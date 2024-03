Därför blir kvinnor lättare beroende av nikotin

Kör du en elbil? Då kan du genom tre snabba steg börja tjäna pengar på din laddbox – och samtidigt balansera elnätet. Så här funkar det. En av lösningarna till Sveriges och Europas energikris kan redan sitta monterad på din vägg. Du kanske har hört talas om Vehicle To Grid, där elbilsbatterier hjälper till att …

Tobaksrökning ökar risken att drabbas av flera sjukdomar som lungcancer och KOL.

Cirka 80 till 90 procent av alla nya fall av lungcancer i Sverige beror på tobaksrökning och 90 procent av alla med lungcancer är eller har varit rökare, cirka 10 procent av alla storrökare drabbas, det skriver Cancercentrum.

Enligt uppskattningar från 2010 till 2012 orsakar rökning cirka 12 000 dödsfall varje år i Sverige och rökningen uppskattas stå för ungefär 8 procent av landets totala sjukdomsbörda.

Passiv rökning beräknas orsaka cirka 600 000 för tidiga dödsfall i världen, enligt en ny undersökning från 2024.

Kvinnor och nikotin

“Studier visar att kvinnor har en högre benägenhet att utveckla nikotinberoende än män och är mindre framgångsrika på att sluta”, säger Sally Pauss i ett uttalande, skriver Newsweek.

Hon är doktorand vid University of Kentucky College of Medicine i Lexington som under ledning av docent Terry Hinds Jr. lett arbetet att förstå vad som gör kvinnor mer mottagliga för nikotinmissbruk.

Förhoppningen är att kunna minska könsskillnaderna vid behandling av nikotinberoende.

Östrogen och nikotin

En tydlig skillnad mellan kvinnor och män är kvinnors östrogenproduktion, varför forskarna sökte igenom gener som är kända för att aktiveras av östrogen.

De var särskilt intresserade av de gener som uttrycks i våra hjärnor och det är bara en klass av gener som uppfyller det kriteriet, gener som kodar för en grupp proteiner kallade olfactomediner.

Dessa olfactomediner spelar flera olika roller i den tidiga utvecklingen och den funktionella utvecklingen av nervsystemet.

Forskarna utförde en serie studier för att bättre förstå interaktionerna mellan olfaktomediner, östrogen och nikotin och genom experimenten uppstod en intressant återkopplingsslinga.

Östrogen aktiverar olfactomediner som dämpas av nikotin i de delar av hjärnan som är involverade i belöning och beroende.

Läkemedel

Det kan driva på kvinnor att söka upp nikotin för att tillfredsställa dessa belöningskretsar i hjärnan.

“Om vi ​​kan bekräfta att östrogen driver nikotinsökning och -konsumtion genom olfactomediner, kan vi designa läkemedel som kan blockera den effekten genom att rikta in sig på de förändrade vägarna,” säger Sally Pauss enligt Newsweek.

Hon tillägger att sådana läkemedel förhoppningsvis skulle göra det lättare för kvinnor att sluta med nikotin.