Ser ut att må bättre när andra mår sämre

Den tidigare tesen inom vad som kallas ”lyckoforskning” har talat om att vi mår sämre i 30-årsåldern och fram till början av 40-årsåldern, sedan blir det bättre.

Nu kommer en studie som säger att ”olyckspuckeln” blivit mindre och att vi i stället ser en jämn ström av bättre mående i takt med åldern.

Problemet? Att det inte är så bra som det låter. Vi kommer till det.

Det handlar om en studie, där ett team lett av David G Blanchflower från Dartmouth College analyserat stora mängder data från USA, Storbritannien samt en mångnationell uppsättning data.

“Vi visar att denna empiriska regelbundenhet har ersatts av en monoton minskning av ohälsa med ålder”, hävdar Blanchflower citerad av Earth.

På vanlig svenska innebär det att vi inte har blivit lyckligare som medelålders utan att formen på kurvan förändrats, eftersom vi mår sämre redan som yngre och det därmed blir en annan kurva.

Psykisk ohälsa kostar 320 miljarder – per år. Dagens PS

Stabilt i medelåldern

Ur amerikanska data drar forskarna slutsatsen att medelålders och äldre ser ut att vara stabila över tid, men att yngre och då framför allt de under 25, verkar mer stressade och mår sämre än motsvarande grupp ett par decennier tidigare.

ANNONS

Sedan hittar de samma mönster i Storbritannien och i ”dussintals” andra länder.

Depression – vår tids stora hälsoutmaning. Dagens PS