När temperaturen kryper nedåt och väglaget skiftar snabbt är det hög tid att byta till vinterdäck. För många kommer insikten lite för sent. Men du kan vara lugn, här är en enkel guide för dig som står inför däckbytet just nu och behöver veta vad som faktiskt är viktigast.
Dags för vinterdäck? Här är det viktigaste att tänka på
1. Dubbat eller dubbfritt – vad ska du välja?
Det finns två huvudtyper av vinterdäck, och valet beror främst på var och hur du kör.
- Dubbdäck
Passar dig som ofta kör på isiga eller hårt packade snövägar. Dubbarna ger bäst grepp på blankis och kortare bromssträcka under riktigt hala förhållanden.
- Dubbfria vinterdäck (friktionsdäck)
Utmärkta om du mest kör i stadsmiljö eller på vägar som ofta är plogade. De ger bra komfort och fungerar särskilt bra i torrt eller blött vinterväglag. Perfekt för mildare vintrar.
Grundregel: Kör du mycket norrut eller på landsbygd: Välj dubbat. Kör du mest i södra Sverige: Dubbfritt går oftast bra.
2. Kontrollera däckens skick innan du byter
Oavsett däcktyp är skicket avgörande för säkerheten. Titta på:
- Mönsterdjup: Minst 3 mm för vinterdäck, men gärna mer.
- Ålder: Däck bör helst inte vara äldre än 5–6 år.
- Skador: Sprickor, bulor eller ojämnt slitage är varningssignaler.
Har du gamla vinterdäck i garaget? Kolla detta innan du monterar dem – gamla däck kan se bra ut men sakna grepp.
3. När måste vinterdäcken på?
Enligt lag ska du ha vinterdäck 1 december–31 mars om det råder vinterväglag, men det är klokt att byta tidigare. Så fort temperaturen går under +7 grader börjar sommardäck tappa greppet betydligt.
4. Glöm inte lufttrycket
Rätt lufttryck är avgörande för både säkerhet och bränsleförbrukning. Kall luft gör att trycket sjunker – därför bör du alltid kontrollera och fylla på luft direkt efter däckbytet.
5. Momentdragning och efterkontroll
Om du byter däcken själv:
- Dra åt hjulbultarna ordentligt (helst med momentnyckel).
- Efterdra bultarna efter 5–10 mils körning.
Byter du på verkstad gör de ofta detta åt dig, men dubbelkolla gärna.
6. Förvara dina däck rätt
Rena, torra och svalt förvarade däck håller längre. Lägg dem mörkt och helst i däckpåsar. Friktionsdäck ska ligga ner, medan däck med fälg kan stå staplade.
7. Kör försiktigt – även med bra däck
Även de bästa vinterdäcken har sina begränsningar. Håll avstånd, undvik hastiga manövrer och ta det lugnt när halkan slår till.
Läs mer: Fritidshusförsäkring på vintern – vad gäller när huset står tomt? E55
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
