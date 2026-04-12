Ny injektion mot artros fungerar – forskarna jagar botemedel

Forskare har tagit ett lovande steg mot att kunna behandla – och i bästa fall bota – artros, en av världens vanligaste ledsjukdomar, rapporterar Science Alert.

I djurförsök har en experimentell injektionsbehandling visat sig kunna återställa skadat brosk och benvävnad på bara några veckor.

Artros innebär att brosket i lederna bryts ner, vilket orsakar smärta, stelhet och försämrad rörlighet. I dag finns inget botemedel – behandlingen handlar främst om att lindra symtom eller i svåra fall ersätta leden med en protes.

Vill stoppa sjukdomen helt

Den nya metoden bygger på ett avancerat system som långsamt frisätter läkemedel direkt i den skadade leden. Detta stimulerar kroppens egna celler att reparera brosk och ben.

”På bara två år har vi gått från en djärv idé till att faktiskt kunna visa att behandlingen kan vända artros i djurförsök”, säger forskningsledaren Stephanie Bryant vid University of Colorado Boulder.

Forskargruppen har nu avslutat den första fasen av djurförsök och planerar nästa steg, där fokus ligger på säkerhet och toxicitet. Målet är att kunna inleda kliniska studier på människor inom cirka 18 månader.

”Vårt mål är inte bara att lindra smärta eller bromsa sjukdomen utan att helt stoppa den”, säger Bryant.