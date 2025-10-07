Svensk studie kan förändra livet efter bröstcancer

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Individanpassa läkemedlet

Forskarna ska ta reda på om biverkningarna kan minskas genom att individanpssa dosen av läkemedlet så att fler kvinnor orkar ta sig igenom hela behandlingen.

I studien ska de ta reda på om vissa patienter kan få en lägre dos av tamoxifen och om det gör att det blir lättare för dem att fortsätta behandlingen, det skriver Cancerfonden.

Marike Gabrielson säger att det här är den första studien i världen som prövar att ändra dosen av tamoxifen på det här sättet.

“Vårt mål är att inkludera de första patienterna under hösten. Sammanlagt kommer 1 100 patienter vara med i studien och den kommer att pågå i ungefär tio år totalt”, säger hon till Cancerfonden..

Hon tillägger att de hoppas kunna få ut de första resultaten i studien redan efter sju år, samt att det tar väldigt lång tid att genomföra stora kliniska studier.

“Om det visar sig fungera är vår målsättning att detta ska leda till nya nationella riktlinjer för tilläggsbehandling med tamoxifen. Långsiktigt vill vi så klart att alla får en individanpassad behandling”, säger hon till Cancerfonden.

Har väldigt kraftiga biverkningar

Fysioterapeuten Camilla Gasslander fick bröstcancer för sex år sedan och hon är nu hallvägs igenom sin antihormonella efterbehandling som har gett henne en massa biverkningar.

“Man får mycket biverkningar. Ont i kroppen, vaknar mycket, man är trött, man har egentligen alla klimakteriebesvär upphöjt i tio. Alltså jättekraftfullt är det”, säger hon till SvD.

Hon tillägger att det är jättejobbigt och jättehemskt samt att det inte syns på utsidan.

“Man är som en 90-åring på morgonkröken innan man har mjukat upp sig”, säger hon till SvD.

Hon berättar att biverkningarna har påverkat hennes vardag jättemycket och att hon inte kunde jobba kvar som fysioterapeut på klinik eftersom hon inte kunde hålla det tempot.

Hon behöver numer vila mitt på dagen och hon säger att hon har övervägt att sluta ta sin antihormonella medicin tusen gånger, trots att det skulle öka risken för att hennes bröstcancer kommer tillbaka.