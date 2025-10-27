Nya "Frankenstein"-covid ger en "rakbladskänsla"

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Ger “rakbladshals”

XFG är redan den dominanta varianten i Tyskland och ger en “rakbladshals” och andra typiska covid-19-symtom.

Ibland är det dock svårt att skilja på symptom för covid och exempelvis influensa, och covid-fallen har nu börjat sjunka runt om i Europa enligt nya uppgifter.

”Frankenstein” är den vanligaste varianten

Sverige har dock sett en uppgång av covid under sensommaren och ”Frankenstein” har blivit den vanligaste varianten.

Numera rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tre extra utsatta grupper ska vaccinera sig mot covid-19 en gång om året.

Det är alla som är 75 år eller äldre, personer som är från 65 år och dagligen har omsorgsinsatser i sitt hem samt personer som har nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar.

Överdrivet ord

Ordet “Frankenstein” är emellertid överdrivet i sammanhanget eftersom det tenderar att skrämma upp människor i onödan.

Det menar Tina Crafoord på Folkhälsomyndigheten.

“Jag tycker det är olyckligt”, säger hon till Sveriges Radio.

“Det för tankarna till att det ska vara en farlig variant men det finns inga som helst tecken på att det skulle vara en farligare variant än tidigare.”

Att kalla varianten för “Frankenstein” kan skrämma upp människor i onödan. (Foto: TT)

Vaccin fungerar inte

Andra experter varnar samtidigt för att vacciner inte fungerar mot XFG – som även kallas Stratus.

“Till skillnad från andra varianter har Stratus vissa mutationer i spikeproteinet som kan hjälpa den att undvika antikroppar som utvecklats från tidigare infektioner eller vaccinationer”, säger den brittiska allmänläkaren Kaywaan Khan, enligt Marcus Oscarsson-sajten.

