Räckviddsrekord för BMW med nya i3 – 1213 km utan stopp

För BMW i3 verkar dock WLTP-siffran ligga lågt i spektrumet – i körtest på verkliga vägar ska man nämligen lyckats ha klämma ut en resa på hela 1213 kilometer. Och då med kapacitet kvar i batteriet när man väl stannade.

Car News China beskriver hur resan, som gick över motorväg, landsväg och i stadstrafik, motsvarar 118 procent av den officiella räckviddssiffran. För hela märket innebär det räckviddsrekord, och vad det verkar är det en ny typ av batteriteknik man har att tacka.

I snitt låg förbrukningen under rekordresan på 8,8 kWh per 100 kilometer – god marginal till Audi A2, som krönts till att vara det konkurrerande märkets mest effektiva bil någonsin. Den drar 12,8 kWh per 100 kilometer enligt WLTP.

Batteriet då? Jo, ett cylindriskt system på 113,4 kWh av sjätte generationen med 800 V-arkitektur och snabbladdning på upp till 400 kW som kan addera upp till 40 mils räckvidd på bara tio minuters laddning, vilket då inte var nödvändigt vid det kinesiska testet.

Därför kör din i3 inte riktigt lika långt

Exakt vilka förutsättningar testet genomfördes under har man inte gått ut med. Hur stor andel som kördes på motorväg kontra landsväg kan ha rejält med inverkan på räckvidden – detsamma gällande temperatur, lutning och hur tung högerfot föraren hade.

Vidare var det en i3 50L som användes i körningen. L:et står för lång hjulbas, i det här fallet också med bakhjulsdrift, något som än så länge bara åtnjuts på den kinesiska marknaden.

I väst är det dubbla motorer och fyrhjulsdrift som gäller, i alla fall till en början, skriver Inside EVs. Med det sagt så ska batteripaketen vara samma i modellen världen över – vilket torde innebära en lättnad i laddångesten också för svenska köpare.

Världens längsta räckvidd

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Världsrekord är det inte tal om för i3:an, än i alla fall. Den produktionsbil som just nu kan skryta med rekordet för längst räckvidd i världen är Audi A6 Sportback E-Tron.

Samma man som 2025 pressade en dieseldriven Škoda 2831 kilometer på en tank skrevs i september in i Guinness rekordbok för att ha kört sin eldrivna A6:a 1338 kilometer på en laddning – då med ett mindre batteri än i3:an (94,9 kWh).