Studie avslöjar: Farliga luften i bilen

Exponering för luftföroreningar, både under lång och under kort tid, har enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kopplats till flera olika sjukdomar, det skriver Newsweek.

Det handlar om sjukdomar som stroke, lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL, diabetes, fetma och demens.

Höjer ditt blodtryck

Enligt forskning kan exponering för luftföroreningar påverka nästan alla kroppens organ. Forskare har nu visat att när du andas in ofiltrerad luft inuti din bil kan du drabbas av stora blodtryckstoppar som varar i över ett dygn

Joel Kaufman, professor vid avdelningen Environmental & Occupational Health Sciences, Medicine and Epidemiology vid University of Washington, berättar att effekten på blodtrycket var förvånansvärt stor.

“Det här är storleken på effekter från saker som salt i kosten som är välkända för att öka blodtrycket. Förhöjt blodtryck är riskfaktorer för hjärtsjukdomar, stroke och njursjukdomar”, säger han till Newsweek.

Han säger vidare forskarna testade försökspersonernas blodtryck i upp till 24 timmar och fann att det förhöjda blodtrycket höll i sig under den perioden.