Nytt fynd om Alzheimers kan rita om jakten på miljardläkemedel

Studien är publicerad i Nature neuroscience. Forskargruppen analyserade 4 570 magnetkameraundersökningar och 1 684 PET-undersökningar från 1 051 personer som var kognitivt friska när de följdes.

Resultatet var oväntat, enligt Sciencedaily som också uppmärksammar studien.

Personerna som senare utvecklade höga nivåer av amyloid-beta hade redan minst sju år tidigare en något tjockare hjärnbark och en långsammare uttunning av hjärnbarken än personer som förblev amyloidnegativa.

Investerat enorma belopp

Det är alltså inte den klassiska bilden av att hjärnan först börjar krympa och att amyloidplacken sedan dyker upp. I stället såg Roe och hans kollegor strukturella skillnader i hjärnan innan amyloidnivåerna hade nått den nivå som dagens PET-teknik kan identifiera som patologisk.

Det är just den tidsordningen som gör studien ekonomiskt intressant.

Amyloid har länge stått i centrum för Alzheimersforskningen. Läkemedelsindustrin har investerat enorma belopp i behandlingar som försöker angripa och avlägsna amyloid-beta, och amyloidinriktad behandling kan bromsa sjukdomsförloppet i tidig Alzheimers sjukdom.

Men den nya studiens resultat ”tyder på att en hög amyloidbelastning kanske inte utgör den tidigaste avbildningsmarkören för Alzheimers sjukdom”, enligt författarna.