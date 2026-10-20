BMW-förarna erkänner: Vi är värst i trafiken

Det är såklart inte alla förare som känner igen sig i beskrivningen, då hade de offentliga vägarna varit mer slagfält än infrastruktur. Men en nyligen publicerad undersökning från Norge pekar på vissa mönster som kopplar samman aggressivitet bakom ratten med vilket bilmärke man kör.

Det är TV2 som sammanfattar genomlysningen där förare av olika bilmärken har fått skatta sig själva och andra i trafiken: Bland annat menar tre av fyra tillfrågade att de är bra eller mycket bra förare.

När det är dags att peka ut vilka förare som är mest aggressiva är det BMW, Tesla, Audi och Porsche som toppar listan. Och intressant nog så håller många BMW-förare med om påståendet – hela 44 procent av BMW-förarna säger att just de är de mest aggressiva i trafiken.

De som istället anses vara mest försiktiga i trafiken är de som kör Volvo eller Toyota. Mest självgoda verkar istället BYD-förare vara, de menar nämligen att de är mycket försiktigare i trafiken jämfört med vad den norska skadestatistiken faktiskt visar.

Bilarna som krockar oftast

När hela Europas skadestatistik beaktas verkar de tillfrågade i den norska undersökningen ha satt huvudet på spiken. 2025 var det just BMW-bilar som ådrog sig flest skador, CarVertical menar att 65,2 procent av de BMW de undersökt hade fått någon slags skada. Listans tvåa, Hyundai, hade en motsvarande siffra på 59,3 procent.

Norrmännens två andra toppval för mest aggressiva förare, Tesla och Porsche, landar på sjunde respektive fjärde plats i skadestatistiken.

Men när man rankar märkena efter genomsnittlig skadekostnad klättrar båda: Porsches skador är dyrast med en medelkostnad på omkring 100 000 kronor. Tesla, som kniper andraplatsen, har istället en medelkostnad på cirka 64 000 kronor.

Värt att tänka på när du köper begagnad BMW

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Att köpa en bil som tidigare ägare kört alltför hårt kan ge dyra problem i framtiden. BMW framstår ju som ett utsatt märke – i snitt har märket fler registrerade skador per bil än någon annan i undersökningen (2,6 jämfört med snittet på 2,23) – men det behöver inte betyda att det alltid är riskfyllt att köpa en begagnad BMW.

Skadestatistiken skiljer nämligen inte på skadetyp; att köpa en bil som fått en buckla på parkeringen innebär ju inte alls samma risk som en bil som tidigare krockat i trafiken. Viktigt, oavsett märke, är att stämma av bilens historik ordentligt. Tidigare skador behöver inte vara någon katastrof – men om säljaren har svårt att förklara vad som hänt, eller hur bilen reparerats, kan det vara läge att släppa det exemplaret till någon annan.