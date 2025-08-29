Ultraprocessade mat, UPF, har blivit fiende nummer 1 när det gäller allt som har med mat att göra. Men är det verkligen så?

Nu utmanar Graham Finlayson, professor i psykobiologi i Leeds, och James Stubbs, professor i aptit och energibalans i Leeds, den ensidiga synen.

I en essä på The Conversation redovisar de vilka resultat deras forskning på området gett.

Finlayson och Stubbs tog frågan tillbaka till utgångspunkten i vad som egentligen får oss att gilla ett specifikt livsmedel och vad som driver oss att ”överäta”, inte bara njuta utan fortsätta äta även efter att hungern lagt sig.

För att borra ned sig i ämnet studerade de drygt 3 000 vuxna britter och deras reaktion på mer än 400 vardagsnära livsmedel.

Vill ha mer nyanserad syn på ultraprocessad mat

”Det vi fann utmanar den förenklade synen på ultraprocessad mat och erbjuder en mer nyanserad väg framåt”, sammanfattar professorerna.

Två idéer blandas ihop, menar de: att gilla viss mat och att ”hedonistiskt överäta” det.

Att gilla handlar om smak. Hedonistiskt överätande handlar om att fortsätta äta för att det känns bra.

”De två sakerna är relaterade, men inte identiska. Många människor gillar gröt men hetsäter sällan”, specificerar Finlayson och Stubbs.

Tre stora onlinestudier lät deltagarna betygsätta omärkta matportioner utifrån hur mycket de gillade dem och hur troligt det var att de skulle överäta av dem.

Det handlade om igenkännbar mat från en typisk brittisk kundkorg, sammanlagt mer än 400 varor.