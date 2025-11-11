Dagens PS
Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef

Steve Jobs inspirerades i hög grad av yogans filosofi. Något som alla chefer kan ha användning av i sin karriär. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

När Steve Jobs gick bort 2011 fick gästerna på hans privata minnesstund en oväntad gåva. Inte en exklusiv Apple-pryl, utan en bok som följt honom genom livet: Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Att just den boken blev hans sista hälsning säger något om hur djupt yogans filosofi präglade honom, och hur relevant den är för dagens ledare.

I en tid när arbetstempot skruvas upp, förändringstakten accelererar och AI utmanar oss till att omvandla den intellektuella spelplanen söker många chefer nya sätt att navigera.

Här erbjuder yoga inte bara fysiska övningar, utan ett helt system för fokus, klarhet och mänsklig motståndskraft. Harsha V. Misra, investerare och författare av en artikel i Harvard Business Review (HBR) lyfter temat hur dagens chefer kan lära av yogans fyra principer: Energi, intuition, enkelhet och förståelse.

Energi som drivkraft

Yoga utgår från idén att mänsklig energi, prana, är en påtaglig och påverkbar kraft. Genom andning, rörelse och meditation kan man frigöra mentala blockeringar som annars stjäl koncentration och mod.

Steve Jobs uttryckte det så här enligt artikeln i HBR: När man låter förväntningar, prestige och rädslan för att misslyckas falla bort, finns det ingen anledning att inte göra det man älskar fullt ut.

Warren Buffett beskriver på liknande sätt sin livsglädje som den som får honom att “steppa iväg till jobbet” varje morgon, långt efter 90-strecket.

Det intressanta är att yogans verktyg, från andningsövningar till djup meditation, hjälper ledare att hantera just de känslor som ofta paralyserar: Oro för att framstå som inkompetent, rädslan att fatta fel beslut eller pressen att alltid leverera.

Pema Chödrön, en av vår tids mest inflytelserika meditationslärare, fångar kärnan: modiga människor saknar inte rädsla, de utvecklar en intim relation till den.

Yoga erbjuder ett praktiskt ramverk för chefer som behöver fatta kloka beslut under press. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
Intuition som strategiskt verktyg

Att intuition spelar roll i affärsbeslut är inget nytt, men flera av näringslivets tungviktare lyfter numera fram den som helt avgörande. Jeff Bezos uttryckte det enligt artikeln i HBR tydligt:

“Mina bästa beslut i livet och affärer har fattats med hjärta, intuition och mod, inte analys.”

Yogananda, författaren bakom boken som Jobs värderade så högt, menade att intuition handlar om en skarpare form av insikt. En väg till kunskap som logiken bara delvis kan nå.

I praktiken innebär det att stilla kroppen, tysta bruset och känna in vad som faktiskt är sant i en fråga. Men intuition fungerar bäst när den vilar på djup erfarenhet, inte impulser.

Enkelhet som konkurrensfördel

”Gör varje detalj perfekt och begränsa antalet detaljer som ska göras perfekta”, sade Jack Dorsey till HBR. Orden sammanfattar en central yogaprincip: Enkelhet är inte detsamma som lättja. Den är disciplin.

Steve Jobs byggde en global designfilosofi på samma tanke. I yogans värld visar till och med de enklaste positionerna hur utmanande det är att göra något riktigt bra. Därför blir frågan för dagens ledare: Behöver processer, strategier eller organisationer verkligen vara så komplexa som de ofta är?

Förståelse som grunden för kloka beslut

HBR skriver om fysikern Richard Feynman som gjorde en avgörande distinktion: Att känna namnet på något är inte samma sak som att förstå det. I affärsvärlden är det en påminnelse om att buzzwords aldrig ersätter faktisk kompetens.

Warren Buffett uttryckte det enkelt med orden “Risk kommer från att inte veta vad du gör.” När allt fler satsar stort på exempelvis AI, kvantdatorer eller blockkedjor utan att fullt ut begripa tekniken blir den insikten mer relevant än någonsin.

Här uppmanar yoga till ödmjukhet, nyfikenhet och ett nybörjarsinne även hos erfarna ledare.

Så vad tar vi med oss från yogan?

Yoga är ingen universallösning, men den erbjuder ett praktiskt ramverk för chefer som behöver fatta kloka beslut under press. För vissa börjar resan med meditation, för andra med andningsövningar eller fysiska yoga-positioner.

Det viktiga är att börja göra, inte gå rätt på fokus att prestera eller halvdana försök. Lite som Yoda uttrycker det: “Do or do not. There is no try.”

Fyra tips: Yogaprinciper för moderna ledare

  • Energi: Utveckla mental styrka genom andning, rörelse och meditation
  • Intuition: Kombinera djup erfarenhet med stillhet för att fatta snabbare och skarpare beslut
  • Enkelhet: Fokusera på få prioriteringar och perfekta dem
  • Förståelse: Ersätt buzzwords med verklig kompetens och ett nybörjarsinne
Källa: HBR, What Every Leader Can Learn from the Principles of Yoga, oktober 2025

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

