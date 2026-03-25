5000 VW ID. Buzz återkallas: "Brandrisk"

I Sverige uppger man att totalt 5146 bilar ska kontrolleras. Modellerna det handlar om är ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 Tourer och ID.Buzz

”ID.Buzz står för majoriteten, ungefär 5100 av de berörda bilarna är av den modellen”, säger svenska Volkswagens kommunikationschef, Marcus Thomasfolk.

”Kan inte bortse från brandrisken”

Fel i battericellerna gör att batteriet på berörda bilar kan självurladda, något som resulterar i kortare räckvidd än vanligt. Självurladdningen kan också generera värme, vilket innebär att det finns en risk för att bilen fattar eld vid laddning.

Tills dess att bilen kontrollerats på auktoriserad verkstad uppmanas ägare att inte snabbladda, inte ladda mer än 80 procent och att parkera bilen utomhus, med avstånd till bilar och bebyggelse.

Risken för bilbrand uppges dock vara liten.

”Vi har inga rapporterade fall av bilar som börjar brinna i Sverige. Men vi kan inte bortse från brandrisken”, konstaterar Marcus Thomasfolk.

Exakt hur många av de återkallade bilarna som faktiskt har fel i battericellerna vet man inte. De ägare som får återkallelsebrevet uppmanas att boka tid på auktoriserad verkstad för att först få batteriet kontrollerat. Vid behov byts skadade moduler ut.