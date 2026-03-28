Beteendevetaren: Bedragarnas hemliga vapen är din egen stressreaktion

Kamp-flyktreaktionen

Då går du direkt in i överlevnadsläge. Din puls går upp och adrenalinet pumpar runt i hela kroppen och den delen av hjärnan som står för det kritiska tänkandet blir i den stressade stunden avtrubbad.

Då är det inte lätt att tänka källkritiskt hur smart man än är i vanliga fall. Det är den berömda fight-or‑flight‑reaktionen.

När du hamnar i detta läge är din hjärna inte bra på lugn och saklig utvärdering. Du resonerar inte utan reagerar. Vilket är precis den reaktionen som bedragaren behöver ha för att kunna genomföra sitt bedrägeri.

Brådskande uppmaningar

Ett vanligt bedrägeri är att du blir tillsagd att direkt logga på kontot direkt. Annars riskerar alla dina medel försvinna.

Eller att någon är sjuk och kommer att dö om du inte genast skickar pengar som ska gå till operationen, eller en resa till sjukhuset.

En falsk rekryterare kan ringa och kräva att du inom en timme måste betala för en introduktionskurs. Gör du inte det får du inte det eftertraktade extrajobbet och det går till någon annan.

Bedragarnas kreativitet kan variera mycket men gemensamt är ofta just att något måste göras just i den stunden de säger de och det kan inte vänta.

De vill nämligen inte att du börjar reflektera över det orimliga i situationen eller att du frågar någon annan som inte är groomad och därför tänker mer klartänkt.

Bedragarnas emotionella manipulation

Känslomässig manipulation spelar lika stark roll. Kärleksbedragare bygger upp tillit och kärlek under veckor eller månader.

Sedan kommer dramat du blir inblandad i, ofta som en blixt från en klar himmel. Din kontakt eller någon av hans eller hennes närmaste råkar ut för en olycka, plötslig sjukdom, en ekonomisk katastrof eller något annat extremt.

Den historia som presentas för dig är inte slumpmässig utan är tvärtom konstruerad för att aktivera din empatiska känsla och tala till sin hjälpsamma sida.

Tips på hur du stannar upp

Ingen kan helt undvika att bli känslomässigt påverkad. Men du kan skapa vanor som hjälper dig att bryta den automatiska reaktionen.

För det första, stanna upp innan du agerar. Om något känns brådskande, be om någon minuts betänketid. Stress minskar rationellt tänkande och tid återställer det och du blir mer klartänkt.

Be om någon annans åsikt

Prata med någon utomstående. Bedragare vill isolera dig så du inte ber om råd från andra. Får du ett annat perspektiv kan detta bryta den kontrollen bedragaren tagit över dig och narrativet ni har i er relation.

Se även upp för känslomässiga krokar som rädsla, skuld, intensiv kärlek och medlidande.

Varningssignaler

När dessa känslor är ovanligt starka och blandas med brådskande är det bra om du betraktar situationen som ett misstänkt bedrägeri.

Ställ frågan till dig själv, vem är det som tjänar på att det är bråttom och att jag inte får tid att tänka över situationen?

Numera är även AI-inblandat i många bedrägerier, vilket gör det ännu svårare att veta om det är en bot eller en människa du talar med.

Källkritik är därför av yttersta vikt i dessa tider, menar forskaren och AI-experten Ilse Svensson de Jong.