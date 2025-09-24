Elektriska fordon är framtiden, men med dem kommer nya utmaningar. En av de mest omtalade är risken för bränder i batteriet, som kan vara svåra att släcka.
Chocknyhet: Här skjuts batteriet ut ur elbilen
Ett kinesiskt företag har nu presenterat en minst sagt överraskande lösning: varför inte helt enkelt skjuta ut batteriet ur bilen?
Denna idé väcker naturligtvis både förundran och en hel del frågor kring säkerheten för omgivningen.
En explosiv lösning på ett hett problem
Oro för bränder i elektriska fordon har varit en återkommande diskussionspunkt. Det är sant att en elbilbrand är betydligt svårare att hantera än en brand i en bensin- eller dieseldriven bil.
Det kinesiska företaget Vehicle Collision Repair Technical and Research Center och Joyson Electronics har nu visat upp en potentiell lösning som är lika dramatiskt som den låter: de har utvecklat ett system som skjuter ut hela batteripaketet ur bilen.
Enligt CarExpert visades den “utskjutbara batteri-installationen” upp på ett evenemang tidigare i månaden.
Systemet, som installerades i en Chery iCar 03, använder en gasgenerator för att driva ut batteriet. Om bilen upptäcker att något är på väg att gå snett med batteriet, kan det skjuta ut hela paketet upp till sex meter bort från resten av fordonet.
Tanken är att detta ska minska risken för skador på passagerare genom att flytta brandkällan så långt bort från bilen som möjligt.
Enligt uppgifter skjuts batteriet ut med en rejäl smäll.
Stora batteriet flyger genom luften
Det låter kanske som en scen ur en James Bond-film, och det är precis vad det liknar. Att se ett tungt batteripaket avfyras flera meter bort från fordonet är en våldsam upplevelse, komplett med en hög smäll.
Och även om det ser coolt ut, väcker det omedelbart frågor om säkerheten.
Ett batteripaket kan väga flera hundra kilo. Vad händer om ett sådant skjuts ut på en trafikerad gata eller en fullsatt parkeringsplats?
Företagen har inte förklarat hur systemet skulle undvika att skada andra fordon eller människor i närheten. Det har inte heller meddelats om de planerar att föra systemet ut på marknaden.
Det spekuleras dock i att om tekniken skulle bli en del av produktionsfordon, skulle den troligen utrustas med kameror och radar för att säkerställa att batteriet inte skjuts ut mot en fotgängare eller ett annat fordon.
Trots riskerna är elbilbränder ovanliga
Även om de höga temperaturerna vid en elbilbrand kan vara skrämmande, är det viktigt att notera att risken för att en elbil ska fatta eld faktiskt är mindre än för en traditionell bil med förbränningsmotor.
Enligt Australian organisation EV FireSafe, är bränder i elbilsbatterier sällsynta. Deras forskning visar att det fanns totalt 393 bekräftade bränder i elbilsbatterier globalt mellan 2010 och juni 2023.
Denna siffra är inte heltäckande, men den ger en tydlig bild av hur pass ovanligt det är.
Trots att systemet med det utskjutbara batteriet kanske inte är den optimala lösningen, är det ändå glädjande att se att det läggs ner tid och resurser på att hitta nya sätt att hantera de potentiella riskerna som är förknippade med elektriska fordon.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
