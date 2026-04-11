Europa tappar greppet om läkemedelsindustrin – USA pressar, Kina rusar och bolagen kan prioritera ned din framtida medicin.
Du kan bli utan medicin – Europa sågas av läkemedelsbolagen
Det är för billigt med läkemedel i Europa, tycker läkemedelsjättarna som prioriterar ned marknaden, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.
Det får också effekter på den tidigare så starka europeiska läkemedelsindustrin.
Europa håller till och med på att förlora sin historiska roll som världsledande inom läkemedelsutveckling. Nya handelsåtgärder från USA och en snabbt växande biotekniksektor i Kina gör att globala läkemedelsbolag i allt högre grad vänder sig bort från den europeiska marknaden, rapporterar CNBC.
Tappat stora marknadsandelar
För 35 år sedan stod Europa för nästan hälften av investeringarna i forskning och utveckling i sektorn. I dag har andelen fallit till cirka 26 procent, medan USA:s andel har ökat till omkring 55 procent.
Kina har också vuxit fram som en ny global kraft inom medicin. För tio år sedan stod kinesiskt utvecklade läkemedelssubstanser för bara 4 procent av den globala forskningsbudgeten i läkemedelssektorn. I dag utgör de nära en tredjedel, enligt det nederländska finansbolaget ING.
Konskvenser för patienters medicin
Utvecklingen riskerar att få direkta konsekvenser för patienterna i Europa – läkemedelsbolag kan tvingas välja mellan höga volymer eller högt värde. Då kan Europa prioriteras ned.
”För läkemedel där värde är lösningen kommer vi att se uppskjutningar av lanseringar i Europa”, säger
ING:s sjukvårdsanalytiker Diederik Stadig till CNBC.
Förra veckan införde USA tullar på 100 procent på importerade läkemedel, även om många storbolag är undantagna då de redan har avtal med USA.
Men ingenting förändras ”kommer vi att se en gradvis omfördelning av investeringar bort från Europa och mot USA”, säger Stadig.
För mycket regler eller för lite pengar?
Industrin, experterna och politiken är alla överens om att något måste göras. Frågan är dock vad.
EU:s nyligen föreslagna biotekniklag syftar till att effektivisera regelverk, påskynda kliniska prövningar och åtgärda investeringsunderskottet.
”Saker händer på europeisk nivå. Det är medlemsstaterna… de nationella regeringarna som inte har insett hur brådskande detta är.” ”Vi skjuter oss själva i foten när det gäller dessa interna hinder som våra nationella regleringar skapar”, säger Stadig.
Intresseorganisationen European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) menar dock att Europa helt enkelt spenderar för lite på läkemedel. Utgifterna motsvarar runt 1 procent av BNP – för USA är siffran 2 procent och i Kina 1,8 procent.
”Vi måste öka utgifterna och utrota statliga återkrav och skatter – den här politiken är avgörande för att hålla företag kvar i EU och förbättra tillgången”, säger EFPIA:s generaldirektör Nathalie Moll till CNBC.
