Här finns de mest attraktiva männen

Sverige har Europas mest attraktiva män
Läsande man = attraktiv man. Läsande är den mest attraktiva hobbyn hos en man, enligt näst intill samstämmiga kvinnor. (Foto: Christine Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Mandom, mod och morske män? Nja. Däremot de mest attraktiva männen i Europa. Här är listan där Sverige är i topp.

Albanska Politiko klagar på en ny undersökning på sociala medier där de europeiska ländernas män rankats efter hur attraktiva de är.

Att albanerna klagar är möjligen begripligt. De ligger nämligen sist på listan där deras män endast får 8 poäng.

I topp? Sverige eller rättare sagt svenska män. Med drygt 450 poäng är Sverige med stor marginal landet med de mest attraktiva männen.

Vi följs i denna kanske inte helt vetenskapliga lista av Italien, Norge, Danmark, Frankrike och Spanien, länder som alla får mer än 200 poäng men inte är i närheten av att utmana Sverige.

Läs och bli attraktiv

För den som läser detta och funderar över möjligheter att rent individuellt avancera på listan, publicerar samtidigt New York Post en lista över de mest attraktiva hobbies en man kan ha, enligt kvinnor som fått uttala sig i ämnet.

Undersökningen genomfördes av Data Psychology som listade 74 påstått manliga hobbies, som kvinnor sedan en för en fick beteckna som ”attraktiv” eller ”oattraktiv”.

Det visade sig då att den mest attraherande hobby en man kan ha är läsning. Det ansåg 98,2 procent av de svarande kvinnorna vara attraktivt.

Snoppa inte cigarren, stoppa den i stället. I papperskorgen. Cigarrökande, porrsurfande och makeup är bland de minst attraktiva hobbies en man kan ha. (Foto: Helena Landstedt/TT)
Ta fram gitarren eller borren

Fyra andra präktiga vanor som hamnade på fem-i-topp var att lära sig främmande språk, spela ett instrument, laga mat eller ägna sig åt träslöjd.

Målning, skrivande och fotografi är också högst acceptabla sysslor om man vill framstå som attraktiv.

Glöm porrsurfandet

I botten?

Utan att gå in på detaljer så är det mesta man sysslar med på nätet extremt oattraktivt i kvinnors ögon. Det inkluderar att debattera online.

Serietidningar, att dricka alkohol, cigarrer, att titta på porr, spelande och makeup(!) är heller inget män behöver nämna i presentationen, enligt kvinnornas tydliga svar i undersökningen.

