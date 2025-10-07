När Olipop-vd:n Ben Goodwin intervjuar nya medarbetare letar han inte efter långa cv:n, prestigefyllda titlar eller avancerade hårda färdigheter. Han söker något helt annat.
Experten: Det här värderas högst när du söker jobb
Vi vet redan hur du kraftigt kan öka chansen att kallas till en jobbintervju.
Därtill vet vi vad man absolut inte bör göra på sin intervju.
Men vad är det egentligen som får en chef att fastna för just dig i ett hav av kandidater?
För Ben Goodwin, vd och medgrundare till dryckesbolaget Olipop, handlar det om en enda sak.
”Passion vinner alltid”
I en intervju med CNBC Make It berättar 40-årige Ben Goodwin att det som skiljer de mest attraktiva kandidaterna från mängden är passion.
Han säger att personer som har ”den där verkliga elden i magen” ofta är mer framgångsrika än de som bara kan visa upp en imponerande meritlista.
”Mellan passion och teknisk skicklighet vinner passionen alltid”, säger Goodwin.
Han menar att någon med tillräckligt mycket verklig passion kan lära sig de tekniska kunskaper som krävs, medan det omvända sällan fungerar.
Den som saknar driv riskerar att känna sig oengagerad eller tappa kopplingen till företagets mål – något som enligt Goodwin är avgörande för att skapa ett engagerat och produktivt team.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Ett skifte på arbetsmarknaden
Goodwin är inte ensam om att se värdet i passion. Enligt en rapport från LinkedIn lägger arbetsgivare allt mindre vikt vid hårda, tekniska färdigheter och allt mer fokus på mjuka kvaliteter som anpassningsförmåga, kreativitet, konflikthantering och förmågan att tala inför grupp.
Det markerar ett tydligt skifte på arbetsmarknaden – från vad du kan på papperet till vem du är på riktigt.
”Om du bryr dig om något…”
Rekryteringsexperten Nolan Church, tidigare på Google och DoorDash och numera vd för talangplattformen Continuum, delar Goodwins syn. Han menar att passion är så viktigt att det till och med bör skrivas ut i cv:t.
”Om du verkligen bryr dig om något, visar det att du har potential att bry dig om ditt arbete”, har han tidigare sagt till CNBC Make It.
Enligt Church visar passion att en kandidat har förmågan att bry sig om sitt arbete, något som ofta leder till större engagemang och bättre resultat.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Passion som kompass
För Goodwin handlar passion inte bara om energi – det är också en moralisk kompass. Han berättar att han flera gånger tackat nej till stora summor pengar för att inte kompromissa med sitt företags långsiktiga mål.
”Det var som att: det här är en kortsiktig lättnad på bekostnad av det långsiktiga uppdraget”, säger han. ”Antingen är jag seriös med Olipops uppdrag eller inte, och passionen hjälper till att ge en sorts vägledande filosofi”.
Varnar för stora egon
Men om passion är en grön flagga, så finns det också en röd. För Goodwin är det ett överdrivet ego.
”Vi kan inte anställa personer vars personliga ego någonsin är större än teamets uppdrag”, säger han.
Han berättar att han under intervjuer ställer frågor om självinsikt och ödmjukhet för att förstå hur kandidaten hanterar sina egna svagheter.
”För att hålla sitt ego i schack måste man veta vad ens fallgropar är… vilket också innebär att man behöver strategier för att hantera dem”, säger Goodwin. ”Någon som kan uttrycka det där har förmodligen gjort en hel del arbete med sig själv”.
Sugen på fler karriärråd? Då kan vi slå ett slag för dessa 9 karriärtips från Steve Jobs.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
