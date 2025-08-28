Dagens PS
Dagensps.se
Motor
Båt

Den här unika bostaden är inte vad du tror

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Letar du efter ett hem som verkligen sticker ut? Mitt i Stockholm, med utsikt över vattnet och omgiven av historia, finns nu en bostad till salu som är långt ifrån det vanliga.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Detta unika boende kombinerar gammaldags charm med modern livsstil, och prislappen är förvånansvärt låg jämfört med andra fastigheter i området.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

Vattenliv mitt i stan

På Lilla Allmänna gränd på Djurgården i Stockholm ligger en minst sagt annorlunda bostad till salu. Det rör sig om passagerarfartyget M/S Athene, byggt år 1893, som nu är omvandlat till en permanentbostad.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

För den som drömmer om att bo på vattnet, med ett unikt läge mitt i huvudstadens myllrande hjärta, kan detta vara den perfekta chansen.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

Fartyget har en lång historia, men trots sin ålder är det väl underhållet. Nyligen, tidigare under 2025, var Athene i torrdocka där skrovet målades om och kontrollerades, vilket ger en viss trygghet för den framtida ägaren.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Oslagbart pris

Med ett utgångspris på 2 500 000 svenska kronor är M/S Athene anmärkningsvärt billig i jämförelse med andra fastigheter i området.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

Fartyget har en boarea på 80 kvadratmeter och ytterligare 30 kvadratmeter i biarea på det stora soldäcket. Detta resulterar i ett kvadratmeterpris på endast 31 250 kronor, ett pris som annars är mer typiskt för en medelstor svensk stad snarare än centrala Stockholm.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

De 80 kvadratmetrarna är smart fördelade och erbjuder tre sovrum, ett stort sällskapsrum med kök, ett kontor samt en styrhytt. Det rymliga soldäcket på 30 kvadratmeter blir pricken över i:et och är perfekt för avkoppling eller sociala tillställningar.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

Ett hem med speciella villkor

Även om priset kan verka lockande är det viktigt att notera att det finns särskilda förutsättningar för detta boende. En av de största utmaningarna är att fartyget, på grund av sin unika natur, inte är belåningsbart.

ANNONS
M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

Den som köper måste därför kunna betala hela beloppet kontant.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

Dessutom krävs det att den nya ägaren folkbokför sig på adressen och bor permanent på fartyget, vilket gör det till en livsstil snarare än en tillfällig bostad. Boendet innebär också ett löpande underhåll av det över 130 år gamla fartyget, vilket kan medföra oväntade kostnader.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

Trots dessa utmaningar ingår delägarskap i Djurgårdens Fartygsförening vid ett eventuellt köp. Detta medlemskap ger tillgång till fartygets fasta kajplats vid en pontonbrygga på Lilla Allmänna gränd.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)

För den som är villig att acceptera dessa premisser, och som uppskattar en unik livsstil, erbjuder M/S Athene ett boende mitt i Stockholm som verkligen är utöver det vanliga.

M/S Athene (Foto: Hemnet)
M/S Athene (Foto: Hemnet)
ANNONS

Denna bostad är inte bara ett hem, utan också ett livsprojekt som erbjuder en oas av lugn och frihet i hjärtat av staden.

Läs mer på Hemnet.

Yachten som klarar 1.000 sjömil på bara el

En visionär beställare har fått sina drömmar förverkligade i en av årets största båtlanseringar. Den tyska båtbyggaren Lürssen har lanserat en megayacht

Missa inte:

Tragiskt: Hopplöst att köpa bostad efter skilsmässan. News 55

Aktiebluffar blir allt mer avancerade: “Tagna på sängen”. E55

Storbråk i USA om ny logotyp – nu väger Trump in. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Båtbåt och sjölivBåtägarebåthamnBåtliv
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS