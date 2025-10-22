Bilder: Här är helt nya Nissan Leaf

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Aerodynamisk design och rymlig interiör

Den helt nya Leaf har en dynamisk suv-liknande design utvecklad vid Nissans designstudio i Atsugi, Japan, och tillverkas i Sunderland, Storbritannien.

Fokus på aerodynamik. (Foto: Nissan)

Med en luftmotståndskoefficient på endast 0,25 Cd bidrar den strömlinjeformade karossen till modellens effektivitet och långa räckvidd. Exteriören har bland annat integrerade dörrhandtag, skulpterade ytor, en flytande taklinje, unika 3D-bakljus och 19-tums lättmetallfälgar.

Lila är ju en färg man inte ser mycket i inredning. (Foto: Nissan)

Färgvalen inkluderar sju alternativ, däribland signaturfärgen Luminous Teal.

Interiören beskrivs som rymlig för familjer, med upp till 437 liter lastutrymme (VDA) och elstyrd baklucka.

Dessutom finns möjlighet till avtagbar dragkoppling med en dragvikt på upp till 975 kg.

En vy över förarmiljön. (Foto: Nissan)

Uppkopplad teknik och avancerad assistans

Leaf är byggd på CMF-EV-plattformen, som delas med Nissan Ariya. Den erbjuder en effekt på 160 kW och 355 Nm i vridmoment, vilket ger en acceleration från 0 till 100 km/h på 7,6 sekunder för det större batterialternativet.

Lastutrymmet. (Foto: Nissan)

Den förarcentrerade miljön har dubbla 14,3-tums skärmar för instrumentklustret och mittdisplayen. I bilens uppkopplade system finns NissanConnect med Google built-in, vilket inkluderar Google Maps för navigering och laddplanering, Google Assistant för röststyrning samt Google Play Store.

Baksätet i nya Leaf. (Foto: Nissan)

Andra förarassistansfunktioner inkluderar e-Pedal för enpedalskörning, ProPILOT Assist med adaptiv farthållare och 3D Around View Monitor.

Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO, säger att:

“Helt nya Leaf är essensen av vårt DNA på Nissan: smart, elegant, stilren och redo för nästa generation elbilsförare”.

Så, vad är er dom? (Foto: Nissan)

Lansering och produktion

Produktionen av nya Nissan Leaf i Sunderland, som sker med 20 procent förnybar energi, och förhandsbokningarna startar innan årets slut.

De första leveranserna till kund planeras till våren 2026.

Faktaruta: Nya Nissan Leaf (75 kWh) Max räckvidd (WLTP): Upp till 622 km

Batterikapacitet: 75 kWh

Max effekt: 160 kW

Max vridmoment: 355 Nm

Acceleration 0–100 km/h: 7,6 sekunder

DC-snabbladdning max: 150 kW

Laddtid (DC, 20–80 procent): Mindre än 30 minuter

Längd: 4350 mm

Bagagevolym (VDA): 437 liter

Luftmotståndskoefficient (Cd): 0,25



