Du behöver inte vara ingenjör eller programmerare för att tjäna stort på AI, konstaterar en ny rapport.
Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper
Mest läst i kategorin
Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv
Att ”vara sig själv” låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. ”Autenticitet är överskattat”, menar han. I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, …
Flyttade till Portugal – sparar 50 000 kronor i månaden
Ett pensionera sig och flytta till Portugal är en smart idé om man vill hålla i sina pengar. Det går att spara tiotusentals kronor i månaden visar det sig. Solen som skiner för det mesta, vin i överflöd och fräsch mat direkt från havet. Låter ganska bra eller hur. Många flyttar till Portugal Jodå många …
Ny studie: Jobba hemma och bli mer effektiv
Många balanserar numera arbetslivet mellan kontoret och hemmet. En ny studie visar dock att det lönar sig att jobba hemma – då vi blir mer fokuserade och effektiva. Frågan som många bolag och arbetsplatser brottas med de senaste åren är hur mycket de de anställda ska tillåtas att arbeta hemma. Jobba hemma lönar sig Lugn, …
”Pension, alla pratar om det – och det tråkar ut mig”
Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare, fick en fråga från en 60-årig kvinna som är trött på att många i hennes omgivning pratar om pension när hon själv vill fortsatta att satsa på sin karriär. ”Jag är en kvinna i mina bästa år, som nyss fyllt 60 år. Plötsligt pratar alla mina vänner ålder om pension …
Löneförhandla rättvist som chef
Att löneförhandla kan vara jobbigt, även för chefer. Sådana situationer kan framkalla starka känslor. Här svarar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter på en fråga som hon har fått från en chef, som har blivit kallad orättvis. ”Jag är chef över en grupp på sju personer sedan ett par år tillbaka och jag trivs med den …
Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner kronor.
Nu visar en ny rapport från analysföretaget Lightcast att anställda med AI-kompetens i genomsnitt tjänar 28 procent mer än de som saknar dessa kunskaper – även i helt vanliga yrken utanför techbranschen.
För många innebär det ett lönepåslag på upp till 18 000 dollar per år, motsvarande drygt 170 000 kronor, konstaterar Forbes. I vissa icke-tekniska roller kan årslönerna klättra upp till drygt 1,5 miljoner kronor.
AI-premie även utanför tech
Lightcast analyserade över 1,3 miljarder jobbannonser i mer än 150 länder under 2024 och fann att efterfrågan på AI-kunskaper nu sprider sig till nästan varje bransch.
Det största lyftet syns inte hos programmerare utan hos jurister, HR-chefer, affärsutvecklare och kundtjänstpersonal.
”Jobbannonser som nämner minst en AI-färdighet tenderar att erbjuda 28 procent högre lön än de som inte gör det”, skriver Forbes.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Enligt Lightcast handlar det om att AI har gått från att vara en teknisk specialitet till en grundläggande kompetens. Arbetsgivare inom allt från sjukvård och finans till juridik och HR är beredda att betala extra för medarbetare som kan använda AI-verktyg effektivt i sitt dagliga arbete.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
De mest eftertraktade AI-färdigheterna
Bland de AI-kunskaper som ger störst utslag på lönen pekar rapporten ut tre områden:
- Allmän AI-förståelse (AI fluency) – att förstå hur AI fungerar och kan tillämpas i olika arbetsprocesser.
- Maskininlärning (Machine Learning) – grunden för att kunna använda och tolka AI-modeller.
- Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) – hur AI förstår och genererar mänskligt språk.
Dessa färdigheter är särskilt efterfrågade i roller inom juridik, HR, affärsledning, vård och kundsupport, enligt rapporten.
De högsta lönerna, alltså upp till drygt 1,5 miljoner kronor, gäller personer i icke-tekniska yrken som har fler än en av ovanstående AI-färdigheter.
Du behöver ingen teknisk examen
Rapporten utmanar en av de vanligaste föreställningarna om AI-eran; att man måste vara ingenjör eller dataforskare för att dra nytta av utvecklingen.
”Du behöver inte vara en AI-ingenjör för att veta hur man använder AI och tjänar på det”, konstaterar Forbes.
Framtidens karriärval
Lightcast drar slutsatsen att AI nu är på väg att bli en universell färdighet – något alla yrkesgrupper förväntas behärska inom några år.
De som redan nu investerar tid i att förstå tekniken kan därför räkna med både högre lön, starkare karriärmöjligheter och större trygghet på arbetsmarknaden.
Vill du veta hur AI smyger sig in i våra liv och förändrar jobben vi gör? Då kan vi slå ett slag för den här listan.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sociala medier kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn
Användning av sociala medier kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år, det visar en ny studie. Barn under 13 år spenderar varje dag i genomsnitt fem och en halv timme framför skärmar och en stor del av den tiden spenderar de på sociala medier, det skriver Medical Xpress. Sociala medier kräver aktivt …
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Krisläge i företags-Sverige – sämsta på 40 år
2025 blev ännu ett tufft år för Sveriges småföretag. Efter fjolårets försiktiga optimism syns nu i stället den svagaste småföretagskonjunkturen i Småföretagsbarometerns 40-åriga historia. Rapporten, som ges ut av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund, visar att allt fler småföretag kämpar med fallande lönsamhet, osäker efterfrågan och inställda investeringar. Djup lågkonjunktur Den samlade konjunkturindikatorn faller till …
Ryska vapenvägrare fångas i tunnelbanan – med avancerad teknologi
Ryska män som har överklagat sin inkallelseorder till kriget uppmanas nu att undvika tunnelbanan. Annars riskerar de att gripas och föras till ett centrum dit advokater har nekats inträde. Det ryska kriget är dyrt, inte minst när det gäller människoliv. Ständigt krävs det att nya soldater rekryteras till militären. Men det är inte alla som …
Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper
Du behöver inte vara ingenjör eller programmerare för att tjäna stort på AI, konstaterar en ny rapport.? Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner …