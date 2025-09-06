Mandom, mod och morske män? Nja. Däremot de mest attraktiva männen i Europa. Här är listan där Sverige är i topp.
Här finns de mest attraktiva männen
Mest läst i kategorin
Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk
Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv. Hon är juristen som blivit Silicon Valleys oväntade motpol till Teslas rockstjärneledare – och hennes vision är redan verklighet. Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen …
Laptop-armén tar över Stockholms kaféer – här är ägarnas mardröm
Laptop-armén köper en kaffe, öppnar datorn och sedan är bordet ockuperat i timtal. På Södermalm, Vasastan och runt universitetet förvandlas kaféer till kontorshotell med gratis Wi-Fi och obegränsad el. I Seoul har Starbucks redan satt stopp för skrivare och extraskärmar – frågan är hur länge Stockholm står ut med laptop-armén. Från cappuccino till kontorsplats I …
Gröna strålar i Skåne – så fångar du fenomenet med mobilen
Plötsligt händer det: Skåne och södra Sverige förvandlas till ett nordligt ljusmecka. När norrskenet sveper in över Öresund gäller det att vara redo – inte bara med mö”Gröna strålar i Skåne – så fångar du fenomenet med mobilen. När norrskenet dansar in över Lappland är det lika självklart som renstek på menyn. Men när samma …
Snart öppnar succén Kollektivkrogen i Stockholm
Drömmen om att driva krog utan att säga upp sig från jobbet är på väg till huvudstaden. Efter succén i Malmö tar nu Kollektivkrogen klivet till Stockholm – där läkare, möbelformgivare och träslöjdslärare snart serverar dig vin med ett leende. Perfect Weekend har träffat initiativtagarna. Från Malmö till huvudstaden Kollektivkrogen började som ett socialt experiment …
Den hemliga regeln alla glömmer när de flyttar sig på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans Inte …
Albanska Politiko klagar på en ny undersökning på sociala medier där de europeiska ländernas män rankats efter hur attraktiva de är.
Att albanerna klagar är möjligen begripligt. De ligger nämligen sist på listan där deras män endast får 8 poäng.
I topp? Sverige eller rättare sagt svenska män. Med drygt 450 poäng är Sverige med stor marginal landet med de mest attraktiva männen.
Vi följs i denna kanske inte helt vetenskapliga lista av Italien, Norge, Danmark, Frankrike och Spanien, länder som alla får mer än 200 poäng men inte är i närheten av att utmana Sverige.
Därför har män mer pengar på sparkontot. Dagens PS
Läs och bli attraktiv
För den som läser detta och funderar över möjligheter att rent individuellt avancera på listan, publicerar samtidigt New York Post en lista över de mest attraktiva hobbies en man kan ha, enligt kvinnor som fått uttala sig i ämnet.
Undersökningen genomfördes av Data Psychology som listade 74 påstått manliga hobbies, som kvinnor sedan en för en fick beteckna som ”attraktiv” eller ”oattraktiv”.
Det visade sig då att den mest attraherande hobby en man kan ha är läsning. Det ansåg 98,2 procent av de svarande kvinnorna vara attraktivt.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Ta fram gitarren eller borren
Fyra andra präktiga vanor som hamnade på fem-i-topp var att lära sig främmande språk, spela ett instrument, laga mat eller ägna sig åt träslöjd.
Målning, skrivande och fotografi är också högst acceptabla sysslor om man vill framstå som attraktiv.
Därför överlever kvinnor män – även under krig och katastrofer. Dagens PS
Glöm porrsurfandet
I botten?
Utan att gå in på detaljer så är det mesta man sysslar med på nätet extremt oattraktivt i kvinnors ögon. Det inkluderar att debattera online.
Serietidningar, att dricka alkohol, cigarrer, att titta på porr, spelande och makeup(!) är heller inget män behöver nämna i presentationen, enligt kvinnornas tydliga svar i undersökningen.
Jämställt Sverige? Inte på långa vägar. Dagens PS
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Här finns de mest attraktiva männen
Mandom, mod och morske män? Nja. Däremot de mest attraktiva männen i Europa. Här är listan där Sverige är i topp. Albanska Politiko klagar på en ny undersökning på sociala medier där de europeiska ländernas män rankats efter hur attraktiva de är. Att albanerna klagar är möjligen begripligt. De ligger nämligen sist på listan där …
Därför sviker turisterna den grekiska paradisön
Paradisön har länge varit Greklands mest fotograferade vykort – vitkalkade hus, blå kupoler och solnedgångar som får Instagram att brinna. Men nu sviker turisterna ön. Bakom kulisserna finns en mix av skyhöga priser, trängsel och en ny kryssningsskatt som gör att allt fler istället styr resväskorna mot Corfu, Zakynthos och Kreta. Santorini, sockerbitarnas och solnedgångarnas …
Kilometer av hemliga gångar under medeltidsstaden – och ingen vet varför
Att resa till Paris är alltid trevligt. Men bara en timme bort ligger medeltidsstaden Provins, en liten stad som känns som en korsning mellan ett museum och en Dan Brown-roman. Här finns kilometerlånga gångar under gatorna – men ingen vet egentligen varför de grävdes. En svalkande resa ner i mörkret När temperaturen ovan jord kryper …
Maten som skyddar både hjärta och hjärna
Stopp pressen. Så reagerade en neurolog i CNN när han fick se den senaste forskningen om maten som skyddar både hjärta och hjärna. Dieten som länge varit känd för att hålla hjärtat i trim verkar också kunna skydda hjärnan mot demens. Mer olivolja, mindre snabbmat Medelhavskosten är egentligen inget nytt. Redan i årtionden har forskare …
Denna dryck gjorde oss tio procent friskare
På 1980-talet dök en ny dryck upp i de svenska kylskåpen. Den såg oskyldig ut, men visade sig bli en riktig folkhälsorevolution. Forskare kan nu visa att den som bytte till den nya varianten blev omkring tio procent friskare – och fick ett längre liv på köpet. En gång i tiden var Sverige ett land …