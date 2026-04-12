I djurförsök har forskare lyckats vända artros med en injektionsbehandling. Målet är att helt kunna bota sjukdomen.
Ny injektion mot artros fungerar – forskarna jagar botemedel
Metoder om hur man lindrar folksjukdomen artros har Dagens PS tidigare rapporterat om. Men hur vore det med ett botemedel? Det kan faktiskt vara på väg.
Forskare har tagit ett lovande steg mot att kunna behandla – och i bästa fall bota – artros, en av världens vanligaste ledsjukdomar, rapporterar Science Alert.
I djurförsök har en experimentell injektionsbehandling visat sig kunna återställa skadat brosk och benvävnad på bara några veckor.
Artros innebär att brosket i lederna bryts ner, vilket orsakar smärta, stelhet och försämrad rörlighet. I dag finns inget botemedel – behandlingen handlar främst om att lindra symtom eller i svåra fall ersätta leden med en protes.
Vill stoppa sjukdomen helt
Den nya metoden bygger på ett avancerat system som långsamt frisätter läkemedel direkt i den skadade leden. Detta stimulerar kroppens egna celler att reparera brosk och ben.
”På bara två år har vi gått från en djärv idé till att faktiskt kunna visa att behandlingen kan vända artros i djurförsök”, säger forskningsledaren Stephanie Bryant vid University of Colorado Boulder.
Forskargruppen har nu avslutat den första fasen av djurförsök och planerar nästa steg, där fokus ligger på säkerhet och toxicitet. Målet är att kunna inleda kliniska studier på människor inom cirka 18 månader.
”Vårt mål är inte bara att lindra smärta eller bromsa sjukdomen utan att helt stoppa den”, säger Bryant.
Utvecklar implantat
Utöver injektionen utvecklar forskarna även ett injicerbart implantat som kan fylla ut skador i brosket och samtidigt locka kroppens egna celler att reparera vävnaden. Tanken är att kunna erbjuda olika behandlingar beroende på sjukdomens stadium.
Studien finansieras av det amerikanska forskningsprogrammet NITRO, som drivs av myndigheten ARPA-H.
”Vi arbetar mot en framtid där människor slipper vakna med smärta, ge upp aktiviteter de älskar eller genomgå stora operationer”, säger ARPA-H-chefen Alicia Jackson till Science Alert.
Växande forskningsområde
Visst låter det lovande? Eftersom artros drabbar hundratals miljoner människor världen över pågår intensiv forskning kring nya behandlingsmetoder, och det kan komma goda nyheter kring sjukdomen framöver:
Tidigare i år identifierade forskare vid Stanford University ett protein som bidrar till brosknedbrytning vid åldrande, vilket öppnar för nya läkemedelsstrategier. Även substansen semaglutid, som används i läkemedel som Ozempic och Wegovy, har visat potential att påverka broskets hälsa positivt.
Motion är en av få förebyggande åtgärder som visat effekt, eftersom starkare muskler minskar belastningen på lederna.