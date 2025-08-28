Letar du efter ett hem som verkligen sticker ut? Mitt i Stockholm, med utsikt över vattnet och omgiven av historia, finns nu en bostad till salu som är långt ifrån det vanliga.
Den här unika bostaden är inte vad du tror
Detta unika boende kombinerar gammaldags charm med modern livsstil, och prislappen är förvånansvärt låg jämfört med andra fastigheter i området.
Vattenliv mitt i stan
På Lilla Allmänna gränd på Djurgården i Stockholm ligger en minst sagt annorlunda bostad till salu. Det rör sig om passagerarfartyget M/S Athene, byggt år 1893, som nu är omvandlat till en permanentbostad.
För den som drömmer om att bo på vattnet, med ett unikt läge mitt i huvudstadens myllrande hjärta, kan detta vara den perfekta chansen.
Fartyget har en lång historia, men trots sin ålder är det väl underhållet. Nyligen, tidigare under 2025, var Athene i torrdocka där skrovet målades om och kontrollerades, vilket ger en viss trygghet för den framtida ägaren.
Oslagbart pris
Med ett utgångspris på 2 500 000 svenska kronor är M/S Athene anmärkningsvärt billig i jämförelse med andra fastigheter i området.
Fartyget har en boarea på 80 kvadratmeter och ytterligare 30 kvadratmeter i biarea på det stora soldäcket. Detta resulterar i ett kvadratmeterpris på endast 31 250 kronor, ett pris som annars är mer typiskt för en medelstor svensk stad snarare än centrala Stockholm.
De 80 kvadratmetrarna är smart fördelade och erbjuder tre sovrum, ett stort sällskapsrum med kök, ett kontor samt en styrhytt. Det rymliga soldäcket på 30 kvadratmeter blir pricken över i:et och är perfekt för avkoppling eller sociala tillställningar.
Ett hem med speciella villkor
Även om priset kan verka lockande är det viktigt att notera att det finns särskilda förutsättningar för detta boende. En av de största utmaningarna är att fartyget, på grund av sin unika natur, inte är belåningsbart.
Den som köper måste därför kunna betala hela beloppet kontant.
Dessutom krävs det att den nya ägaren folkbokför sig på adressen och bor permanent på fartyget, vilket gör det till en livsstil snarare än en tillfällig bostad. Boendet innebär också ett löpande underhåll av det över 130 år gamla fartyget, vilket kan medföra oväntade kostnader.
Trots dessa utmaningar ingår delägarskap i Djurgårdens Fartygsförening vid ett eventuellt köp. Detta medlemskap ger tillgång till fartygets fasta kajplats vid en pontonbrygga på Lilla Allmänna gränd.
För den som är villig att acceptera dessa premisser, och som uppskattar en unik livsstil, erbjuder M/S Athene ett boende mitt i Stockholm som verkligen är utöver det vanliga.
Denna bostad är inte bara ett hem, utan också ett livsprojekt som erbjuder en oas av lugn och frihet i hjärtat av staden.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
