Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper

Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner kronor.

Nu visar en ny rapport från analysföretaget Lightcast att anställda med AI-kompetens i genomsnitt tjänar 28 procent mer än de som saknar dessa kunskaper – även i helt vanliga yrken utanför techbranschen.

För många innebär det ett lönepåslag på upp till 18 000 dollar per år, motsvarande drygt 170 000 kronor, konstaterar Forbes. I vissa icke-tekniska roller kan årslönerna klättra upp till drygt 1,5 miljoner kronor.

AI-premie även utanför tech

Lightcast analyserade över 1,3 miljarder jobbannonser i mer än 150 länder under 2024 och fann att efterfrågan på AI-kunskaper nu sprider sig till nästan varje bransch.

Det största lyftet syns inte hos programmerare utan hos jurister, HR-chefer, affärsutvecklare och kundtjänstpersonal.

”Jobbannonser som nämner minst en AI-färdighet tenderar att erbjuda 28 procent högre lön än de som inte gör det”, skriver Forbes.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Enligt Lightcast handlar det om att AI har gått från att vara en teknisk specialitet till en grundläggande kompetens. Arbetsgivare inom allt från sjukvård och finans till juridik och HR är beredda att betala extra för medarbetare som kan använda AI-verktyg effektivt i sitt dagliga arbete.