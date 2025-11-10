5 smarta tips som får din elbil att gå längre i vinterkylan

Låg temperatur kan minska både räckvidd och laddningshastighet, men med några enkla knep kan du få batteriet att räcka betydligt längre.

Här är fem smarta tips som hjälper din elbil att prestera bättre när temperaturen sjunker. Det skriver Bilbasen.

Förvärm bilen innan du kör

Det enklaste sättet att spara energi är att förvärma bilen medan den fortfarande är ansluten till laddboxen.

Genom att värma upp kupén i förväg slipper du inte bara isiga rutor. Du undviker också att ta kraft från batteriet när du väl börjar köra.

På så sätt kan du starta med full räckvidd även i minusgrader.