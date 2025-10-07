Dagens PS
Experten: Det här värderas högst när du söker jobb

Har du passion?
Har du “den där verkliga elden i magen”? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

När Olipop-vd:n Ben Goodwin intervjuar nya medarbetare letar han inte efter långa cv:n, prestigefyllda titlar eller avancerade hårda färdigheter. Han söker något helt annat. 

Vi vet redan hur du kraftigt kan öka chansen att kallas till en jobbintervju

Därtill vet vi vad man absolut inte bör göra på sin intervju

Men vad är det egentligen som får en chef att fastna för just dig i ett hav av kandidater?

För Ben Goodwin, vd och medgrundare till dryckesbolaget Olipop, handlar det om en enda sak.

”Passion vinner alltid”

I en intervju med CNBC Make It berättar 40-årige Ben Goodwin att det som skiljer de mest attraktiva kandidaterna från mängden är passion. 

Han säger att personer som har ”den där verkliga elden i magen” ofta är mer framgångsrika än de som bara kan visa upp en imponerande meritlista.

”Mellan passion och teknisk skicklighet vinner passionen alltid”, säger Goodwin.

Han menar att någon med tillräckligt mycket verklig passion kan lära sig de tekniska kunskaper som krävs, medan det omvända sällan fungerar. 

Den som saknar driv riskerar att känna sig oengagerad eller tappa kopplingen till företagets mål – något som enligt Goodwin är avgörande för att skapa ett engagerat och produktivt team.

Spela klippet
Ett skifte på arbetsmarknaden

Goodwin är inte ensam om att se värdet i passion. Enligt en rapport från LinkedIn lägger arbetsgivare allt mindre vikt vid hårda, tekniska färdigheter och allt mer fokus på mjuka kvaliteter som anpassningsförmåga, kreativitet, konflikthantering och förmågan att tala inför grupp.

Det markerar ett tydligt skifte på arbetsmarknaden – från vad du kan på papperet till vem du är på riktigt.

Passion
En imponerande meritlista väger inte tyngst, menar vd:n (Foto: Pexels)

”Om du bryr dig om något…”

Rekryteringsexperten Nolan Church, tidigare på Google och DoorDash och numera vd för talangplattformen Continuum, delar Goodwins syn. Han menar att passion är så viktigt att det till och med bör skrivas ut i cv:t.

”Om du verkligen bryr dig om något, visar det att du har potential att bry dig om ditt arbete”, har han tidigare sagt till CNBC Make It.

Enligt Church visar passion att en kandidat har förmågan att bry sig om sitt arbete, något som ofta leder till större engagemang och bättre resultat.

Passion som kompass

För Goodwin handlar passion inte bara om energi – det är också en moralisk kompass. Han berättar att han flera gånger tackat nej till stora summor pengar för att inte kompromissa med sitt företags långsiktiga mål.

”Det var som att: det här är en kortsiktig lättnad på bekostnad av det långsiktiga uppdraget”, säger han. ”Antingen är jag seriös med Olipops uppdrag eller inte, och passionen hjälper till att ge en sorts vägledande filosofi”. 

Varnar för stora egon

Men om passion är en grön flagga, så finns det också en röd. För Goodwin är det ett överdrivet ego.

”Vi kan inte anställa personer vars personliga ego någonsin är större än teamets uppdrag”, säger han.

Han berättar att han under intervjuer ställer frågor om självinsikt och ödmjukhet för att förstå hur kandidaten hanterar sina egna svagheter.

”För att hålla sitt ego i schack måste man veta vad ens fallgropar är… vilket också innebär att man behöver strategier för att hantera dem”, säger Goodwin. ”Någon som kan uttrycka det där har förmodligen gjort en hel del arbete med sig själv”. 

Sugen på fler karriärråd? Då kan vi slå ett slag för dessa 9 karriärtips från Steve Jobs.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

