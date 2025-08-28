Den här unika bostaden är inte vad du tror

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Oslagbart pris

Med ett utgångspris på 2 500 000 svenska kronor är M/S Athene anmärkningsvärt billig i jämförelse med andra fastigheter i området.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

Fartyget har en boarea på 80 kvadratmeter och ytterligare 30 kvadratmeter i biarea på det stora soldäcket. Detta resulterar i ett kvadratmeterpris på endast 31 250 kronor, ett pris som annars är mer typiskt för en medelstor svensk stad snarare än centrala Stockholm.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

De 80 kvadratmetrarna är smart fördelade och erbjuder tre sovrum, ett stort sällskapsrum med kök, ett kontor samt en styrhytt. Det rymliga soldäcket på 30 kvadratmeter blir pricken över i:et och är perfekt för avkoppling eller sociala tillställningar.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

Ett hem med speciella villkor

Även om priset kan verka lockande är det viktigt att notera att det finns särskilda förutsättningar för detta boende. En av de största utmaningarna är att fartyget, på grund av sin unika natur, inte är belåningsbart.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

Den som köper måste därför kunna betala hela beloppet kontant.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

Dessutom krävs det att den nya ägaren folkbokför sig på adressen och bor permanent på fartyget, vilket gör det till en livsstil snarare än en tillfällig bostad. Boendet innebär också ett löpande underhåll av det över 130 år gamla fartyget, vilket kan medföra oväntade kostnader.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

Trots dessa utmaningar ingår delägarskap i Djurgårdens Fartygsförening vid ett eventuellt köp. Detta medlemskap ger tillgång till fartygets fasta kajplats vid en pontonbrygga på Lilla Allmänna gränd.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

För den som är villig att acceptera dessa premisser, och som uppskattar en unik livsstil, erbjuder M/S Athene ett boende mitt i Stockholm som verkligen är utöver det vanliga.

M/S Athene (Foto: Hemnet)

Denna bostad är inte bara ett hem, utan också ett livsprojekt som erbjuder en oas av lugn och frihet i hjärtat av staden.

Läs mer på Hemnet.

