Okänd hjärtsjukdom - kan drabba var fjärde kvinna

Motstridig forskning

På grund av tidigare motstridig forskning om sambanden mellan psykosociala faktorer och AFib bland postmenopausala kvinnor, granskade författarna till den senaste studien data från frågeformulär som fyllts i av mer än 83 000 kvinnor, i snitt 64 år gamla.

De hade rekryterats till den USA-baserade Women’s Health Initiative-studien mellan 1994 och 1998.

Koppling hjärta och hjärna

Under en tio år lång uppföljningsperiod fann författarna att 25 procent av kvinnorna, 23 954 stycken, utvecklade AFib.

“Den här studien visar att det finns en koppling mellan hjärta och hjärna när det kommer till förmaksflimmer”, säger kardiologen Nieca Goldberg, medicinsk chef för Atria New York City och klinisk docent i medicin vid New York Universitys Grossman School of Medicine.

“Detta är viktigt, eftersom ofta när kvinnor går till läkaren med hjärtsymtom får de höra att det bara är stress”, tillägger Goldberg.

