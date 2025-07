Övergav dyra USA – lever som en drottning i Kina

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Var frilansare och hade inga förmåner

“Jag spenderade alla mina pengar på att gå ut och köpa kläder så att jag kunde vara trendig och känna att jag levde i ‘Sex and the City’-drömmen om New York City.”

Hon var frilansare och hade inte lagt undan några pengar till sina framtida pension, och hon hade inga förmåner eller sjukförsäkring. Hon inser att det var dumt att hon inte försökte spara pengar utan levde för dagen.

“Mina sista år i New York var några av de mest stressiga åren i mitt liv”, förklarar hon i BI.

Det blev också början på ett nytt kapitel i hennes liv. Hon bestämde sig för att lämna New York och USA. Hon arbetade då 70 timmar i veckan och var 20 år men kände sig som en 50-åring.

Då väcktes idén om att flytta till Kina

En kollega i Sydkorea inspirerade henne att undervisa utan behörighet, men det dröjde två år till innan hon beslutade sig för att gå ett program som krävs för att få certifikat att lära ut engelska utomlands.

Hon ville komma så långt bort som möjligt från New York och valet föll på Kina, trots att hon aldrig hade varit i Asien tidigare, och minns att hon början fick uppleva stora kulturchocker.

Med facit i hand har hon aldrig ångrat att hon flyttade från USA till Kina. Hon har alla de förmåner och mer därtill som hon tidigare saknade, plus gratis sjukförsäkring och en två månader betald sommar- och vintersemester, framgår det i CNBC-reportaget.

Nu lägger hon undan pengar varje månad

Hon bor billigt, bekvämt och rymligt. Och eftersom hon även skapar innehåll på Youtube på sidan om sitt lärarjobb kan hon även spara undan en slant varje månad.

Aleese Lightyear säger i artikeln att hon hela tiden får berätta för sina vänner och släktingar i USA varför hon har det så bra i Kina och menar att många amerikaner är förvirrade och har överösts “desinformation” om Kina.

“Jag känner mig bara så lyckligt lottad och lycklig över att kunna ha så mycket tid för mig själv”.

“Känner mig väldigt hemmastadd i Kina”

Och visst sticker hon ut i Kina, hon är både färgad och kvinna och många kineser vill ta bilder på henne och tror att hon är utländsk turist.

Men det bekymrar henne inte alls.

“Jag känner mig väldigt hemmastadd i det här landet”.

