på minst 3 mm, men det får gärna vara mer. Foto: Mikebirdy/Pexels
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

2. Kontrollera däckens skick innan du byter

Oavsett däcktyp är skicket avgörande för säkerheten. Titta på:

  • Mönsterdjup: Minst 3 mm för vinterdäck, men gärna mer.
  • Ålder: Däck bör helst inte vara äldre än 5–6 år.
  • Skador: Sprickor, bulor eller ojämnt slitage är varningssignaler.
ANNONS

Har du gamla vinterdäck i garaget? Kolla detta innan du monterar dem – gamla däck kan se bra ut men sakna grepp.

Jämför och se vilka vinterdäck som passar din bil här

3. När måste vinterdäcken på?

Enligt lag ska du ha vinterdäck 1 december–31 mars om det råder vinterväglag, men det är klokt att byta tidigare. Så fort temperaturen går under +7 grader börjar sommardäck tappa greppet betydligt.

4. Glöm inte lufttrycket

Rätt lufttryck är avgörande för både säkerhet och bränsleförbrukning. Kall luft gör att trycket sjunker – därför bör du alltid kontrollera och fylla på luft direkt efter däckbytet.

5. Momentdragning och efterkontroll

Om du byter däcken själv:

  • Dra åt hjulbultarna ordentligt (helst med momentnyckel).
  • Efterdra bultarna efter 5–10 mils körning.
ANNONS

Byter du på verkstad gör de ofta detta åt dig, men dubbelkolla gärna.

Få snabb hjälp att välja däck och fälg samt montering

6. Förvara dina däck rätt

Rena, torra och svalt förvarade däck håller längre. Lägg dem mörkt och helst i däckpåsar. Friktionsdäck ska ligga ner, medan däck med fälg kan stå staplade.

7. Kör försiktigt – även med bra däck

Även de bästa vinterdäcken har sina begränsningar. Håll avstånd, undvik hastiga manövrer och ta det lugnt när halkan slår till.

ANNONS

Läs mer: Fritidshusförsäkring på vintern – vad gäller när huset står tomt? E55

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DäckdäckbyteVinter
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS