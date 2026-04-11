Du kan bli utan medicin – Europa sågas av läkemedelsbolagen

Konskvenser för patienters medicin

Utvecklingen riskerar att få direkta konsekvenser för patienterna i Europa – läkemedelsbolag kan tvingas välja mellan höga volymer eller högt värde. Då kan Europa prioriteras ned.

”För läkemedel där värde är lösningen kommer vi att se uppskjutningar av lanseringar i Europa”, säger

ING:s sjukvårdsanalytiker Diederik Stadig till CNBC.

Förra veckan införde USA tullar på 100 procent på importerade läkemedel, även om många storbolag är undantagna då de redan har avtal med USA.

Men ingenting förändras ”kommer vi att se en gradvis omfördelning av investeringar bort från Europa och mot USA”, säger Stadig.

För mycket regler eller för lite pengar?

Industrin, experterna och politiken är alla överens om att något måste göras. Frågan är dock vad.

EU:s nyligen föreslagna biotekniklag syftar till att effektivisera regelverk, påskynda kliniska prövningar och åtgärda investeringsunderskottet.

”Saker händer på europeisk nivå. Det är medlemsstaterna… de nationella regeringarna som inte har insett hur brådskande detta är.” ”Vi skjuter oss själva i foten när det gäller dessa interna hinder som våra nationella regleringar skapar”, säger Stadig.

Intresseorganisationen European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) menar dock att Europa helt enkelt spenderar för lite på läkemedel. Utgifterna motsvarar runt 1 procent av BNP – för USA är siffran 2 procent och i Kina 1,8 procent.

”Vi måste öka utgifterna och utrota statliga återkrav och skatter – den här politiken är avgörande för att hålla företag kvar i EU och förbättra tillgången”, säger EFPIA:s generaldirektör Nathalie Moll till CNBC.

