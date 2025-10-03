Experten: Då blir du garanterat kallad till jobbintervju 

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Steg 1: Skräddarsy ditt CV

Första steget handlar om att anpassa sitt CV efter jobbannonsen, något Dagens PS skrivit om tidigare. Rocha menar att CV:t ska matcha åtminstone 80 procent av det som efterfrågas i beskrivningen.

“Ditt CV är inte en historik över allt du har gjort. Det är ett bevis på att du kan göra det här jobbet”, säger Roxanne Taku.

I Forbes framgår att den som anpassar sitt CV efter annonsens språk och krav i snitt fördubblar sina chanser att bli kallad till intervju.

Steg 2: Lägg till en videopresentation

Rekryterare ägnar i snitt bara sex till åtta sekunder åt varje CV. Därför rekommenderar Rocha och Taku att man skickar med en kort video där man presenterar sig själv.

“Du måste sticka ut på den här marknaden, och video är ett av de bästa sätten att göra det”, säger Rocha.

Hon berättar att hon själv testat metoden och att det gav resultat. Genom att skicka ett videoklipp fick hon sex gånger fler intervjuer.

I videon bör man kortfattat beskriva sina viktigaste erfarenheter och avsluta med en tydlig uppmaning om fortsatt kontakt.

ANNONS

“Du måste sticka ut på den här marknaden, och video är ett av de bästa sätten att göra det”, säger Rocha (Foto: Pexels)

Steg 3: Bygg nätverk inför din intervju

Det sista steget sker efter att ansökan skickats. Då gäller det att börja nätverka direkt med företaget. Rocha tipsar om att skicka tre kontaktförfrågningar på LinkedIn: till rekryteraren, till någon som redan har rollen du söker och till chefen som ansvarar för rekryteringen.

På så sätt ökar man sin synlighet och risken att man bara blir ”ännu ett papper i högen” minskar.

“Det är den kopplingen som gör att du blir ihågkommen – och inbjuden till intervju”, säger Rocha.

Så sticker du ut inför en intervju

Poängen är att det, i ett allt mer konkurrensutsatt läge, inte handlar om att skicka flest ansökningar, utan om att sticka ut.

AI kan hjälpa dig att snabbt anpassa CV:t, men i slutändan är det personliga inslag och nätverkande som verkligen öppnar dörren.

Rocha och Taku påminner också om att det alltid är bra att skicka ett tackmeddelande, skriftligt eller i videoform, efter en jobbintervju.

ANNONS

Sugen på fler intervjutips? Då kan vi slå ett slag för dessa vd-tips.