Människor lever allt längre. Men de extra levnadsåren är inte alltid friska. En global studie visar att tiden vi tillbringar med sjukdom och funktionsnedsättningar växer i nästan hela världen.
Vi lever allt längre – men fler år går åt till sjukdom
Vi lever längre än någonsin. Problemet är att vi inte blir friskare i samma takt.
”Under de senaste tre decennierna har världen gjort enorma framsteg när det gäller överlevnad, men de friska levnadsåren har inte hängt med”, säger Simon Hay, försteförfattare till en studie i The Lancet Public Health som publicerades i sommar.
Över 10 sjuka år i snitt
För de flesta människor har de extra åren i livet i stället kommit med en baksida.
”För de flesta befolkningar har de extra levnadsåren kommit med fler år av sjukdom eller funktionsnedsättning”, säger Hay.
Den globala medellivslängden ökade under perioden från 64,6 till 73,8 år. Den friska livslängden ökade också, men långsammare, från 55,9 till 63,1 år.
Det innebär att den genomsnittliga tiden som människor lever med sjukdom eller funktionsnedsättningar har ökat från 8,8 till 10,7 år.
Sjukdomar som sällan dödar
Forskarnas analys visar att de sjuka åren har blivit fler genom stora delar av vuxenlivet, det handlar alltså inte bara om de sista ”extra” åren.
”Hälsosystemen bör bedömas inte bara efter hur många dödsfall de förhindrar, utan också efter om människor kan leva längre med god hälsa, rörlighet och självständighet”, säger Simon Hay.
Bakom utvecklingen finns framför allt sjukdomar som sällan dödar, men som kan följa människor under många år. Muskel- och ledbesvär, psykisk ohälsa, hörselproblem och skador står tillsammans för en stor del av den växande sjukdomsbördan.
Behövs nya sätt att mäta
Christopher Murray, chef för Institute for Health Metrics and Evaluation och seniorförfattare till studien, menar att det krävs ett nytt sätt att mäta framsteg.
”Framtida framsteg för folkhälsan kommer inte bara från att hjälpa människor att leva längre, utan från att hjälpa dem att leva friskare”, säger han.
”Att förbättra ett hälsosamt åldrande kräver större fokus på de sjukdomar och riskfaktorer som driver åren med funktionsnedsättning”, säger medförfattaren Catherine Bisignano.
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