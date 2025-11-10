Dagens PS
Dagensps.se
Motor

5 smarta tips som får din elbil att gå längre i vinterkylan

Vilka bilar kommer klara sig bäst i vinterväglag? Det tar norrmännen reda på. (Foto: Getty Images)
Vilka bilar kommer klara sig bäst i vinterväglag? Det tar norrmännen reda på. (Foto: Getty Images)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Så skyddar du räckvidden i vinterkylan – små justeringar kan ge mil extra på varje laddning. När vinterkylan biter sig fast påverkas inte bara vägarna, utan också elbilarnas prestanda.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Låg temperatur kan minska både räckvidd och laddningshastighet, men med några enkla knep kan du få batteriet att räcka betydligt längre.

Här är fem smarta tips som hjälper din elbil att prestera bättre när temperaturen sjunker. Det skriver Bilbasen.

Förvärm bilen innan du kör

Det enklaste sättet att spara energi är att förvärma bilen medan den fortfarande är ansluten till laddboxen.

Genom att värma upp kupén i förväg slipper du inte bara isiga rutor. Du undviker också att ta kraft från batteriet när du väl börjar köra.

På så sätt kan du starta med full räckvidd även i minusgrader.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

28 okt. 2025

Ge batteriet en mjuk start

Kalla batterier laddas långsammare och tappar effektivitet.

Därför är det klokt att aktivera bilens batteriförvärmning om funktionen finns tillgänglig. Flera nya modeller gör det automatiskt när du navigerar mot en snabbladdare.

ANNONS

Ett annat tips är att vänta med laddningen tills batteriet är under 20 procent, då tas elen emot snabbare.

Sänk hastigheten och kör jämnt

En lätt fot på gaspedalen ger längre körsträcka.

I vintertid ökar luftmotståndet, vilket gör att högre hastighet snabbt äter upp batterikapaciteten.

Att köra lite långsammare på längre sträckor kan därför spara många kilowattimmar och minska antalet laddstopp.

Håll koll på däcktrycket

Kylan får lufttrycket i däcken att sjunka, vilket skapar större rullmotstånd och högre energiförbrukning.

Kontrollera däcktrycket regelbundet, helst när däcken är kalla, och se till att de håller rekommenderat tryck.

Det gör inte bara körningen mer effektiv, utan även säkrare på hala vägar.

ANNONS

Planera laddningen i förväg

Använd bilens app eller en laddkarta för att planera dina stopp innan du ger dig ut.

Välj snabbladdare längs rutten och ladda bara det du behöver för att nå fram.

Det sparar både tid och pengar.

Resten av laddningen kan du göra i lugn och ro hemma eller vid destinationen.

Med rätt förberedelser klarar din elbil vintern utan problem, och du slipper frysa om både fingrar och batteri.

Läs mer: Möt Ferrari 296 Speciale – Ferraris mest civiliserade best

Läs mer: Sista chansen: Polestar tar till drastiskt knep

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BatteriElbilVinter
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS