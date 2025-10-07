Experten: Det här värderas högst när du söker jobb

Vi vet redan hur du kraftigt kan öka chansen att kallas till en jobbintervju.

Därtill vet vi vad man absolut inte bör göra på sin intervju.

Men vad är det egentligen som får en chef att fastna för just dig i ett hav av kandidater?

För Ben Goodwin, vd och medgrundare till dryckesbolaget Olipop, handlar det om en enda sak.

”Passion vinner alltid”

I en intervju med CNBC Make It berättar 40-årige Ben Goodwin att det som skiljer de mest attraktiva kandidaterna från mängden är passion.

Han säger att personer som har ”den där verkliga elden i magen” ofta är mer framgångsrika än de som bara kan visa upp en imponerande meritlista.

”Mellan passion och teknisk skicklighet vinner passionen alltid”, säger Goodwin.

Han menar att någon med tillräckligt mycket verklig passion kan lära sig de tekniska kunskaper som krävs, medan det omvända sällan fungerar.

Den som saknar driv riskerar att känna sig oengagerad eller tappa kopplingen till företagets mål – något som enligt Goodwin är avgörande för att skapa ett engagerat och produktivt team.