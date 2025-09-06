Här finns de mest attraktiva männen

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Albanska Politiko klagar på en ny undersökning på sociala medier där de europeiska ländernas män rankats efter hur attraktiva de är.

Att albanerna klagar är möjligen begripligt. De ligger nämligen sist på listan där deras män endast får 8 poäng.

I topp? Sverige eller rättare sagt svenska män. Med drygt 450 poäng är Sverige med stor marginal landet med de mest attraktiva männen.

Vi följs i denna kanske inte helt vetenskapliga lista av Italien, Norge, Danmark, Frankrike och Spanien, länder som alla får mer än 200 poäng men inte är i närheten av att utmana Sverige.

Läs och bli attraktiv

För den som läser detta och funderar över möjligheter att rent individuellt avancera på listan, publicerar samtidigt New York Post en lista över de mest attraktiva hobbies en man kan ha, enligt kvinnor som fått uttala sig i ämnet.

Undersökningen genomfördes av Data Psychology som listade 74 påstått manliga hobbies, som kvinnor sedan en för en fick beteckna som ”attraktiv” eller ”oattraktiv”.

Det visade sig då att den mest attraherande hobby en man kan ha är läsning. Det ansåg 98,2 procent av de svarande kvinnorna vara attraktivt.

