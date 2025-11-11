Dagens PS
Dacia Hipster – elbilen som luktar nyrostat kaffe och självrespekt

Det är ett sjukt koncept som helt klart leker med tanken på en bil. (Foto: Dacia)
Det är ett sjukt koncept som helt klart leker med tanken på en bil. (Foto: Dacia)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Dacia Hipster Concept är elbilen som hyllar enkelhet och glädje – en modern folkbil med charm, hjärta och smarta idéer.

Dacia har gjort det igen – utmanat bilvärlden med en bil som vågar gå sin egen väg.

Den nya Dacia Hipster Concept är en kärleksfull blinkning till den klassiska folkbilen, men tolkad för en tid där el, hållbarhet och smarta lösningar styr utvecklingen.

Den lilla bilen är bara tre meter lång, men tänkt att rymma allt som behövs för ett modernt stadsliv. Här finns plats för vardagen, för äventyret, och för den där oväntade helgutflykten.

Bagageutrymmet kan till och med svälja mellan 350 och 900 liter – inte illa för något som ser ut att kunna parkeras på ett frimärke.

I all sin boxiga form är den ändå rätt ball. (Foto: Dacia)
I all sin boxiga form är den ändå rätt ball. (Foto: Dacia)

En ny sorts enkelhet

Dacia kallar sin filosofi “less is more” – och det märks. Inga överflödiga detaljer, inga glänsande kromlister eller onödiga skärmar. Istället en ärlig design med rena linjer och ett glatt ansikte som möter omvärlden med värme.

Här här vi den märkliga insidan. (Foto: Dacia)
Här här vi den märkliga insidan. (Foto: Dacia)

Ytorna är okapade och odekorerade, med slitstarka skyddspaneler i plast – ett eko av Dacias egna Docker från förr.

Det är lika mycket ett designval som en hållbarhetsfråga.

Varje detalj har en funktion, inget är där bara för syns skull.

Faktum är att Dacia vill halvera bilens totala klimatavtryck jämfört med dagens mest effektiva elbilar. Det handlar inte bara om eldrift, utan om att bygga enklare, använda färre material och tänka hela vägen från produktion till återvinning.

Men får lite lego-känsla i bland. (Foto: Dacia)
Men får lite lego-känsla i bland. (Foto: Dacia)
Ljus, luft och humor

Kupén är en liten glädjekick i sig. De stora glasytorna släpper in massor av ljus, och det färgstarka nätmaterialet i stolarna gör att interiören känns både lekfull och modern.

Här finns ingen tung inredning, inga digitala överdrifter.

Plats för mindre förvaring. (Foto: Dacia)
Plats för mindre förvaring. (Foto: Dacia)

Allt styrs i stället via förarens egen smartphone, som fungerar som nyckel, skärm och navigationssystem.

Det är avskalat – men smart.

Modulera denna vy lite som du själv behöver den. (Foto: Dacia)
Modulera denna vy lite som du själv behöver den. (Foto: Dacia)

Och genom Dacias YouClip-system kan du fästa telefonen, en kamera eller kanske en kaffekopp precis där du vill ha den.

De skjutbara sidorutorna kräver ingen eldriven knapp, bara ett enkelt handgrepp – en påminnelse om att allt inte måste vara digitalt för att vara bekvämt.

Det är en kaxig design men skulle faktiskt funka. (Foto: Dacia)
Det är en kaxig design men skulle faktiskt funka. (Foto: Dacia)

En bil som tar det lugnt

Hipster Concept är inte byggd för att imponera med siffror. Den är byggd för att kännas rätt. En bil för de som hellre ler än jagar prestanda. En bil som trivs i stan, men klarar vardagens alla små resor med ett par laddningar i veckan.

Närbild på den lilla skärmen som även visar det som ungdomarna i dag kallar: Prindler. (Foto: Dacia)
Närbild på den lilla skärmen som även visar det som ungdomarna i dag kallar: Prindler. (Foto: Dacia)

Dacia beskriver konceptet som Urban, Casual and Outdoor – en livsstil snarare än ett transportmedel. Det är lätt att förstå varför.

Hipster känns som en påminnelse om en tid då bilkörning handlade om frihet, inte stress.

Detaljer på ratten som sticker ut. (Foto: Dacia)
Detaljer på ratten som sticker ut. (Foto: Dacia)

Det finns något väldigt sympatiskt över Dacias senaste skapelse. I en värld där många bilar blivit som datorer på hjul, vågar Hipster vara något annat – mänsklig, lekfull och befriande enkel.

Och kanske är det just det som gör den så speciell.

Tekniska mått

MåttHipster Concept
Längd3,00 m
Bredd1,55 m
Höjd1,53 m
Bagageutrymme70–500 liter
Antal sittplatser4

Revolution: Mazda kan ha räddat bensinbilen

Japanska Mazda går sin egen väg och vill ge förbränningsmotorn nytt liv – genom att fånga CO2 innan det lämnar avgasröret. Medan många biltillverkare

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

