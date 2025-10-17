Du blir säkert också inbjuden till en mängd digitala föreläsningar. Vissa mer intressanta än andra men dessa kräver närvaro för att det är en del av ditt jobb. Här tipsar Nina Jandotter, karriärcoach och beteendevetare om hur du får ut mer av din deltagande på en föreläsning online.
Få ut mer av digitala föreläsningar
Mest läst i kategorin
AI – din hjälp inför löneförhandlingen
AI kan användas till mycket på jobbet inklusive när du förbereder dig inför en löneförhandling. Här förklarar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter hur. Just löneförhandlingar upplever många som jobbiga. Vad ska du begära? Vilka argument fungerar? Min erfarenhet som coach är att det triggar många känslomässigt negativt att prata om pengar. Därför kan det vara …
Alla fuskar på jobbintervjun – och vem kan klandra dem?
Jobbintervjun, en gång symbolen för det mänskliga mötet mellan arbetsgivare och kandidat, har blivit ett spel – där båda sidor använder artificiell intelligens för att vinna. Och det är inte längre klart vem som faktiskt pratar med vem. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar …
Minska kraven – tips från karriärcoachen
Karriärcoach Nina Jansdotter fick en fråga från någon som är stressad. Hon ger rådet att minska kraven. Det kan många andra också ha nytta av anser hon. Fråga: Jag är projektledare för flera projekt och jag är ofta stressad över att jag inte hinner med allt som krävs. Jag är rädd att inte leva upp …
Den oanställningsbara generationen – ”Vi kan inte anställa dem”
De älskar självomsorg, hatar hets och söker mening i det de gör. Men cheferna vill något helt annat. De har kallats den lata generationen. De är svårare att anställa, saknar de grundläggande egenskaper som behövs i arbetslivet, de kommer sent, klär sig olämpligt och har dålig kommunikationsförmåga. Därtill menar 20 procent av arbetsgivarna att “Gen …
Slow tech – mottrend mot den rasande farten
Nu har hösten kört igång ordentligt. Sommar och semester är snart ett minne blott, för de flesta. Många klagar på att tiden går fort och att de knappt hinner med. Här förklarar Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach, hur trenden slow tech blivit en mottrend till det snabba. Utvecklingen av AI och digital teknik går i …
Många säger att de är med på digitala föreläsningar men att det inte ger så mycket av värde. Det är enligt mig ofta för att man inte har aktiverat sig själv tillräckligt.
Mitt första tips är därför att vara mer närvarande. Undvik alltså att göra annat under tiden, som till exempel att klicka runt på datorn eller mobilen eller att svara på mail.
Rikta mer av ditt fokus på det webbinarium du är med på. Stäng gärna av notiserna som plingar och annat som direkt stör din koncentration.
Delta aktivt
En aktiv deltagare lyssnar inte bara utan tar anteckningar, formulerar frågor och engagerar sig i diskussionerna så mycket som möjligt. Det är genom det engagemanget du skapar en djupare förståelse för innehållet och visar även värde för dem som leder sammankomsten.
Ibland handlar det om att ställa frågor så att du syns i kameran och ibland att du kommenterar i chatten, beroende på eventets upplägg.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Innan den digitala föreläsningen
Men även innan webbseminariet startar kan du börja din läroprocess. Fundera över vad det är du vill ta med dig därifrån. Vilket är ditt syfte med att vara med.
Sätt en tydlig intention innan och förbered frågor som du vill få svar på. Denna förberedelse ger dig ett tydligt fokus och gör hela upplevelsen mer intressant för dig. Detta gäller oavsett om det inte är ditt favvoritämne som avhandlas på den digitala föreläsningen eller bara något som du har ett mer ljumt intresse för.
Presentera dig
Ta också chansen att presentera dig när möjligheten ges. Då kan det öppna dörrar till nätverk, nya samarbeten och nya jobbchanser. Just att höras och synas bygger ditt personliga varumärke och det är en viktig del i dagens arbetsliv. Du kommer säkerligen byta jobb internt eller externt någon gång framöver och nätverkande lägger en bra grund för fler jobbmöjligheter.
Efter den digitala föreläsningen
När den digitala föreläsningen är slut kan du även göra en del. Här skiljer sig vinnarna från de som låter det hela bara passera och direkt går vidare med andra uppgifter. Ta en liten stund där du reflektera över det du fått med dig och fundera på hur du kan omsätta det i praktiken. På så vis befäster du kunskapen mer effektivt.
Nu kanske du inte vill göra så här varje gång. Men du fördjupar lärandet ännu mer om du återlyssnar på inspelningar, för att fånga upp fler detaljer. Följ gärna upp med talare och eller arrangören av föreläsningen och ge konkret feedback. Då stärker du både dig själv och den som höll i eventet. Vilket är bra för framtida kvalitet på liknande arrangemang. Även detta är ett bra sätt att fördjupa ditt nätverk. Koppla också gärna ihop dig på Linkedin med deltagarna.
Nästa tillfälle
Nästa gång en digital föreläsning dyker upp i din kalender, se det inte som en punkt att bara beta av. Ta tillfället i akt och se det som ett tillfälle att växa – både personligt och professionellt.
Passa på och gör ditt nästa webbinarie till en investering i dig själv och din framtida karriär.
Läs mer om att arbeta digitalt: https://www.dagensps.se/privatekonomi/jobb-karriar/sa-blir-ditt-foretag-battre-pa-att-arbeta-digitalt
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
The Bear-effekten: Nu vallfärdar turister till Köpenhamn
Efter succén med tv-serien The Bear har Köpenhamn blivit världens nya matmekka – inte bara för gourmander utan också för fans med mobilkameran i högsta hugg. På Hart Bageri köar turister för att knåda samma deg som seriens Marcus, medan Nomas arv fortsätter att dra till sig kockar, influencers och nyfikna matpilgrimer på jakt efter …
Sverige ger mest: Så hamnar EU:s elkris på din faktura
Sverige och Frankrike är de europeiska länder som exporterar mest el. Priset för de andra länderna i EU:s underskott hamnar på din faktura. Sverige delar elmarknad med övriga EU och ett flertal andra länder. Genom ett rörigt system exporteras och importeras el mellan grannländer. Vissa länder ger mer och andra tar mer. Är det vindstilla …
Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur
Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna. Flytten till en rivaliserande plattform skapar frågetecken inför den viktiga lanseringen av en efterlängtad funktion som ska modernisera bolagets röstassistent. Talangflykt skapar osäkerhet i Silicon Valley Apple har tappat ännu en ledande profil inom sin …
Så vill svenskarna bo just nu
Det har länge blåst snålt på bostadsmarknaden. Ändå står en sak fast: svenskarnas dröm om villalivet. Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge.? Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever.? Enligt Svensk …
En mytomspunnen Ford GT på auktion
Ford bryter nu mot en lång tradition genom att för första gången sälja en bil från sin privata historiska samling. Det handlar om en sällsynt Ford GT Heritage Edition från 2006, som varit ett viktigt marknadsföringsfordon för företaget. Intäkterna från auktionen, som hålls nästa år, ska användas för att restaurera och underhålla Fords omfattande samling …