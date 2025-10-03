Spädbarn föds med resistens mot antibiotika

En stor studie har analyserat 14 804 blododlingar från sjuka spädbarn i flera länder och funnit att bakterierna bakom de flesta infektioner motstår de antibiotika som läkare vanligtvis använder först, det skriver Earth.com.

Studien fokuserar på neonatal sepsis och antimikrobiell resistens, alltså bakteriers antibiotikaresistens.

Neonatal sepsis en livshotande infektion som drabbar nyfödda inom de första 28 dagarna efter födseln, enligt Internmedicin inträffar de flesta fall inom de första 72 timmarna.

Olika bakterieflora på olika platser

Phoebe CM Williams vid University of Sydney ledde analysen och hon och hennes forskarteam undersökte vilka mikrober som finns i nyföddas blodomlopp samt vilka antibiotika dessa mikrober ignorerar.

Hon säger att dödligheten bara kommer fortsätta öka om inte riktlinjer uppdateras så att de återspeglar lokala bakterieprofiler och kända resistensmönster.

Regler som skapas utifrån data från höginkomstländer överensstämmer inte tydligt med sjukhus i Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Sri Lanka eller Vietnam, varifrån studien hämtade sina fall.

Förutom att det finns andra typer av bakterier i dessa länder varnar forskarna även för svampinfektioner, nästan en av tio bekräftade infektioner i studien involverade Candida-arter, jästsvampar.