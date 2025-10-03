Jobbmarknaden är tuff. Arbetslösheten är fortsatt hög och antalet personer som får ersättning från en a-kassa har skjutit i höjden.
Experten: Då blir du garanterat kallad till jobbintervju
Därtill visar statistik från jobbsökarsajten Jobbland från i fjol att antalet jobbannonser på deras sajt minskat med 40 procent.
Nyare statistik visar att det i september 2025 fanns 97 752 lediga jobb i Sverige. Det är 8 procent mindre än vid samma tidpunkt 2024.
Många, inte minst medelålders och äldre, har dessutom svårt att överhuvudtaget få komma vidare till intervju.
Men det finns hopp. Två experter på rekrytering har tagit fram en enkel trestegsmodell som, enligt experterna själva, kraftigt kan öka chansen att faktiskt kallas till jobbintervju.
“Det handlar om strategi”
Många jobbsökare tror att det gäller att skicka så många ansökningar som möjligt. Men enligt Joana Rocha, rekryterare och medgrundare av TechTalk, är det fel väg att gå.
“Sanningen är att det handlar om strategi”, säger hon till Forbes.
Tillsammans med kollegan Roxanne Taku har hon utvecklat ett ramverk som enligt dem själva kan ”nästan garantera dig en jobbintervju”.
Steg 1: Skräddarsy ditt CV
Första steget handlar om att anpassa sitt CV efter jobbannonsen, något Dagens PS skrivit om tidigare. Rocha menar att CV:t ska matcha åtminstone 80 procent av det som efterfrågas i beskrivningen.
“Ditt CV är inte en historik över allt du har gjort. Det är ett bevis på att du kan göra det här jobbet”, säger Roxanne Taku.
I Forbes framgår att den som anpassar sitt CV efter annonsens språk och krav i snitt fördubblar sina chanser att bli kallad till intervju.
Steg 2: Lägg till en videopresentation
Rekryterare ägnar i snitt bara sex till åtta sekunder åt varje CV. Därför rekommenderar Rocha och Taku att man skickar med en kort video där man presenterar sig själv.
“Du måste sticka ut på den här marknaden, och video är ett av de bästa sätten att göra det”, säger Rocha.
Hon berättar att hon själv testat metoden och att det gav resultat. Genom att skicka ett videoklipp fick hon sex gånger fler intervjuer.
I videon bör man kortfattat beskriva sina viktigaste erfarenheter och avsluta med en tydlig uppmaning om fortsatt kontakt.
Steg 3: Bygg nätverk inför din intervju
Det sista steget sker efter att ansökan skickats. Då gäller det att börja nätverka direkt med företaget. Rocha tipsar om att skicka tre kontaktförfrågningar på LinkedIn: till rekryteraren, till någon som redan har rollen du söker och till chefen som ansvarar för rekryteringen.
På så sätt ökar man sin synlighet och risken att man bara blir ”ännu ett papper i högen” minskar.
“Det är den kopplingen som gör att du blir ihågkommen – och inbjuden till intervju”, säger Rocha.
Så sticker du ut inför en intervju
Poängen är att det, i ett allt mer konkurrensutsatt läge, inte handlar om att skicka flest ansökningar, utan om att sticka ut.
AI kan hjälpa dig att snabbt anpassa CV:t, men i slutändan är det personliga inslag och nätverkande som verkligen öppnar dörren.
Rocha och Taku påminner också om att det alltid är bra att skicka ett tackmeddelande, skriftligt eller i videoform, efter en jobbintervju.
Sugen på fler intervjutips? Då kan vi slå ett slag för dessa vd-tips.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
