Fem fraser som får dig att låta som en chef – redan innan du är det

Fem fraser
Hur låter man egentligen som en ledare? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Vissa personer kliver in i ett rum och fångar allas uppmärksamhet direkt. De låter både självsäkra och kompetenta. Enligt ledarskapscoachen går det att lära sig deras knep.

Melody Wilding, som coachat ledare på bland annat Google och Amazon, har under sina 15 år i branschen sett tydliga mönster i hur de kommunicerar. 

“När du talar med den här nivån av klarhet och övertygelse börjar andra naturligt se dig som en ledare”, skriver hon i en artikel i CNBC

“Våra alternativ är A, B och C. Mitt förslag är…”

Struktur och tydlighet signalerar auktoritet. 

I stället för långa och otydliga resonemang bör man kortfattat presentera alternativen och säga vad man själv tycker är bäst. 

Ett exempel från Wilding är: “Vi har tre alternativ: förlänga tidsfristen, lägga till resurser eller minska omfattningen. Jag föreslår att vi lägger till två konsulter i sex veckor så att vi kan lansera i tid och minimera kostnader”. 

Sluta ursäkta dig

En vanlig fälla är att låta osäker genom formuleringar som “Jag kan ha fel…” eller “Jag kanske missar något…”. 

Wilding menar att man istället ska fokusera på det man faktiskt vet: “Här är vad jag kan dela just nu: Vi ser förbättringar inom tre sektorer…”

3. “Vilket betyder…”

Många beskriver bara vad de gjort, men missar att lyfta resultatet. 

Wilding rekommenderar att man alltid kopplar insatsen till varför den är viktig. 

Exempel: “Kunddatabasen har nu uppdaterade siffror, vilket innebär att säljteamet har korrekt data”. 

Var tydlig med nästa steg

Undvik att avsluta med vaga formuleringar som “Hör av dig om du har frågor”. 

Tala istället om exakt vad som behövs: “Vad vi behöver härnäst är ditt godkännande av kontraktet…”

Ställ rätt frågor vid motstånd

När någon tvekar är det bättre att ställa frågor än att trycka på. 

Wilding föreslår att man börjar med huvudfrågan: “Vad ligger bakom din reaktion?” och sedan, vid behov, följer upp med mer specifika frågor som: “Vad är din största oro?”, “Vilka andra faktorer borde vi ta hänsyn till?” eller “Vad skulle behöva vara sant för att detta ska kännas som rätt väg?”

Enligt henne kan svaren ge avgörande insikter om både prioriteringar och politik på arbetsplatsen – och i förlängningen göra dig mer framgångsrik.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

