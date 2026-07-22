Unga tackar nej – därför vill de inte bli chefer

Unga verkar helt enkelt inte vilja ha mer ansvar, längre arbetsdagar och större press – även om det innebär högre lön och finare titel. I stället prioriterar många balansen mellan arbete och fritid.

Det kan bli ett problem för företagen.

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Bara 6 procent vill nå toppen

”Om man tittar på global forskning är det bara omkring 6 procent av generation Z som vill ta sig an högre chefsroller och bli chefer”, berättar Tomasz Szklarski, vd för Enpulse och expert på engagemang på arbetsplatsen, för Euronews.

”För organisationer och deras strukturer är det ett mycket stort problem”, fortsätter han.

Bakom oviljan finns framför allt bilden av en allt tyngre chefsroll.

Chefer ska leverera resultat uppåt i organisationen och samtidigt stötta, motivera och utveckla sina medarbetare. Dessutom har arbetsgrupperna blivit större. Enligt Euronews har det genomsnittliga antalet anställda per chef ökat från omkring sex till tolv globalt.

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