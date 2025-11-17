Därför är dina arbetsdagar mycket längre än nödvändigt 

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Småprat blir till heldag

En av de största tidstjuvarna är urspårade sociala pauser. En snabb kommentar vid kaffemaskinen kan förvisso kännas harmlös, men enligt Kiki Ramsey, ledarskapscoach, kan det bli rena rama tidsfällan.

”Snabba samtal kan lätt förvandlas till 30-minuters avstämningar”, säger hon till Fast Company.

Hon föreslår istället att man bokar in fikapauser eller lunch, för att undvika att spontana samtal växer till halvtimmeslånga avstickare.

Hur många minuter lägger du på kaffeprat? (Foto: Erik Mårtensson/TT)

Pauser som inte är pauser

Även korta avbrott kan växa till onödig tid framför mobilen.

“En snabb paus kan förvandlas till att du scrollar på din telefon alldeles för länge”, varnar Ramsey.

Hon menar att pauser behövs men att de bör styras medvetet, till exempel med timer.

När privatlivet smyger in i arbetstiden

Under pandemin suddades gränsen mellan jobb och privatliv ut. Det kan göra det lättare att ringa samtal, boka tider eller utföra ärenden på arbetstid, vilket i sin tur kan leda till en längre arbetsdag.

“Även om gränserna mellan arbete och privatliv har förskjutits kan personliga samtal eller ärenden tära på fokus och produktivitet”, säger Ramsey.

Lär dig säga nej – och sluta kontrollera andra

Många jobbar längre för att de tar på sig uppgifter som egentligen inte är deras.

“Att ta på sig uppgifter som inte är dina kan distrahera dig från dina egna prioriteringar”, förklarar Ramsey. “Det är mer effektivt att lära sig säga nej på ett vänligt sätt och styra tillbaka arbetet till rätt person”.

Ytterligare en fälla är mikrostyrning som tar energi från det egna arbetet:

“Att överkontrollera andras uppgifter slösar tid och skapar onödig stress för både dig och dem”, säger Ramsey.

Planera när du jobbar som bäst

För att undvika övertid tipsar Ramsey om att planera hela arbetsveckan i förväg:

“Avsätt lite tid på söndag för att planera din vecka”, säger hon.

Därtill kan man försöka matcha sina svåraste uppgifter med sina mest produktiva timmar. Det menar Joe Galvin, forskningschef på Vistage.

“Vissa anställda är som skarpast tidigt på morgonen, medan andra tänker som bäst på eftermiddagen”, säger han.

Övertid kan få dig att må sämre

Organisationspsykologen Afshan Iqbal menar att sena kvällar ofta handlar om behovet av att framstå som den mest drivna medarbetaren, inte om faktisk effektivitet. I Forbes beskriver hon fenomenet som “smygande arbetsbelastning”, där arbetsmängden kryper uppåt utan att man märker det.

Detta kan i sin tur leda till minskad återhämtning, ökad stress och risk för att arbetet blir en central del av identiteten – med sämre mentalt välmående som konsekvens.

Slutsats? Kanske blir 2026 året då du jobbar smartare, inte mer.

