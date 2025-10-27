I takt med att hösten gör intåg på allvar sprids även en ny variant av covid-19 i Europa. ”Frankenstein”-covid ger en riktig “rakbladskänsla” i halsen.
Nya "Frankenstein"-covid ger en "rakbladskänsla"
Den nya varianten har fått smeknamnet ”Frankenstein” i Frankrike och har även påträffats i länder som Tyskland och Sverige.
Covidvariant är en hybridblandning
Precis som Frankensteins monster sattes ihop av olika kroppsdelar, består covidvarianten XFG av olika viruslinjer berättar Euronews.
Varianten är en hybridblandning av de två tidigare virusunderlinjerna LF.7 och LP.8.1.2.
Ger “rakbladshals”
XFG är redan den dominanta varianten i Tyskland och ger en “rakbladshals” och andra typiska covid-19-symtom.
Ibland är det dock svårt att skilja på symptom för covid och exempelvis influensa, och covid-fallen har nu börjat sjunka runt om i Europa enligt nya uppgifter.
”Frankenstein” är den vanligaste varianten
Sverige har dock sett en uppgång av covid under sensommaren och ”Frankenstein” har blivit den vanligaste varianten.
Numera rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tre extra utsatta grupper ska vaccinera sig mot covid-19 en gång om året.
Det är alla som är 75 år eller äldre, personer som är från 65 år och dagligen har omsorgsinsatser i sitt hem samt personer som har nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar.
Överdrivet ord
Ordet “Frankenstein” är emellertid överdrivet i sammanhanget eftersom det tenderar att skrämma upp människor i onödan.
Det menar Tina Crafoord på Folkhälsomyndigheten.
“Jag tycker det är olyckligt”, säger hon till Sveriges Radio.
“Det för tankarna till att det ska vara en farlig variant men det finns inga som helst tecken på att det skulle vara en farligare variant än tidigare.”
Vaccin fungerar inte
Andra experter varnar samtidigt för att vacciner inte fungerar mot XFG – som även kallas Stratus.
“Till skillnad från andra varianter har Stratus vissa mutationer i spikeproteinet som kan hjälpa den att undvika antikroppar som utvecklats från tidigare infektioner eller vaccinationer”, säger den brittiska allmänläkaren Kaywaan Khan, enligt Marcus Oscarsson-sajten.
