Hård konkurrens från Kina och höga kostnader pressar Tysklands bilbransch. I förra veckan blev bolaget den tredje stora tillverkaren, utöver Volkswagen och BMW, att sänka prognoserna för helåret.
Mercedes stoppar alla investeringar i Tyskland
Den krisande tyska biltillverkaren Mercedes-Benz meddelar att alla investeringar i Tyskland stoppas och att stängningar av fabriker övervägs.
Hård konkurrens från Kina och höga kostnader pressar Tysklands bilbransch. I förra veckan blev bolaget den tredje stora tillverkaren, utöver Volkswagen och BMW, att sänka prognoserna för helåret.
Förhandlingar pågår med fackliga företrädare för att kunna sänka kostnaderna men utan framsteg, och nu väljer Mercedes en hårdare linje.
Ledningen har gemensamt beslutat att stoppa alla ytterligare investeringar i de tyska anläggningarna, säger styrelseledamoten Michael Schiebe i en intervju.
Enligt honom ser ledningen ingen möjlighet att enas med facken.
Vi tvingas nu noggrant undersöka vilka tyska anläggningar som kan behöva stängas om vi inte lyckas åstadkomma en förändring av kostnadsstrukturen.