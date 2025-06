Avslöjat: Säkraste bilen på marknaden

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Byggt på stora mängder data

Rapporten bygger på en omfattande analys som kombinerar data från verkliga olyckor med resultat från krocktester. Dessutom inkluderas bedömningar av avgörande säkerhetssystem som whiplashskydd, antisladdsystem och automatisk nödbroms, även kallad autobroms. Dessa system har bevisats vara de mest effektiva för att minska personskador vid bilkörning.

Folksam framhåller att deras analys av verkliga olyckor är unik, eftersom den möjliggör direkta jämförelser av säkerheten mellan olika bilstorlekar – något som är svårt att åstadkomma med enbart krocktester.

Folksams djupgående analys bygger på otroliga 209 112 bilkrockar som inträffat mellan januari 2000 och mars 2024. Dessa olyckor har resulterat i att 68 750 förare eller framsätespassagerare har sökt akutvård. Analysen genomförs i tre steg för att säkerställa precisionen i bedömningarna.

Anders Kullgren, Forskningschef på Folksam, delar med sig av testresultaten. (Foto: Folksam)

De tre stegen

ANNONS

Det första steget involverar polisrapporter från tvåbilskollisioner hämtade från den nationella trafikolycksdatabasen STRADA. Här bedöms risken att skadas i en specifik bilmodell genom att jämföra antalet skadade i den aktuella bilen med antalet skadade i motparten. Denna statistiska metod, “matchade par”, tar hänsyn till bilarnas krocksäkerhet och vikt. Viktigt är att metoden även eliminerar inverkan av körstil, eftersom bilarnas vikt och krocksäkerhet är de primära faktorerna som avgör skadeutfallet vid en kollision.

I det andra steget bedöms allvarlighetsgraden av personskadorna i varje bilmodell. Fokus ligger på risken för död eller bestående men (medicinsk invaliditet). Informationen kommer från STRADA och baseras på de 68 750 individer som sökt akutvård. Folksams långa erfarenhet har byggt upp en kunskap om hur stor risken är att olika typer av skador leder till invaliditet. Till exempel är risken för bestående men betydligt högre vid en hjärnskada jämfört med en revbensfraktur. Detta innebär att en bilmodell får sämre betyg om antalet skallskador är högt i förhållande till antalet revbensbrott.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Slutligen, i det tredje steget, kombineras skaderisken (steg 1) med risken för bestående men (steg 2) för att beräkna den totala relativa risken att drabbas av en skada som leder till död eller bestående men för varje bilmodell. Dessa resultat ger också en bild av hur bilarnas krocksäkerhet har utvecklats över tid. Och här kommer den sensationella nyheten: risken för invaliditet har halverats för bilmodeller lanserade under tidigt 1980-tal jämfört med modeller lanserade under de senaste fem åren. Än mer imponerande är att risken för död har minskat med hela 85 procent under samma period.

Här är topplistan

För att en bil ska få utmärkelsen “Bra val” måste den uppfylla flera strikta krav: säkerhetsbetyg 5 baserat på verkliga olyckor eller fem stjärnor i Euro NCAP (testår 2009 eller senare), godkänt whiplashskydd, antisladd och autobroms för bil som standard. Dessutom ska autobroms för fotgängare och cyklister finnas som standard eller tillval. Vid motstridiga resultat är betyget från verkliga olyckor alltid viktigare än Euro NCAP-resultatet.

I årets rapport fick hela 120 modeller högsta resultat vad gäller krocksäkerhet baserat på Folksams analyser av verkliga olyckor. Nio av dessa modeller får den prestigefyllda utmärkelsen “Bra val”, tack vare att de även har effektivt whiplashskydd, antisladdsystem och autobroms för bil som standard, samt autobroms för både fotgängare och cyklister som standard eller tillval.

Åtta av dessa är personbilar, varav fem kommer från Volvo, en från Mercedes Benz och två från Volkswagen. Den nionde är en transportbil/minibuss från Ford.

ANNONS

De modeller som utmärker sig som “Bra val” är:

Personbilar: Mercedes E-klass från årsmodell 2016-2023 Volvo S60/V60 från årsmodell 2010-2018 Volvo S60/V60 från årsmodell 2018 och framåt Volvo S90/V90 från årsmodell 2016 och framåt Volvo V40 från årsmodell 2012-2019 Volvo XC60 från årsmodell 2008-2017 Volkswagen Passat från årsmodell 2015-2024 Volkswagen Tiguan från årsmodell 2016-2024

Transportbilar/minibussar: Ford Transit Connect/Tourneo Connect från årsmodell 2018-2023



Den fullständiga listan omfattar nära 1100 bilmodeller, där ytterligare 212 får utmärkelsen “Bra val” baserat på krocktestresultat från Euro NCAP. Genom att aktivt välja en bil från denna lista bidrar du inte bara till din egen säkerhet, utan även till en tryggare trafikmiljö för alla, färre personskador, lägre skadekostnader och i förlängningen lägre trafikförsäkringspremier. Det är ett val som gynnar både dig och samhället i stort.

Missa inte:

Experten: Då bör du inte vänta med att ta ut pensionen. News 55

Från socialistisk förebild till ett land med växande antal miljardärer. E55

130 miljarder back – så dyr blev räddningen av RBS. Realtid