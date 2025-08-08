Knepen: Så landar du EU-jobbet 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Motivationsbrevet måste pricka rätt

Här faller många svenskar på en klassisk miss.

ANNONS

UHR har fått återkoppling från Bryssel om att ansökningarna ofta blir för allmänna, med formuleringar som att ”man vill jobba i en internationell miljö”.

“Det duger inte riktigt”, säger Riazantceva till DN.

Rekryterarna vill se att kandidaten har detaljkunskap om just den enhet man söker till – och att det märks i brevet.

Tester på tid – inte nödvändigtvis svåra

Urvalsproven liknar det svenska högskoleprovet med läsförståelse, siffertolkning och logiskt tänkande. Vid vissa rekryteringar tillkommer EU-kunskap.

Poängen är inte avancerad matematik – tvärtom.

”Frågorna är egentligen inte så avancerade, det kan vara matematik på mellanstadienivå. Problemet är att man har väldigt lite tid på sig att svara”, säger Asia Riazantceva. Den som övar på upplägget står bättre rustad när klockan tickar.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Intervjuer med tydlig struktur

ANNONS

Efter pandemin sker de flesta intervjuer digitalt och följer en strikt mall.

Flera personer ställer varsin fråga och du får ett par minuter på dig att svara. Fokuset ligger på konkreta situationer från jobbet – vad du gjorde och vilket resultatet blev – snarare än breda självbeskrivningar.

”Man ska inte prata om sig själv i allmänna ordalag”, råder Riazantceva.

En genväg via praktik

UHR tipsar om att avgränsa sig tidigt eftersom EU-förvaltningen är stor, att följa ”EU careers Sweden” i digitala kanaler och att delta i UHR:s seminarier där man kan öva både prov och intervjuer.

Betald EU-praktik kan vara en bra start för att testa om livet i förvaltningen passar. Den liknar ett vanligt jobb men med enklare rekryteringsprocess, och någon övre åldersgräns finns inte.

Börja nu – och ge inte upp

Att lära sig EU-rekryteringens spelregler tar tid. Därför uppmanar UHR till tidig start och målmedveten träning.

”Det kan kännas krångligt och komplicerat, men vi på UHR finns här som stöd. Alla jag träffar som arbetar i EU-institutionerna säger att de försökte hur många gånger som helst innan de till slut lyckades få sitt första jobb”, avslutar Riazantceva.

ANNONS

Läs också: EU och Kina i hård dragkamp – tekniken splittrar. Dagens PS