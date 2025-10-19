Löneförhandla rättvist som chef

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Tydlighet är bra

Här upplever jag att det är viktigt att du har en tydlig struktur och kommunikation när du löneförhandlar och kring hur lönesättningen fungerar totalt i er organisation. Samt hur du själv ser på din medarbetares prestation. Att du förklarar vilka kriterier du går efter när du gör din bedömning.

Du bör kunna visa vilka konkreta prestationer som påverkar lönen och varför. Den förklaringen skapar mer trygghet både för dig och medarbetaren. Då finns det en mer objektiv grund att stå på. Då blir svårare att säga att du är orättvis och att du favoriserar någon.

Att lyssna

Vid tillfällen så som du nu var med om nu. Där någon reagerar starkt och emotionellt under eller efter en löneförhandling. Då är det bra att du tar dit tid att lyssna. Avfärda inte bara kritiken direkt. Lyssna på personen även när du inte håller med. Visa att vill höra den andres perspektiv. Det blir ingen bra situation om du direkt går i försvar. Vilket det inte heller framgick att du gjorde men jag vill ändå poängtera det.



Bekräftar känslan genom att du säger ”Jag förstår hur det kan kännas”. När du har låtit personen tala ut kan du igen upprepa varför din bedömning kring lönesättningen blev som den blev. Förhoppningsvis öppnar detta upp för att ni kan prata igenom situationen.

Att din medarbetare nu känner sig mer sedd och bekräftad, även om du inte ändrar ditt beslut. Gå gärna igenom vad personen rent konkret behöver prestera för att få löneförhöjning framöver.

Löneförhandling kan trigga

Pengar och lön kan trigga många omedvetna känslor och vara ett känsligt tema både för chef och medarbetare. Förbättra läget genom att du kommunicerar mer objektivt kring hur du har kommit fram till ditt beslut. Undvik subjektivt tyckande.

Det är bra om du k utan att du visar dig så konsekvent som det går och att du är transparent över vilka principer du håller dig till. Reflektera gärna själv över på vilket sätt du kan förbättra din kommunikation nästa gång du ska förhandla om lön.

Bollplank om löneförhandling

Ibland kan det vara bra att själv ha en coach, mentor eller en överordnad chef som bollplank kring frågor rörande löneförhandling. Så att du undviker att själv älta över sådana situationer som inte helt blev bra. Det är ofta värdefullt att ventilera med någon som har expertis i frågan eller liknande erfarenheter.



Du kan bli bättre på färdigheten att löneförhandla om du lägger tid och fokus på det. Precis som vilken annan kompetens som helst. Övning ger färdighet.

Få chefer får högsta poäng av alla medarbetare alla gånger på lönesamtal. Det är i sakens natur att många önskar mer lön än vad du kan ge dem just nu, även om du skulle vilja. Du har ju din totala budget att utgå ifrån.

Sedan kan du själv också bli bättre på att förhandla med din chef för få en högre lönepott för ditt team. Men det är en annan diskussion.

Lycka till!

