Vi lever allt längre – men fler år går åt till sjukdom

Sjukdomar som sällan dödar

Forskarnas analys visar att de sjuka åren har blivit fler genom stora delar av vuxenlivet, det handlar alltså inte bara om de sista ”extra” åren.

”Hälsosystemen bör bedömas inte bara efter hur många dödsfall de förhindrar, utan också efter om människor kan leva längre med god hälsa, rörlighet och självständighet”, säger Simon Hay.

Bakom utvecklingen finns framför allt sjukdomar som sällan dödar, men som kan följa människor under många år. Muskel- och ledbesvär, psykisk ohälsa, hörselproblem och skador står tillsammans för en stor del av den växande sjukdomsbördan.

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Behövs nya sätt att mäta

Christopher Murray, chef för Institute for Health Metrics and Evaluation och seniorförfattare till studien, menar att det krävs ett nytt sätt att mäta framsteg.

”Framtida framsteg för folkhälsan kommer inte bara från att hjälpa människor att leva längre, utan från att hjälpa dem att leva friskare”, säger han.

”Att förbättra ett hälsosamt åldrande kräver större fokus på de sjukdomar och riskfaktorer som driver åren med funktionsnedsättning”, säger medförfattaren Catherine Bisignano.

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