Svenskar – mästare på att tiga:  Därför ska du höja din röst

De flesta av oss har någon gång bitit oss i tungan på ett möte, skrattat bort en passivt aggressiv kommentar eller grämt oss i efterhand över vad vi borde ha sagt.

Ett inte alls märkligt beteende, menar beteendeexperten Chantal Dempsey. Vi har helt enkelt inte lärt oss att hantera konflikter.

Istället har vi uppmuntrats att vara snälla, jämka och att “inte störa friden”.

”Så när en flicka ser sin mamma ständigt krympa sina behov för att undvika konflikt, lär hon sig den oskrivna regeln: var tillmötesgående, var inte för besvärlig, gör inte andra obekväma”, säger Dempsey i Psychologies Magazine.

Det här mönstret lever kvar i vuxenlivet, både i arbetsmöten och i relationer.

Svenskar mest konflikträdda

Ovanstående beteende tycks vara extra vanligt i Sverige. Faktum är att svenskarna är mest konflikträdda av alla nordiska länder, enligt en undersökning refererad av SVT.

Knappt hälften av svenskarna menar att de skulle ingripa för att utreda orättvisor på jobbet medan lika många, eller få, vågar uttrycka sin åsikt på arbetsplatsen.

I stället hanterar vi eventuella konflikter med tystnad.

Men att hålla tyst kan skapa långt större problem än själva konflikten, menar Dempsey. När man inte säger vad man tycker byggs spänningar upp i det tysta.

Små irritationer växer, förvandlas till passiv aggressivitet eller utbrott långt senare, ofta i helt fel situation. Det kan skada relationer, skapa osäkerhet på jobbet och i värsta fall leda till att man blir överkörd, utan att man fått chansen att förklara sin ståndpunkt.

Men det går att bryta mönstret. Nyckeln är inte att undvika konflikter helt, utan att lära sig hantera dem på rätt sätt.