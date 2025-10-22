Nissan Leaf, som en gång var världens första elbil för massmarknaden, är tillbaka i en helt ny och modernare skepnad.
Bilder: Här är helt nya Nissan Leaf
Den tredje generationen av modellen gör nu debut med fokus på längre räckvidd och smart teknik, vilket signalerar Nissans fortsatta satsning på elbilar.
Längre räckvidd och snabbare laddning
Den nya Leaf kommer med två batterialternativ, 52 kWh och 75 kWh, som ger en räckvidd på upp till 440 km respektive upp till 622 km enligt WLTP, skriver Nissan.
Bilen är utrustad för 150 kW DC-snabbladdning, vilket möjliggör laddning upp till 420 km på cirka 30 minuter. Modellen har även Vehicle-to-Load (V2L) funktionalitet med 3,6 kW uteffekt för att driva externa enheter.
Dessutom är den framtidssäkrad för Vehicle-to-Grid (V2G), där energi kan återföras till elnätet. Energiförbrukningen anges till så låga som 13,8 kWh/100 km.
Aerodynamisk design och rymlig interiör
Den helt nya Leaf har en dynamisk suv-liknande design utvecklad vid Nissans designstudio i Atsugi, Japan, och tillverkas i Sunderland, Storbritannien.
Med en luftmotståndskoefficient på endast 0,25 Cd bidrar den strömlinjeformade karossen till modellens effektivitet och långa räckvidd. Exteriören har bland annat integrerade dörrhandtag, skulpterade ytor, en flytande taklinje, unika 3D-bakljus och 19-tums lättmetallfälgar.
Färgvalen inkluderar sju alternativ, däribland signaturfärgen Luminous Teal.
Interiören beskrivs som rymlig för familjer, med upp till 437 liter lastutrymme (VDA) och elstyrd baklucka.
Dessutom finns möjlighet till avtagbar dragkoppling med en dragvikt på upp till 975 kg.
Uppkopplad teknik och avancerad assistans
Leaf är byggd på CMF-EV-plattformen, som delas med Nissan Ariya. Den erbjuder en effekt på 160 kW och 355 Nm i vridmoment, vilket ger en acceleration från 0 till 100 km/h på 7,6 sekunder för det större batterialternativet.
Den förarcentrerade miljön har dubbla 14,3-tums skärmar för instrumentklustret och mittdisplayen. I bilens uppkopplade system finns NissanConnect med Google built-in, vilket inkluderar Google Maps för navigering och laddplanering, Google Assistant för röststyrning samt Google Play Store.
Andra förarassistansfunktioner inkluderar e-Pedal för enpedalskörning, ProPILOT Assist med adaptiv farthållare och 3D Around View Monitor.
Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO, säger att:
“Helt nya Leaf är essensen av vårt DNA på Nissan: smart, elegant, stilren och redo för nästa generation elbilsförare”.
Lansering och produktion
Produktionen av nya Nissan Leaf i Sunderland, som sker med 20 procent förnybar energi, och förhandsbokningarna startar innan årets slut.
De första leveranserna till kund planeras till våren 2026.
Faktaruta: Nya Nissan Leaf (75 kWh)
-
- Max räckvidd (WLTP): Upp till 622 km
-
- Batterikapacitet: 75 kWh
-
- Max effekt: 160 kW
-
- Max vridmoment: 355 Nm
-
- Acceleration 0–100 km/h: 7,6 sekunder
-
- DC-snabbladdning max: 150 kW
-
- Laddtid (DC, 20–80 procent): Mindre än 30 minuter
-
- Längd: 4350 mm
-
- Bagagevolym (VDA): 437 liter
-
- Luftmotståndskoefficient (Cd): 0,25
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
