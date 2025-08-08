Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Knepen: Så landar du EU-jobbet 

EU
Det kräver viss förberedelse om man vill landa ett EU-jobb (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Att ta sig in i EU-maskineriet är tuffare än många tror, med en process som kräver betydligt mer än fina meriter. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Günter Mårder i PS Studio
Spela klippet
PS Studio

Därför har äldre entreprenörer större chans att lyckas

07 aug. 2025

Universitets- och högskolerådet (UHR) stöttar svenskar som vill in i EU:s institutioner och erbjuder gratis rådgivning genom hela resan. 

”Räkna med många timmars förberedelser”, säger Asia Riazantceva på UHR, i en intervju med Dagens Nyheter. 

Sållas i flera led

Tiotusentals människor arbetar i EU:s institutioner och organ. Bakom varje anställning finns en gallring som sker efter strikta mallar och konkurrensen om tjänsterna är stenhård, skriver E55

Bara att förstå hur urvalet går till är svårt, berättar Asia Riazantceva. 

Oavsett roll återkommer samma byggstenar: motivationsbrev, tester och intervjuer. Den som vill lyckas behöver lägga planerad tid på alla tre.

Läs även: Nio fraser du måste sluta använda. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Motivationsbrevet måste pricka rätt

Här faller många svenskar på en klassisk miss. 

ANNONS

UHR har fått återkoppling från Bryssel om att ansökningarna ofta blir för allmänna, med formuleringar som att ”man vill jobba i en internationell miljö”. 

“Det duger inte riktigt”, säger Riazantceva till DN. 

Rekryterarna vill se att kandidaten har detaljkunskap om just den enhet man söker till – och att det märks i brevet.

Tester på tid – inte nödvändigtvis svåra

Urvalsproven liknar det svenska högskoleprovet med läsförståelse, siffertolkning och logiskt tänkande. Vid vissa rekryteringar tillkommer EU-kunskap. 

Poängen är inte avancerad matematik – tvärtom.

”Frågorna är egentligen inte så avancerade, det kan vara matematik på mellanstadienivå. Problemet är att man har väldigt lite tid på sig att svara”, säger Asia Riazantceva. Den som övar på upplägget står bättre rustad när klockan tickar.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Intervjuer med tydlig struktur

ANNONS

Efter pandemin sker de flesta intervjuer digitalt och följer en strikt mall. 

Flera personer ställer varsin fråga och du får ett par minuter på dig att svara. Fokuset ligger på konkreta situationer från jobbet – vad du gjorde och vilket resultatet blev – snarare än breda självbeskrivningar. 

”Man ska inte prata om sig själv i allmänna ordalag”, råder Riazantceva.

En genväg via praktik

UHR tipsar om att avgränsa sig tidigt eftersom EU-förvaltningen är stor, att följa ”EU careers Sweden” i digitala kanaler och att delta i UHR:s seminarier där man kan öva både prov och intervjuer.

Betald EU-praktik kan vara en bra start för att testa om livet i förvaltningen passar. Den liknar ett vanligt jobb men med enklare rekryteringsprocess, och någon övre åldersgräns finns inte.

Börja nu – och ge inte upp

Att lära sig EU-rekryteringens spelregler tar tid. Därför uppmanar UHR till tidig start och målmedveten träning. 

”Det kan kännas krångligt och komplicerat, men vi på UHR finns här som stöd. Alla jag träffar som arbetar i EU-institutionerna säger att de försökte hur många gånger som helst innan de till slut lyckades få sitt första jobb”, avslutar Riazantceva. 

ANNONS

Läs också: EU och Kina i hård dragkamp – tekniken splittrar. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUJobbRekryteringtips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS