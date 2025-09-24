Chocknyhet: Här skjuts batteriet ut ur elbilen

Ett kinesiskt företag har nu presenterat en minst sagt överraskande lösning: varför inte helt enkelt skjuta ut batteriet ur bilen?

Denna idé väcker naturligtvis både förundran och en hel del frågor kring säkerheten för omgivningen.

En explosiv lösning på ett hett problem

Oro för bränder i elektriska fordon har varit en återkommande diskussionspunkt. Det är sant att en elbilbrand är betydligt svårare att hantera än en brand i en bensin- eller dieseldriven bil.

Det kinesiska företaget Vehicle Collision Repair Technical and Research Center och Joyson Electronics har nu visat upp en potentiell lösning som är lika dramatiskt som den låter: de har utvecklat ett system som skjuter ut hela batteripaketet ur bilen.

Enligt CarExpert visades den “utskjutbara batteri-installationen” upp på ett evenemang tidigare i månaden.

Systemet, som installerades i en Chery iCar 03, använder en gasgenerator för att driva ut batteriet. Om bilen upptäcker att något är på väg att gå snett med batteriet, kan det skjuta ut hela paketet upp till sex meter bort från resten av fordonet.

Tanken är att detta ska minska risken för skador på passagerare genom att flytta brandkällan så långt bort från bilen som möjligt.

Enligt uppgifter skjuts batteriet ut med en rejäl smäll.