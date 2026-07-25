Jobbångest i slutet av semestern

När jobbångest kan vara en viktig signal

Känner du jobbångest betyder inte det automatiskt att du behöver byta arbete. Men om samma känsla återkommer efter varje semester, varje helg eller varje ledighet kan den vara värd att ta på allvar.

Fråga dig själv vad det egentligen är som skapar oron. Är det arbetsbelastningen? Relationen till chefen? Konflikter på arbetsplatsen? Eller känner du inte längre att arbetet känns utvecklande eller meningsfullt? Ta en paus och känn in vad det är som skaver.

När du kan förstå mer om orsaken bakom blir det lättare att avgöra om du behöver mer återhämtning eller om något i din arbetssituation faktiskt behöver förändras. Kanske borde du byta jobb, internt eller extern.

Undvik att börja för intensivt

Många kommer tillbaka från semestern med ambitionen att hinna ikapp allt direkt. Inkorgen ska tömmas, möten bokas och höstens projekt startas upp redan första dagen.

ANNONS

Men att försöka kompensera för flera veckors ledighet leder ofta till motsatt effekt. Stressen ökar och jobbångesten riskerar att förstärkas.

Så minskar du jobbångesten

Det finns flera sätt att göra övergången tillbaka till arbetet lättare. Börja gärna med att planera en lugn första arbetsdag i stället för att fylla kalendern med möten från morgon till kväll.

Fokusera på några få prioriterade uppgifter i stället för att försöka beta av allt på en gång. Ta en sak i taget.

Försök också att behålla de vanor som fick dig att må bra under semestern. Det kan till exempel vara promenader eller annan träning och tid för återhämtning så du hinner andas mellan alla måsten. Ta lunch ute så att du får solljus. Det brukar pigga upp.

Prata med chefen

Om du redan från start känner dig överbelastad kan det dessutom vara klokt att prata med din chef eller på personalavdelningen. Tala om hur du mår och att du behöver mer hjälp att planera ditt arbete på ett mer hållbart sätt. Vad behöver du säga nej till för att orka i längden?

Små förändringar kan göra stor skillnad när både kroppen och hjärnan ska ställa om till vardagen igen.

Lyssna in

ANNONS

Jobbångest är inte alltid något som du bara ska ignorera. Ibland är den en signal om att det är dags att reflektera över hur du har det på jobbet eller i ditt liv i stort.

Om känslan går över efter några dagar handlar det sannolikt om en naturlig omställning. Men om den består vecka efter vecka kan det vara ett tecken på att något behöver förändras.

Kanske är hösten inte bara starten på en ny arbetsperiod. Utan också ett bra tillfälle att fundera över hur du vill att ditt arbetsliv ska se ut framöver och vilken väg du ska välja. Samt att du börjar ta de stegen du behöver för att hösten ska bli starten på något nytt.