Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Ser ut att må bättre när andra mår sämre

Psykisk ohälsa växer bland unga vuxna
Huvudet under kudden. Yngre vuxna mår sämre i dag än för ett par decennier enligt forskare som hittar flera orsaker till förändringen. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 31 aug. 2025

Nej, vi mår inte bättre. I stället mår vi sämre tidigare. Medelålders människor mår som tidigare, men yngre mår sämre, enligt forskare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den tidigare tesen inom vad som kallas ”lyckoforskning” har talat om att vi mår sämre i 30-årsåldern och fram till början av 40-årsåldern, sedan blir det bättre.

Nu kommer en studie som säger att ”olyckspuckeln” blivit mindre och att vi i stället ser en jämn ström av bättre mående i takt med åldern.

Problemet? Att det inte är så bra som det låter. Vi kommer till det.

Det handlar om en studie, där ett team lett av David G Blanchflower från Dartmouth College analyserat stora mängder data från USA, Storbritannien samt en mångnationell uppsättning data.

“Vi visar att denna empiriska regelbundenhet har ersatts av en monoton minskning av ohälsa med ålder”, hävdar Blanchflower citerad av Earth.

På vanlig svenska innebär det att vi inte har blivit lyckligare som medelålders utan att formen på kurvan förändrats, eftersom vi mår sämre redan som yngre och det därmed blir en annan kurva.

Psykisk ohälsa kostar 320 miljarder – per år. Dagens PS

Stabilt i medelåldern

Ur amerikanska data drar forskarna slutsatsen att medelålders och äldre ser ut att vara stabila över tid, men att yngre och då framför allt de under 25, verkar mer stressade och mår sämre än motsvarande grupp ett par decennier tidigare.

ANNONS

Sedan hittar de samma mönster i Storbritannien och i ”dussintals” andra länder.

Depression – vår tids stora hälsoutmaning. Dagens PS

I Sverige ses ensamhet som en stor orsak till att vi mår dåligt. Därför vill socialminister Jakob Forssmed nu ha en nationell strategi på området. (Foto: Viktoria Bank/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Mår sämre som yngre

Undersökningarna mäter välbefinnande och motsvarigheten ohälsa, men inte genom diagnoser från läkare utan utifrån hur människor säger att de mår.

Tidigare mätningar av det slaget har visat oro, stress och depression som stigit fram till medelåldern och sedan lättat.

Nu menar forskarna att linjen mer ser ut som en stadig nedåtgående kurva, men dessvärre främst för att vi mår sämre redan tidigare.

Hittar många orsaker

Det är i dag yngre vuxna som egenrapporterar de högsta nivåerna av psykisk ohälsa. Äldre grupper ser mer stabila ut.

ANNONS

Samtidigt diskuteras orsakerna till stress hos yngre där man landar en fyrklöver av sociala medier som Facebook, störningar under pandemin, dålig tillgång till akut vård och ekonomiska påfrestningar.

Det fyller man sedan på med rapporter från skolor om ökande frånvaro, ångest och tung belastning.

”Sätt in resurser tidigare”

Forskarnas slutsats? Den logiska, nämligen att om vi mår sämre tidigare än förut, bör också resurserna mot psykisk ohälsa sättas in tidigare.

Snabbare tillgång till rådgivning, skolbaserat stöd och utbildning för primärvårdens anställda skulle räcka en bra bit på vägen, menar de.

Därför mår Generation Z dåligt på jobbet. Dagens PS

Psykisk ohälsa växer – här är branschen som drabbas hårdast. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningPsykisk ohälsaStorbritannienStressUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS