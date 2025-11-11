Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef

I en tid när arbetstempot skruvas upp, förändringstakten accelererar och AI utmanar oss till att omvandla den intellektuella spelplanen söker många chefer nya sätt att navigera.

Här erbjuder yoga inte bara fysiska övningar, utan ett helt system för fokus, klarhet och mänsklig motståndskraft. Harsha V. Misra, investerare och författare av en artikel i Harvard Business Review (HBR) lyfter temat hur dagens chefer kan lära av yogans fyra principer: Energi, intuition, enkelhet och förståelse.

Energi som drivkraft

Yoga utgår från idén att mänsklig energi, prana, är en påtaglig och påverkbar kraft. Genom andning, rörelse och meditation kan man frigöra mentala blockeringar som annars stjäl koncentration och mod.

Steve Jobs uttryckte det så här enligt artikeln i HBR: När man låter förväntningar, prestige och rädslan för att misslyckas falla bort, finns det ingen anledning att inte göra det man älskar fullt ut.

Warren Buffett beskriver på liknande sätt sin livsglädje som den som får honom att “steppa iväg till jobbet” varje morgon, långt efter 90-strecket.

Det intressanta är att yogans verktyg, från andningsövningar till djup meditation, hjälper ledare att hantera just de känslor som ofta paralyserar: Oro för att framstå som inkompetent, rädslan att fatta fel beslut eller pressen att alltid leverera.

Pema Chödrön, en av vår tids mest inflytelserika meditationslärare, fångar kärnan: modiga människor saknar inte rädsla, de utvecklar en intim relation till den.

