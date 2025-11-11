Dacia Hipster – elbilen som luktar nyrostat kaffe och självrespekt

Dacia har gjort det igen – utmanat bilvärlden med en bil som vågar gå sin egen väg.

Den nya Dacia Hipster Concept är en kärleksfull blinkning till den klassiska folkbilen, men tolkad för en tid där el, hållbarhet och smarta lösningar styr utvecklingen.

Den lilla bilen är bara tre meter lång, men tänkt att rymma allt som behövs för ett modernt stadsliv. Här finns plats för vardagen, för äventyret, och för den där oväntade helgutflykten.

Bagageutrymmet kan till och med svälja mellan 350 och 900 liter – inte illa för något som ser ut att kunna parkeras på ett frimärke.

I all sin boxiga form är den ändå rätt ball. (Foto: Dacia)

En ny sorts enkelhet

Dacia kallar sin filosofi “less is more” – och det märks. Inga överflödiga detaljer, inga glänsande kromlister eller onödiga skärmar. Istället en ärlig design med rena linjer och ett glatt ansikte som möter omvärlden med värme.

Här här vi den märkliga insidan. (Foto: Dacia)

Ytorna är okapade och odekorerade, med slitstarka skyddspaneler i plast – ett eko av Dacias egna Docker från förr.

Det är lika mycket ett designval som en hållbarhetsfråga.

Varje detalj har en funktion, inget är där bara för syns skull.

Faktum är att Dacia vill halvera bilens totala klimatavtryck jämfört med dagens mest effektiva elbilar. Det handlar inte bara om eldrift, utan om att bygga enklare, använda färre material och tänka hela vägen från produktion till återvinning.