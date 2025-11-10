Så skyddar du räckvidden i vinterkylan – små justeringar kan ge mil extra på varje laddning. När vinterkylan biter sig fast påverkas inte bara vägarna, utan också elbilarnas prestanda.
5 smarta tips som får din elbil att gå längre i vinterkylan
Låg temperatur kan minska både räckvidd och laddningshastighet, men med några enkla knep kan du få batteriet att räcka betydligt längre.
Här är fem smarta tips som hjälper din elbil att prestera bättre när temperaturen sjunker. Det skriver Bilbasen.
Förvärm bilen innan du kör
Det enklaste sättet att spara energi är att förvärma bilen medan den fortfarande är ansluten till laddboxen.
Genom att värma upp kupén i förväg slipper du inte bara isiga rutor. Du undviker också att ta kraft från batteriet när du väl börjar köra.
På så sätt kan du starta med full räckvidd även i minusgrader.
Ge batteriet en mjuk start
Kalla batterier laddas långsammare och tappar effektivitet.
Därför är det klokt att aktivera bilens batteriförvärmning om funktionen finns tillgänglig. Flera nya modeller gör det automatiskt när du navigerar mot en snabbladdare.
Ett annat tips är att vänta med laddningen tills batteriet är under 20 procent, då tas elen emot snabbare.
Sänk hastigheten och kör jämnt
En lätt fot på gaspedalen ger längre körsträcka.
I vintertid ökar luftmotståndet, vilket gör att högre hastighet snabbt äter upp batterikapaciteten.
Att köra lite långsammare på längre sträckor kan därför spara många kilowattimmar och minska antalet laddstopp.
Håll koll på däcktrycket
Kylan får lufttrycket i däcken att sjunka, vilket skapar större rullmotstånd och högre energiförbrukning.
Kontrollera däcktrycket regelbundet, helst när däcken är kalla, och se till att de håller rekommenderat tryck.
Det gör inte bara körningen mer effektiv, utan även säkrare på hala vägar.
Planera laddningen i förväg
Använd bilens app eller en laddkarta för att planera dina stopp innan du ger dig ut.
Välj snabbladdare längs rutten och ladda bara det du behöver för att nå fram.
Det sparar både tid och pengar.
Resten av laddningen kan du göra i lugn och ro hemma eller vid destinationen.
Med rätt förberedelser klarar din elbil vintern utan problem, och du slipper frysa om både fingrar och batteri.
