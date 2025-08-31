Nej, vi mår inte bättre. I stället mår vi sämre tidigare. Medelålders människor mår som tidigare, men yngre mår sämre, enligt forskare.
Ser ut att må bättre när andra mår sämre
Den tidigare tesen inom vad som kallas ”lyckoforskning” har talat om att vi mår sämre i 30-årsåldern och fram till början av 40-årsåldern, sedan blir det bättre.
Nu kommer en studie som säger att ”olyckspuckeln” blivit mindre och att vi i stället ser en jämn ström av bättre mående i takt med åldern.
Problemet? Att det inte är så bra som det låter. Vi kommer till det.
Det handlar om en studie, där ett team lett av David G Blanchflower från Dartmouth College analyserat stora mängder data från USA, Storbritannien samt en mångnationell uppsättning data.
“Vi visar att denna empiriska regelbundenhet har ersatts av en monoton minskning av ohälsa med ålder”, hävdar Blanchflower citerad av Earth.
På vanlig svenska innebär det att vi inte har blivit lyckligare som medelålders utan att formen på kurvan förändrats, eftersom vi mår sämre redan som yngre och det därmed blir en annan kurva.
Psykisk ohälsa kostar 320 miljarder – per år. Dagens PS
Stabilt i medelåldern
Ur amerikanska data drar forskarna slutsatsen att medelålders och äldre ser ut att vara stabila över tid, men att yngre och då framför allt de under 25, verkar mer stressade och mår sämre än motsvarande grupp ett par decennier tidigare.
Sedan hittar de samma mönster i Storbritannien och i ”dussintals” andra länder.
Mår sämre som yngre
Undersökningarna mäter välbefinnande och motsvarigheten ohälsa, men inte genom diagnoser från läkare utan utifrån hur människor säger att de mår.
Tidigare mätningar av det slaget har visat oro, stress och depression som stigit fram till medelåldern och sedan lättat.
Nu menar forskarna att linjen mer ser ut som en stadig nedåtgående kurva, men dessvärre främst för att vi mår sämre redan tidigare.
Hittar många orsaker
Det är i dag yngre vuxna som egenrapporterar de högsta nivåerna av psykisk ohälsa. Äldre grupper ser mer stabila ut.
Samtidigt diskuteras orsakerna till stress hos yngre där man landar en fyrklöver av sociala medier som Facebook, störningar under pandemin, dålig tillgång till akut vård och ekonomiska påfrestningar.
Det fyller man sedan på med rapporter från skolor om ökande frånvaro, ångest och tung belastning.
”Sätt in resurser tidigare”
Forskarnas slutsats? Den logiska, nämligen att om vi mår sämre tidigare än förut, bör också resurserna mot psykisk ohälsa sättas in tidigare.
Snabbare tillgång till rådgivning, skolbaserat stöd och utbildning för primärvårdens anställda skulle räcka en bra bit på vägen, menar de.
Därför mår Generation Z dåligt på jobbet. Dagens PS
Psykisk ohälsa växer – här är branschen som drabbas hårdast. Realtid
