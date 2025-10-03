Allt fler barn föds med resistens mot vanliga antibiotika och data från sjukhus i Sydostasien visar att vanliga antibiotikabehandlingar inte biter på många infektioner hos nyfödda.
Spädbarn föds med resistens mot antibiotika
En stor studie har analyserat 14 804 blododlingar från sjuka spädbarn i flera länder och funnit att bakterierna bakom de flesta infektioner motstår de antibiotika som läkare vanligtvis använder
En stor studie har analyserat 14 804 blododlingar från sjuka spädbarn i flera länder och funnit att bakterierna bakom de flesta infektioner motstår de antibiotika som läkare vanligtvis använder först, det skriver Earth.com.
Studien fokuserar på neonatal sepsis och antimikrobiell resistens, alltså bakteriers antibiotikaresistens.
Neonatal sepsis en livshotande infektion som drabbar nyfödda inom de första 28 dagarna efter födseln, enligt Internmedicin inträffar de flesta fall inom de första 72 timmarna.
Olika bakterieflora på olika platser
Phoebe CM Williams vid University of Sydney ledde analysen och hon och hennes forskarteam undersökte vilka mikrober som finns i nyföddas blodomlopp samt vilka antibiotika dessa mikrober ignorerar.
Hon säger att dödligheten bara kommer fortsätta öka om inte riktlinjer uppdateras så att de återspeglar lokala bakterieprofiler och kända resistensmönster.
Regler som skapas utifrån data från höginkomstländer överensstämmer inte tydligt med sjukhus i Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Sri Lanka eller Vietnam, varifrån studien hämtade sina fall.
Förutom att det finns andra typer av bakterier i dessa länder varnar forskarna även för svampinfektioner, nästan en av tio bekräftade infektioner i studien involverade Candida-arter, jästsvampar.
Patogener förändras
Läkare som behandlar en kritiskt sjuk nyfödd kan inte vänta på laboratorieresultat utan förlitar sig på erfarenhet och nationella råd, varför utgångspunkten i sådana råd måste återspegla de mikrober som finns i dag på den aktuella platsen.
Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar fortfarande två antibiotika, ampicillin med gentamicin, som första linjens behandling vid misstänkt tidig sepsis. Det är en förnuftig riktlinje när den matchar de lokala bakterierna.
På sjukhusen i studien om neonatal sepsis och antimikrobiell resistens har patogenerna och deras resistensmönster förändrats och därför misslyckas ofta den första behandlingen.
“Det tar ungefär 10 år för ett nytt antibiotikum att prövas och godkännas för spädbarn. Med så få nya läkemedelskandidater från första början behöver vi en betydande investering i antibiotikautveckling”, säger Michelle Harrison vid School of Public Health, Faculty of Medicine & Health vid University of Sydney till Earth.com.
Resistens är selektion
Sjukhus kan stärka sin rutinmässiga övervakning av både bakterier och svampar och föra in dessa data i behandlingsdiagram.
Onödig användning av bredspektrumantibiotika kan minskas och de starkaste medlen kan reserveras för när de verkligen behövs.
Många antibiotika saknar pediatrisk märkning eller sammansättningar som är åldersanpassade och det försämrar möjligheten till säker användning för spädbarn.
Resistens är inte ett mysterium, det är selektion. Bakterier är inte statiska, när de om och om igen utsätts för antibiotika, förmedlas överlevnadsknep som gör att det blir svårare att döda nästa generation.
Lösningen är smartare användning av antibiotika, snabbare diagnostik och läkemedel som är utformade för de yngsta patienterna, det skriver Earth.com.
