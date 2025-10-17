Dagens PS
Få ut mer av digitala föreläsningar

Så får ut mer av en digital föreläsning, tipsar karriärcoachen (Foto: Jessica Gow / TT)
Nina Jansdotter
Nina Jansdotter
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Du blir säkert också inbjuden till en mängd digitala föreläsningar. Vissa mer intressanta än andra men dessa kräver närvaro för att det är en del av ditt jobb. Här tipsar Nina Jandotter, karriärcoach och beteendevetare om hur du får ut mer av din deltagande på en föreläsning online.

Många säger att de är med på digitala föreläsningar men att det inte ger så mycket av värde. Det är enligt mig ofta för att man inte har aktiverat sig själv tillräckligt.

Mitt första tips är därför att vara mer närvarande. Undvik alltså att göra annat under tiden, som till exempel att klicka runt på datorn eller mobilen eller att svara på mail.

Rikta mer av ditt fokus på det webbinarium du är med på. Stäng gärna av notiserna som plingar och annat som direkt stör din koncentration.

Delta aktivt

En aktiv deltagare lyssnar inte bara utan tar anteckningar, formulerar frågor och engagerar sig i diskussionerna så mycket som möjligt. Det är genom det engagemanget du skapar en djupare förståelse för innehållet och visar även värde för dem som leder sammankomsten.

Ibland handlar det om att ställa frågor så att du syns i kameran och ibland att du kommenterar i chatten, beroende på eventets upplägg.

Innan den digitala föreläsningen

Men även innan webbseminariet startar kan du börja din läroprocess.  Fundera över vad det är du vill ta med dig därifrån. Vilket är ditt syfte med att vara med.

Sätt en tydlig intention innan och förbered frågor som du vill få svar på. Denna förberedelse ger dig ett tydligt fokus och gör hela upplevelsen mer intressant för dig. Detta gäller oavsett om det inte är ditt favvoritämne som avhandlas på den digitala föreläsningen eller bara något som du har ett mer ljumt intresse för.

Presentera dig

Ta också chansen att presentera dig när möjligheten ges. Då kan det öppna dörrar till nätverk, nya samarbeten och nya jobbchanser. Just att höras och synas bygger ditt personliga varumärke och det är en viktig del i dagens arbetsliv. Du kommer säkerligen byta jobb internt eller externt någon gång framöver och nätverkande lägger en bra grund för fler jobbmöjligheter.

Efter den digitala föreläsningen

När den digitala föreläsningen är slut kan du även göra en del. Här skiljer sig vinnarna från de som låter det hela bara passera och direkt går vidare med andra uppgifter. Ta en liten stund där du reflektera över det du fått med dig och fundera på hur du kan omsätta det i praktiken. På så vis befäster du kunskapen mer effektivt.

Nu kanske du inte vill göra så här varje gång. Men du fördjupar lärandet ännu mer om du återlyssnar på inspelningar, för att fånga upp fler detaljer. Följ gärna upp med talare och eller arrangören av föreläsningen och ge konkret feedback. Då stärker du både dig själv och den som höll i eventet. Vilket är bra för framtida kvalitet på liknande arrangemang. Även detta är ett bra sätt att fördjupa ditt nätverk. Koppla också gärna ihop dig på Linkedin med deltagarna.

Nästa tillfälle

Nästa gång en digital föreläsning dyker upp i din kalender, se det inte som en punkt att bara beta av.  Ta tillfället i akt och se det som ett tillfälle att växa – både personligt och professionellt.

Passa på och gör ditt nästa webbinarie till en investering i dig själv och din framtida karriär.

Läs mer om att arbeta digitalt: https://www.dagensps.se/privatekonomi/jobb-karriar/sa-blir-ditt-foretag-battre-pa-att-arbeta-digitalt

Nina Jansdotter
Nina Jansdotter

Beteendevetare och en av landets mest kända karriärcoacher.

