Nytt batteri för ätbar elektronik – nu testad på grisar

Problemet är att sensorerna behöver kraft, och vanliga batterier innehåller ämnen som det generellt sett är en dålig idé att svälja.

Lösningen är en ny typ av batterier. Ett sådant har utvecklats av bioresorberbara material av forskare vid Massachusetts Institute of Technology, MIT.

Resultaten publicerades på måndagen i tidskriften Nature Chemical Engineering.

Bivax stoppar nedbrytningen

Batteriet bygger bland annat på magnesium som anod och molybdentrioxid som katod. Konstruktionen har en pappersliknande form och skyddas av naturliga vaxer, bland annat bivax, som bromsar nedbrytningen i magsäcken.

Den större versionen kunde leverera en spänning på omkring 1,84 volt och en kapacitet på upp till 3,5 milliamperetimmar. En mindre variant är tillräckligt liten för att byggas in i en vanlig gelatinkapsel.

Forskarna placerade batterierna i kapslar och testade dem i levande grisar, vars mag-tarmkanal har stora anatomiska likheter med människans.

Batterierna fungerade i upp till tre dagar i magsäcken. Därefter började de brytas ned. I laboratorieförsök fortsatte materialen att lösas upp över längre tid, medan den skyddande vaxkonstruktionen styrde hur länge batteriet kunde fungera innan nedbrytningen tog över.

Ett batteri som gradvis försvinner efter användning kan minska behovet av att hämta ut eller på annat sätt hantera elektroniken.