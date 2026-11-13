Mercedes stoppar alla investeringar i Tyskland

Förhandlingar pågår med fackliga företrädare för att kunna sänka kostnaderna men utan framsteg, och nu väljer Mercedes en hårdare linje.

Ledningen har gemensamt beslutat att stoppa alla ytterligare investeringar i de tyska anläggningarna, säger styrelseledamoten Michael Schiebe i en intervju.

Enligt honom ser ledningen ingen möjlighet att enas med facken.

Vi tvingas nu noggrant undersöka vilka tyska anläggningar som kan behöva stängas om vi inte lyckas åstadkomma en förändring av kostnadsstrukturen.