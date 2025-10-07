Dagens PS
Dagensps.se
Life Science

Svensk studie kan förändra livet efter bröstcancer

En kvinna håller fram rosa bandet, en symbol för bröstcancer, och en kvinna tar ett piller
En ny studie ska ta reda på om det går att minska biverkningarna av ett antihormonellt läkemedel för kvinnor som haft bröstcancer genom att individanpassa det. (Foto: halfpoint och Iurii Maksymiv)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

I Sverige får cirka 9 000 kvinnor bröstcancer varje år och många av dem får efterbehandling som ger dem kraftiga biverkningar.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som drabbar nästan var tionde kvinna, det skriver Svenska Dagbladet.

De flesta som drabbas av bröstcancer får en typ som är hormonkänslig och för att minska risken för återfall efter cancerbehandling, som kirurgi, strålning, rekommenderas efterbehandling med ett antihormonellt läkemedel.

Det ska tas i upp till tio år och kan ge väldigt kraftiga biverkningar. Många kvinnor upplever att besvären är så svåra att de slutar ta läkemedlet, trots att det ökar risken för att deras bröstcancer kommer tillbaka.

Klimakterieliknande besvär

“Det handlar till största delen om klimakterieliknande besvär, muskel- och ledvärk, torra slemhinnor, värmevallningar och svettningar. Många upplever också att deras tankeverksamhet påverkas, och att energin tryter, man kan känna sig nedstämd. Det kan med andra ord ha en tydlig påverkan på livskvaliteten i stort”, säger Jenny Bergqvist till Bröstcancerförbundet.

Hon är överläkare i onkologi på S:t Görans sjukhus och hon ska nu tillsammans med Marike Gabrielson, forskare vid Karolinska Institutet, leda en studie om individanpassad, antihormonell behandling.

“Den handlar om individanpassning av det antihormonella läkemedlet tamoxifen, som används för att minska risken för återfall vid hormonkänslig bröstcancer. Läkemedlet har funnits i 40 år och ges i en standarddos, samma dos per dag till alla”, säger Jenny Bergqvist till Bröstcancerförbundet.

Individanpassa läkemedlet

Forskarna ska ta reda på om biverkningarna kan minskas genom att individanpssa dosen av läkemedlet så att fler kvinnor orkar ta sig igenom hela behandlingen.

I studien ska de ta reda på om vissa patienter kan få en lägre dos av tamoxifen och om det gör att det blir lättare för dem att fortsätta behandlingen, det skriver Cancerfonden.

Marike Gabrielson säger att det här är den första studien i världen som prövar att ändra dosen av tamoxifen på det här sättet.

“Vårt mål är att inkludera de första patienterna under hösten. Sammanlagt kommer 1 100 patienter vara med i studien och den kommer att pågå i ungefär tio år totalt”, säger hon till Cancerfonden..

Hon tillägger att de hoppas kunna få ut de första resultaten i studien redan efter sju år, samt att det tar väldigt lång tid att genomföra stora kliniska studier.

“Om det visar sig fungera är vår målsättning att detta ska leda till nya nationella riktlinjer för tilläggsbehandling med tamoxifen. Långsiktigt vill vi så klart att alla får en individanpassad behandling”, säger hon till Cancerfonden.

Har väldigt kraftiga biverkningar

Fysioterapeuten Camilla Gasslander fick bröstcancer för sex år sedan och hon är nu hallvägs igenom sin antihormonella efterbehandling som har gett henne en massa biverkningar.

“Man får mycket biverkningar. Ont i kroppen, vaknar mycket, man är trött, man har egentligen alla klimakteriebesvär upphöjt i tio. Alltså jättekraftfullt är det”, säger hon till SvD.

Hon tillägger att det är jättejobbigt och jättehemskt samt att det inte syns på utsidan.

“Man är som en 90-åring på morgonkröken innan man har mjukat upp sig”, säger hon till SvD.

Hon berättar att biverkningarna har påverkat hennes vardag jättemycket och att hon inte kunde jobba kvar som fysioterapeut på klinik eftersom hon inte kunde hålla det tempot.

Hon behöver numer vila mitt på dagen och hon säger att hon har övervägt att sluta ta sin antihormonella medicin tusen gånger, trots att det skulle öka risken för att hennes bröstcancer kommer tillbaka.

Immunceller påverkar risk för återfall i svår bröstcancer

En stor internationell studie har undersökt hur immuncellers aktivitet i cancertumörer påverkar trippelnegativ bröstcancer.

CancerKvinnorstudie
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Senaste nytt

