Vem och vad är läkemedel för viktminskning bra för?

Modernas aktie steg efter uppgradering

När mäklarfirman Oppenheimer på tisdagen uppgraderade Moderna till ”överprestera” steg vaccintillverkarens aktie med nästan 14 procent. Under 2023 sjönk Modernas aktie med nästan 43 procent, vilket är bolagets hittills sämsta resultat, det rapporterar Reuters. Under 2022 föll aktien med 29 procent efter att den mer än fördubblats under 2021. På tisdagen steg aktien med nästan …