Kan cykelbilar bli nästa ”grej”? De är billigare än en bil, tar dig längre än cykeln – och kan i vissa fall vara rätt coola.
Amerikanarna kontrar med egen cykelbil
Förra veckan kunde vi rapportera om det franska bolaget Cixi som utvecklar Vigoz, en cykelbil med topphastighet på 120 km/h men som inte utrustats med airbags.
Artikeln fick tillräckligt med spridning för att man skulle kunna tänka sig att fransmännen faktiskt är någonting på spåren.
Konceptet har ju en hel del rimlighet i sig: Skonsamt (eller inget alls) inköpspris, låg driftkostnad och motion på köpet – misstanken är att man också friköper sig från framtidens alla parkeringsbekymmer.
Tyvärr har fransmännen en bit kvar, varken pris eller lanseringsdatum är spikat och de första kundleveranserna känns långt borta.
Amerikanarna presenterar en lättviktsversion
Men för dig som verkligen vill ha ett elektriskt fordon, som också måste trampas och har tak finns en lösning på andra sidan Atlanten.
Amerikanarna presenterar: The ELF 3.0.
Okej, den solpanelsutrustade cykelbilen från USA har inte heller nått regelrätt produktionsstadium – men lillebrorsan som bygger på samma koncept har sålts i nästan 1000 exemplar. I mina ögon innebär det att chansen är stor att den nya modellen också kommer att få se dagens ljus.
Utöver tak, trampor och eldrift är det dock en hel del som skiljer The Elf 3.0 från sin franska kusin. Här talar vi inte om några 120 km/h, utan topphastigheten ligger närmre 50 knyck.
400 watts solpanel på taket
På taket sitter en solpanel som kan alstra upp till 400 W men batteriet kan också laddas fullt via vanligt vägguttag, och då har trehjulingen en räckvidd om cirka 32 mil. Fransmännen har bara lyckats skrapa ihop cirka 16 mil.
I båda fordonen finns plats för två passagerare och en del packning, The ELF 3.0 ska klara av att lastas med cirka 250 kg (inklusive förare och passagerare). Motsvarande siffra för franska Vigoz är inte offentliggjord ännu.
Viktskillnaden på själva fordonen är monumental. The ELF 3.0 uppges väga cirka 72 kg, medan Vigoz väger närmre 500 kg.
Stilmässigt får jag nog landa i att The ELF 3.0 har lite att önska. Den äggformade farkosten ser plastig ut, och påminner lite för mycket om de där kundvagnsbilarna föräldrar kan köra runt sina barn i inne i mataffären.
Något lanseringsdatum har jag inte lyckats hitta för den amerikanska cykel-ev:n, men redan nu kan man ”reservera” ett fordon via tillverkarens hemsida. Förhoppningen är att basmodellen ska kosta 7500 dollar, alltså cirka 70 000 kronor i dagens kurs.