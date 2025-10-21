Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper

AI
Det går att tjäna stort på AI, konstaterar man i en ny rapport (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Du behöver inte vara ingenjör eller programmerare för att tjäna stort på AI, konstaterar en ny rapport. 

Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner kronor.

Nu visar en ny rapport från analysföretaget Lightcast att anställda med AI-kompetens i genomsnitt tjänar 28 procent mer än de som saknar dessa kunskaper – även i helt vanliga yrken utanför techbranschen.

För många innebär det ett lönepåslag på upp till 18 000 dollar per år, motsvarande drygt 170 000 kronor, konstaterar Forbes. I vissa icke-tekniska roller kan årslönerna klättra upp till drygt 1,5 miljoner kronor.

AI-premie även utanför tech

Lightcast analyserade över 1,3 miljarder jobbannonser i mer än 150 länder under 2024 och fann att efterfrågan på AI-kunskaper nu sprider sig till nästan varje bransch.

Det största lyftet syns inte hos programmerare utan hos jurister, HR-chefer, affärsutvecklare och kundtjänstpersonal.

”Jobbannonser som nämner minst en AI-färdighet tenderar att erbjuda 28 procent högre lön än de som inte gör det”, skriver Forbes.

Enligt Lightcast handlar det om att AI har gått från att vara en teknisk specialitet till en grundläggande kompetens. Arbetsgivare inom allt från sjukvård och finans till juridik och HR är beredda att betala extra för medarbetare som kan använda AI-verktyg effektivt i sitt dagliga arbete.

De mest eftertraktade AI-färdigheterna

Bland de AI-kunskaper som ger störst utslag på lönen pekar rapporten ut tre områden:

  1. Allmän AI-förståelse (AI fluency) – att förstå hur AI fungerar och kan tillämpas i olika arbetsprocesser.
  2. Maskininlärning (Machine Learning) – grunden för att kunna använda och tolka AI-modeller.
  3. Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) – hur AI förstår och genererar mänskligt språk.

Dessa färdigheter är särskilt efterfrågade i roller inom juridik, HR, affärsledning, vård och kundsupport, enligt rapporten.

De högsta lönerna, alltså upp till drygt 1,5 miljoner kronor, gäller personer i icke-tekniska yrken som har fler än en av ovanstående AI-färdigheter. 

AI på jobbet
Hur står det till med AI-kunskapen? (Foto: Pexels)

Du behöver ingen teknisk examen

Rapporten utmanar en av de vanligaste föreställningarna om AI-eran; att man måste vara ingenjör eller dataforskare för att dra nytta av utvecklingen.

”Du behöver inte vara en AI-ingenjör för att veta hur man använder AI och tjänar på det”, konstaterar Forbes.

Framtidens karriärval

Lightcast drar slutsatsen att AI nu är på väg att bli en universell färdighet – något alla yrkesgrupper förväntas behärska inom några år.

De som redan nu investerar tid i att förstå tekniken kan därför räkna med både högre lön, starkare karriärmöjligheter och större trygghet på arbetsmarknaden.

Vill du veta hur AI smyger sig in i våra liv och förändrar jobben vi gör? Då kan vi slå ett slag för den här listan. 

Läs mer från Dagens PS
AIKunskapLöner
