Studie visar hälsogap mellan kvinnor och män

Kombinationen av starka megatrender, tillsammans med flera selektiva bolagsköp, driver fram en snabb tillväxt för börsbolaget även detta år. Miljö, elektrifiering och så kallad near shoring där företag väljer att flytta tillverkningen närmare sina marknader är trender som kommer att finnas som tillväxtmotor under många år framöver. För att dra full nytta av dessa starka …

Viktig forskning

Studiens seniora författare, Luisa Sorio Flor, vid Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, University of Washington i USA, menar att det finns ett akut behov av större uppmärksamhet på icke-dödliga konsekvenser som begränsar kvinnors fysiska och mentala funktion.

Hon tillägger att män, på ett liknande sätt upplever en mycket högre och växande sjukdomsbörda med dödliga konsekvenser.

“Den här typen av kritisk, jämförbar och heltäckande forskning är viktig, både för att förstå omfattningen och fördelningen av de olika och föränderliga hälsobehoven hos kvinnor och män runt om i världen och för att identifiera nyckelmöjligheter för hälsovinster i alla skeden av livet”, säger hon till Femtech.

Upplever sjukdom olika

Luisa Sorio Flor menar att timingen för studien och dess uppmaning till handling är rätt, inte bara för att det finns bevis, utan även för att covid-19 har påmint oss om hur mycket könsskillnader kan påverka hälsoresultat.

“En nyckelpoäng som studien lyfter fram är hur kvinnor och män skiljer sig åt i många biologiska och sociala faktorer som fluktuerar och ibland ackumuleras över tiden, vilket resulterar i att de upplever hälsa och sjukdom på olika sätt i varje skede av livet och i världens regioner”, säger hon till Femtech.

Hon tillägger att utmaningen nu är att designa, implementera och utvärdera sätt att från tidig ålder förebygga och behandla de viktigaste orsakerna till sjuklighet och för tidig död i olika populationer.