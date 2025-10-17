Få ut mer av digitala föreläsningar

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Innan den digitala föreläsningen

Men även innan webbseminariet startar kan du börja din läroprocess. Fundera över vad det är du vill ta med dig därifrån. Vilket är ditt syfte med att vara med.

Sätt en tydlig intention innan och förbered frågor som du vill få svar på. Denna förberedelse ger dig ett tydligt fokus och gör hela upplevelsen mer intressant för dig. Detta gäller oavsett om det inte är ditt favvoritämne som avhandlas på den digitala föreläsningen eller bara något som du har ett mer ljumt intresse för.

ANNONS

Presentera dig

Ta också chansen att presentera dig när möjligheten ges. Då kan det öppna dörrar till nätverk, nya samarbeten och nya jobbchanser. Just att höras och synas bygger ditt personliga varumärke och det är en viktig del i dagens arbetsliv. Du kommer säkerligen byta jobb internt eller externt någon gång framöver och nätverkande lägger en bra grund för fler jobbmöjligheter.

Efter den digitala föreläsningen

När den digitala föreläsningen är slut kan du även göra en del. Här skiljer sig vinnarna från de som låter det hela bara passera och direkt går vidare med andra uppgifter. Ta en liten stund där du reflektera över det du fått med dig och fundera på hur du kan omsätta det i praktiken. På så vis befäster du kunskapen mer effektivt.

Nu kanske du inte vill göra så här varje gång. Men du fördjupar lärandet ännu mer om du återlyssnar på inspelningar, för att fånga upp fler detaljer. Följ gärna upp med talare och eller arrangören av föreläsningen och ge konkret feedback. Då stärker du både dig själv och den som höll i eventet. Vilket är bra för framtida kvalitet på liknande arrangemang. Även detta är ett bra sätt att fördjupa ditt nätverk. Koppla också gärna ihop dig på Linkedin med deltagarna.

Nästa tillfälle

Nästa gång en digital föreläsning dyker upp i din kalender, se det inte som en punkt att bara beta av. Ta tillfället i akt och se det som ett tillfälle att växa – både personligt och professionellt.

Passa på och gör ditt nästa webbinarie till en investering i dig själv och din framtida karriär.

Läs mer om att arbeta digitalt: https://www.dagensps.se/privatekonomi/jobb-karriar/sa-blir-ditt-foretag-battre-pa-att-arbeta-digitalt

ANNONS