Lyxmärkets senaste påhitt: Parfym för din hund

Enligt Daniel Mills, professor i veterinär beteendemedicin vid University of Lincoln i England, är det inte en bra idé, skriver The New York Times.

Han menar att hundar har ett fantastiskt luktsinne och att förändra deras doft kan skapa betydande problem.

Djur använder dofter för att navigera i världen och maskering av dessa dofter kan orsaka sociala problem och förvirring.

Ändring av en hunds doft kan också leda till att andra hundar felidentifierar den. Något som kan orsaka aggression eller social avvisning.

Donald M. Broom, professor i djurvälfärd vid University of Cambridge, jämför det med att en person försöker se i bländande ljus – det kan orsaka sensorisk överbelastning för hundar.

Hundägare bör även bli varnade för att parfymer kan dölja underliggande hälsoproblem, vilket kan leda till onödiga förseningar i behandlingen.

Om din hund luktar illa kan det bero på en hudåkomma eller andra hälsoproblem, och då bör man konsultera en veterinär.

En alternativ bättre satsning skulle kunna innebära att skapa en parfym för hundar – i den mening att parfymen är anpassande för deras känsliga nosar.

