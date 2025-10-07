I Sverige får cirka 9 000 kvinnor bröstcancer varje år och många av dem får efterbehandling som ger dem kraftiga biverkningar.
Svensk studie kan förändra livet efter bröstcancer
Mest läst i kategorin
Studie: Promenader minskar risken för Alzheimers
Dagliga promenader kan minska risken för kognitiv försämring, särskilt bland personer som har en genetisk risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Under tio år har nästan 3 000 deltagare rapporterat in sina dagliga promenadvanor och den stora studien ska presenteras på Alzheimer’s Association International Conference, det skriver CNN. Gå lite mellan stillasittandet Konferensen hålls i …
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som drabbar nästan var tionde kvinna, det skriver Svenska Dagbladet.
De flesta som drabbas av bröstcancer får en typ som är hormonkänslig och för att minska risken för återfall efter cancerbehandling, som kirurgi, strålning, rekommenderas efterbehandling med ett antihormonellt läkemedel.
Det ska tas i upp till tio år och kan ge väldigt kraftiga biverkningar. Många kvinnor upplever att besvären är så svåra att de slutar ta läkemedlet, trots att det ökar risken för att deras bröstcancer kommer tillbaka.
Klimakterieliknande besvär
“Det handlar till största delen om klimakterieliknande besvär, muskel- och ledvärk, torra slemhinnor, värmevallningar och svettningar. Många upplever också att deras tankeverksamhet påverkas, och att energin tryter, man kan känna sig nedstämd. Det kan med andra ord ha en tydlig påverkan på livskvaliteten i stort”, säger Jenny Bergqvist till Bröstcancerförbundet.
Hon är överläkare i onkologi på S:t Görans sjukhus och hon ska nu tillsammans med Marike Gabrielson, forskare vid Karolinska Institutet, leda en studie om individanpassad, antihormonell behandling.
“Den handlar om individanpassning av det antihormonella läkemedlet tamoxifen, som används för att minska risken för återfall vid hormonkänslig bröstcancer. Läkemedlet har funnits i 40 år och ges i en standarddos, samma dos per dag till alla”, säger Jenny Bergqvist till Bröstcancerförbundet.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Individanpassa läkemedlet
Forskarna ska ta reda på om biverkningarna kan minskas genom att individanpssa dosen av läkemedlet så att fler kvinnor orkar ta sig igenom hela behandlingen.
I studien ska de ta reda på om vissa patienter kan få en lägre dos av tamoxifen och om det gör att det blir lättare för dem att fortsätta behandlingen, det skriver Cancerfonden.
Marike Gabrielson säger att det här är den första studien i världen som prövar att ändra dosen av tamoxifen på det här sättet.
“Vårt mål är att inkludera de första patienterna under hösten. Sammanlagt kommer 1 100 patienter vara med i studien och den kommer att pågå i ungefär tio år totalt”, säger hon till Cancerfonden..
Hon tillägger att de hoppas kunna få ut de första resultaten i studien redan efter sju år, samt att det tar väldigt lång tid att genomföra stora kliniska studier.
“Om det visar sig fungera är vår målsättning att detta ska leda till nya nationella riktlinjer för tilläggsbehandling med tamoxifen. Långsiktigt vill vi så klart att alla får en individanpassad behandling”, säger hon till Cancerfonden.
Har väldigt kraftiga biverkningar
Fysioterapeuten Camilla Gasslander fick bröstcancer för sex år sedan och hon är nu hallvägs igenom sin antihormonella efterbehandling som har gett henne en massa biverkningar.
“Man får mycket biverkningar. Ont i kroppen, vaknar mycket, man är trött, man har egentligen alla klimakteriebesvär upphöjt i tio. Alltså jättekraftfullt är det”, säger hon till SvD.
Hon tillägger att det är jättejobbigt och jättehemskt samt att det inte syns på utsidan.
“Man är som en 90-åring på morgonkröken innan man har mjukat upp sig”, säger hon till SvD.
Hon berättar att biverkningarna har påverkat hennes vardag jättemycket och att hon inte kunde jobba kvar som fysioterapeut på klinik eftersom hon inte kunde hålla det tempot.
Hon behöver numer vila mitt på dagen och hon säger att hon har övervägt att sluta ta sin antihormonella medicin tusen gånger, trots att det skulle öka risken för att hennes bröstcancer kommer tillbaka.
Immunceller påverkar risk för återfall i svår bröstcancer
En stor internationell studie har undersökt hur immuncellers aktivitet i cancertumörer påverkar trippelnegativ bröstcancer.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Ny svensk behandling botade hans cancer
Han hade levt med cancer i 25 år men när han som första människa fick pröva en ny behandling försvann sjukdomen på en månad. År 2001 upptäcktes den cancer som sedan dess har präglat Göran Erikssons liv, det skriver Upsala Nya Tidning. Han hade lymfkörtelcancer och det var samma form av blodcancer som hans pappa …
Anställda slår tillbaka – så lurar de chefen och slipper kontoret
Företag som Starbucks, Paramount och Microsoft försöker tvinga tillbaka sina anställda till kontoren. Men många medarbetare hittar sina egna vägar för att behålla friheten.? Det hela tog sin början i fjol. Då meddelade Amazon att alla anställda ska befinna sig på kontoret fem dagar i veckan. Nyheten, som olyckligt nog råkade nå flera anställda via …
Svensk studie kan förändra livet efter bröstcancer
I Sverige får cirka 9 000 kvinnor bröstcancer varje år och många av dem får efterbehandling som ger dem kraftiga biverkningar. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som drabbar nästan var tionde kvinna, det skriver Svenska Dagbladet. De flesta som drabbas av bröstcancer får en typ som är hormonkänslig och för att minska risken …
Donald Trump: "Amerikanska drömmen är satt på paus"
I Sverige heter det "vovve, villa, volvo". I USA kallas det för den amerikanska drömmen. Nu meddelar Donald Trump att det är satt på paus. Trenden i USA är glasklar. Den amerikanska drömmen blir otillgänglig för fler och fler. Trots fina utbildningar och vanliga hederliga arbeten räcker mångas pengar inte till det medelklassliv som många …
Trött på tomt konto? Så sparar du som hämnd
Efter år av överkonsumtion, skulder och skenande priser väljer nu fler att ta revansch på sin ekonomi.? Spartrenderna är många. Senast i somras blev den nygamla budgetmetoden cash stuffing, kuvertmetoden, viral på sociala medier. Dessförinnan handlade det om högljudd budgetering, där en växande skara människor satsade på öppenhet och ärlighet.? Och nu ska vi alltså …