Vissa personer kliver in i ett rum och fångar allas uppmärksamhet direkt. De låter både självsäkra och kompetenta. Enligt ledarskapscoachen går det att lära sig deras knep.
Fem fraser som får dig att låta som en chef – redan innan du är det
Melody Wilding, som coachat ledare på bland annat Google och Amazon, har under sina 15 år i branschen sett tydliga mönster i hur de kommunicerar.
“När du talar med den här nivån av klarhet och övertygelse börjar andra naturligt se dig som en ledare”, skriver hon i en artikel i CNBC.
“Våra alternativ är A, B och C. Mitt förslag är…”
Struktur och tydlighet signalerar auktoritet.
I stället för långa och otydliga resonemang bör man kortfattat presentera alternativen och säga vad man själv tycker är bäst.
Ett exempel från Wilding är: “Vi har tre alternativ: förlänga tidsfristen, lägga till resurser eller minska omfattningen. Jag föreslår att vi lägger till två konsulter i sex veckor så att vi kan lansera i tid och minimera kostnader”.
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Sluta ursäkta dig
En vanlig fälla är att låta osäker genom formuleringar som “Jag kan ha fel…” eller “Jag kanske missar något…”.
Wilding menar att man istället ska fokusera på det man faktiskt vet: “Här är vad jag kan dela just nu: Vi ser förbättringar inom tre sektorer…”
3. “Vilket betyder…”
Många beskriver bara vad de gjort, men missar att lyfta resultatet.
Wilding rekommenderar att man alltid kopplar insatsen till varför den är viktig.
Exempel: “Kunddatabasen har nu uppdaterade siffror, vilket innebär att säljteamet har korrekt data”.
Var tydlig med nästa steg
Undvik att avsluta med vaga formuleringar som “Hör av dig om du har frågor”.
Tala istället om exakt vad som behövs: “Vad vi behöver härnäst är ditt godkännande av kontraktet…”
Ställ rätt frågor vid motstånd
När någon tvekar är det bättre att ställa frågor än att trycka på.
Wilding föreslår att man börjar med huvudfrågan: “Vad ligger bakom din reaktion?” och sedan, vid behov, följer upp med mer specifika frågor som: “Vad är din största oro?”, “Vilka andra faktorer borde vi ta hänsyn till?” eller “Vad skulle behöva vara sant för att detta ska kännas som rätt väg?”
Enligt henne kan svaren ge avgörande insikter om både prioriteringar och politik på arbetsplatsen – och i förlängningen göra dig mer framgångsrik.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
