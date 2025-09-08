Vi har alla varit där. På jobbet, i familjen eller bland vänner. Vi sväljer orden vi egentligen vill säga. Men att hålla tyst kan skapa långt större problem än själva konflikten.
Svenskar – mästare på att tiga: Därför ska du höja din röst
De flesta av oss har någon gång bitit oss i tungan på ett möte, skrattat bort en passivt aggressiv kommentar eller grämt oss i efterhand över vad vi borde ha sagt.
Ett inte alls märkligt beteende, menar beteendeexperten Chantal Dempsey. Vi har helt enkelt inte lärt oss att hantera konflikter.
Istället har vi uppmuntrats att vara snälla, jämka och att “inte störa friden”.
”Så när en flicka ser sin mamma ständigt krympa sina behov för att undvika konflikt, lär hon sig den oskrivna regeln: var tillmötesgående, var inte för besvärlig, gör inte andra obekväma”, säger Dempsey i Psychologies Magazine.
Det här mönstret lever kvar i vuxenlivet, både i arbetsmöten och i relationer.
Svenskar mest konflikträdda
Ovanstående beteende tycks vara extra vanligt i Sverige. Faktum är att svenskarna är mest konflikträdda av alla nordiska länder, enligt en undersökning refererad av SVT.
Knappt hälften av svenskarna menar att de skulle ingripa för att utreda orättvisor på jobbet medan lika många, eller få, vågar uttrycka sin åsikt på arbetsplatsen.
I stället hanterar vi eventuella konflikter med tystnad.
Men att hålla tyst kan skapa långt större problem än själva konflikten, menar Dempsey. När man inte säger vad man tycker byggs spänningar upp i det tysta.
Små irritationer växer, förvandlas till passiv aggressivitet eller utbrott långt senare, ofta i helt fel situation. Det kan skada relationer, skapa osäkerhet på jobbet och i värsta fall leda till att man blir överkörd, utan att man fått chansen att förklara sin ståndpunkt.
Men det går att bryta mönstret. Nyckeln är inte att undvika konflikter helt, utan att lära sig hantera dem på rätt sätt.
Små signaler gör stor skillnad
När en konflikt väl blossar upp spelar kroppsspråk och tonfall större roll än orden i sig.
Dempsey förklarar:
”Forskning visar att 93 procent av kommunikationen är icke-verbal, med 55 procent kroppsspråk, 38 procent tonfall och bara 7 procent ord”.
Att tala långsammare, möta blicken och stå stadigt kan signalera lugn och trygghet, och på så sätt dämpa en upphettad situation.
Små justeringar som att sänka axlarna, plantera fötterna stadigt i golvet och inte korsa armarna kan göra stor skillnad.
Sätt ord på dina behov
En nyckel till att hantera konflikter är att bli tydligare med sina egna behov, menar konfliktexperten Dana Caspersen.
”När dessa behov inte blir uttalade, blir resultatet ofta att den andra personens position trycks igenom, vilket skapar bitterhet och fientlighet istället för en lösning”, säger hon i Psychologies Magazine.
Det handlar inte om att vinna en diskussion, utan om att tala om vad som faktiskt är viktigt för en själv – och samtidigt lyssna på den andra.
Så öppnar du dörren
Att våga uttrycka sina egna behov är en sak, men minst lika viktigt är att hålla samtalet levande. Konflikter låser sig ofta när den ena parten blir tyst eller drar sig undan.
För att lösa problemet föreslår Dempsey ett gäng enkla meningar som kan hålla samtalet öppet: ”Jag märker att du har blivit tyst. Jag skulle vilja förstå hur du känner”.
Hon betonar också att sarkasm ofta är en dålig strategi:
”Sarkasm döljer obehag eller passiv aggressivitet. Försök istället: ’Det kändes som en pik, kan vi prata om det?’ eller ’Om något stör dig, skulle jag hellre höra det ärligt”.
Genom att sätta ord på spänningar i stunden undviker man att de växer och blir svårare att hantera senare.
Byt ut orden – minska trycket
Små språkliga skiften kan också lugna situationen. Dempsey rekommenderar att byta ut ”du gör alltid” eller ”du gör aldrig” mot fraser som ”jag har lagt märke till ett mönster” eller ”jag vill prata om hur det påverkar mig”.
”Dessa är subtila förändringar, men i stressiga stunder spelar subtilitet roll. De hjälper till att skapa trygghet för båda”, konstaterar hon.
Ta ett steg tillbaka
När känslorna rusar är det lätt att gå i försvar eller attack. Caspersen uppmanar istället till en nyfiken inställning:
”Ta flera djupa andetag och kliv medvetet in i ett nyfiket tankesätt. Även om du är arg eller sårad, rikta din uppmärksamhet mot den andras behov och intressen”.
Om det finns en maktobalans kan det också vara klokt att ta ett steg tillbaka och avgöra om man behöver stöd eller allierade innan man tar striden.
Rotad i din egen röst
I slutändan handlar det inte om att vinna eller ha rätt.
Dempsey sammanfattar:
”När du talar med någon i en maktposition känner din kropp av stressen och ditt nervsystem vet det. Mitt råd? Förankra dig i ditt eget värde. Ta ett djupt andetag och påminn dig själv om att oavsett vem det är, så är de en människa precis som du. De har känslor. De har gjort misstag. De är inte över dig, och deras roll förändrar inte din rätt att bli hörd”.
Och det är kanske det viktigaste: att säga det innan man sväljer det – även om det känns obekvämt.
För i slutändan handlar konflikter inte om kontroll, utan om rättvisa lösningar och verklig kontakt.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
